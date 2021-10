Comment Finnair veut devenir la première compagnie 100% NDC

Finnair remuscle ses vols en France

Si la compagnie finlandaise vole actuellement à raison de 3 vols par jour entre Paris et Helsinki, elle s’apprête à ajouter une 4e fréquence quotidienne à partir de janvier. Dans le même temps, la liaison estivale vers Nice (2 vols/semaine) sera pour la première fois maintenue sur l’hiver. Plus globalement, vers la Laponie finlandaise, Finnair s’apprête à mettre en place pour l’hiver la capacité la plus importante de son histoire. Le but : pallier à l’arrêt des vols vers l’Asie qui continue de restreindre l’activité de la compagnie.