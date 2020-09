NDC : Air France-KLM et Amadeus annoncent un accord... avec surcharge

Le groupe Air France-KLM et Amadeus annoncent dans un communiqué un accord de distribution NDC.



"Cet accord signifie que les offres NDC d'Air France-KLM peuvent être mises à la disposition des agents de voyage par le biais de la plateforme de voyage Amadeus et de ses solutions NDC " précise le communiqué.



Toutefois, les agences de voyages pour accéder à ce contenu devront signer des accords bilatéraux avec Air France-KLM et Amadeus.



En d'autres termes il y a une surcharge pour les clients des agences qui passeront par Amadeus dont le prix n'a pas été divulgué, nous explique un porte-parole. " Ce sera le client final qui paiera cette surcharge " précise Amadeus.



Le projet NDC semble avancer s'il l'on en croit le communiqué d'Amadeus : "Le flux de réservation principal (boutique, commande, paiement) a déjà été intégré, ce qui signifie que les agents de voyage pilotes pourront réserver via NDC sur la plate-forme au cours du quatrième trimestre de cette année"