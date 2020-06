Finnair et Sabre renouvellent leur contrat de distribution

Finnair et Sabre Corporation ont annoncé aujourd’hui un nouveau partenariat mondial de distribution.



Dans ce cadre du nouvel, Sabre continuera de distribuer le contenu de Finnair auprès de centaines de milliers d’agents de voyages et de milliers d’entreprises dans le monde entier via sa place de marché.



« Nous sommes ravis de promouvoir nos produits et services via l’extraordinaire réseau d’agents de voyages Sabre dans le monde entier, alors que nous redéfinissons notre réseau et nos opérations à la suite de la pandémie de COVID-19 », a déclaré Ole Orvér, directeur commercial de Finnair.



« Les agents de voyages continuent de jouer un rôle essentiel dans la chaîne de valeur de l’industrie et, avec Sabre, nous nous efforcerons de proposer les avantages de la technologie NDC. Enfin, les agents de voyages et leurs clients profiteront de solutions de voyage plus pertinentes et plus complètes . »