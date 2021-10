Enquête NDC : qu’est-ce qui coince encore ? 🔒

« Nous sommes perdus sur l’après-vente de billets, c’est le gros point noir »

« Acheter un billet en NDC est très facile, mais c’est après que les problèmes commencent : pour les modifications, les remboursements… »

« Un exemple de problème très concret : les notifications. Si jamais un billet acheté par NDC subit un changement d’horaire ou une annulation, NDC notifie le client, mais pas l’agence. Et les petits problèmes du genre sont encore nombreux. Nous travaillons au jour le jour avec les fournisseurs de solutions techno et nos services IT pour les résoudre »

« D’un côté, la vision technologique de spécialistes qui voient tout à travers un ordinateur. De l’autre la réalité du terrain et la connaissance du monde de l’aérien et du tourisme »

« Nous sommes sans cesse en train de demander à nos informaticiens des ajustements pour rendre NDC plus commercial et moins technique. Il faut que le système soit plus à l’écoute des besoins concrets du marché »

Au delà de ces considérations, dans la pratique, qu’est ce qui coince concrètement ?, répond une employée d’une enseigneà Paris., confirmedirecteur de Finnair en France, première compagnie mondiale a avoir annoncé vouloir distribuer ses billets 100% via la norme NDC d’ici à 2025. , ajoute-t-il.Pour un autre responsable d’une compagnie aérienne française, ces aller-retours entre services commerciaux et services IT ralentissent le déploiement de la norme., explique-t-il., ajoute-t-il.