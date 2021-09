NDC : Amadeus vise tous les marchés mondiaux d’ici fin 2021

« Les compagnies aériennes ont considéré que NDC était stratégique, et beaucoup ont mis à profit ces 18 mois pour ce grand bouleversement. Le vrai sentiment général est que NDC accompagnera la reprise de l’industrie du voyage, et qu’elle l’aidera à être plus résiliente par la suite »

NDC, on en est où ? La mise en place de la fameuse nouvelle norme, censée moderniser et simplifier la vie de l’industrie du voyage, a, de l’avis général, été facilitée par les longs mois de crise sanitaire.Beaucoup de professionnels du secteur semblent avoir profité de la période pour soigner leur passage à NDC.C’est le cas d’Amadeus qui accélère et se fixe comme objectif de rendre disponible, via sa plateforme de voyage, ses solutions NDC sur tous les marchés mondiaux d’ici à la fin de l’année 2021., détaille, vice-président industrie et expertise d’Amadeus, à, ajoute-t-il.Si Amadeus a déjà lancé ses solutions NDC sur une cinquantaine de marchés sur la planète,, et que 2700 agents de voyages en Europe l’utilisent déjà, certains marchés,, ajoute, chez des solutions pour la distribution aérienne et du programme NDC chez Amadeus.