TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

FCM Travel France nomme Jean-Baptiste Sirabella à la tête de l'activité Meetings & Events

Pour les marchés France, Suisse et Espagne


FCM Travel France confie à Jean-Baptiste Sirabella le développement de son activité Meetings & Events sur les marchés France, Suisse et Espagne. Fort d’une expérience combinant voyages d’affaires et projets événementiels, il aura pour mission de renforcer la prospection commerciale et d’accompagner les entreprises dans leurs séminaires, incentives et réunions stratégiques.


Rédigé par le Mardi 27 Janvier 2026

FCM Travel France confie à Jean-Baptiste Sirabella le développement de son activité Meetings & Events - Photo : FCM Travel France
FCM Travel France confie à Jean-Baptiste Sirabella le développement de son activité Meetings & Events - Photo : FCM Travel France
Aer Lingus
FCM Travel France annonce la nomination de Jean-Baptiste Sirabella au poste de Regional Sales & Account Manager Meetings & Events pour les marchés France, Suisse et Espagne.

Arrivé chez FCM en 2023 à l’issue de son stage de fin d’études, Jean-Baptiste Sirabella a rapidement gravi les échelons, prenant progressivement en charge un portefeuille clients Travel et participant activement aux appels d’offres européens.

Depuis février 2025, il partageait son activité entre le voyage d’affaires et les projets événementiels, lui offrant une vision complète des enjeux du Meetings & Events, de la gestion opérationnelle des besoins à la construction de stratégies commerciales à long terme.

Dans ses nouvelles fonctions, il se concentrera sur le développement commercial de FCM Meetings & Events, alliant prospection de nouveaux clients et gestion d’un portefeuille existant sur les trois marchés.

Renforcer la coordination entre équipes commerciales et opérationnelles

Autres articles
Jean-Baptiste Sirabella travaillera en étroite collaboration avec Mallory Gérard, directrice du département Meetings & Events, dans une organisation visant à renforcer la coordination entre équipes commerciales et opérationnelles pour soutenir la croissance de l’activité.

Cette nomination illustre la volonté de FCM d’investir dans son activité Meetings & Events, en structurant son organisation commerciale pour accompagner les entreprises dans leurs projets de séminaires, incentives, réunions stratégiques et consolider les activités Travel et MICE.

"Le potentiel du marché M&E est important, surtout en Europe où les besoins sont nombreux et évolutifs. Nous avons beaucoup à construire et à structurer pour renforcer notre présence et accompagner les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité", a déclaré Jean-Baptiste Sirabella dans un communiqué.


Lu 165 fois

Tags : fcm travel
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Dernière heure

183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir sur le bilan 2025 de l'aérien en France

Air France-KLM : le programme Flying Blue s'enrichit d'expériences premium et exclusives

Vacances des jeunes : l’ANCV confie le déploiement du programme Départ 18:25 à maeva.com

Maison Albar - Le Victoria organise une journée portes ouvertes pour recruter à Nice

La montagne française doit encore progresser pour séduire la clientèle internationale

Brand News

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever

2026 : une année de structuration, d’engagement et de projection pour Assurever
L’année 2026 s’ouvre sous le signe de la structuration et de l’élan pour Assurever. Après plusieurs...
Les annonces

SELECTOUR BLEU VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDD - (Epagny (74))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CROISIEUROPE - Assistant Administratif de Production Touristique (F/H) - CDD - (Strasbourg (67))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TANGANYIKA EXPEDITIONS - Technico-commercial groupes H/F - CDD - (Antony (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

RIU Hotels & Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

RIU Hotels &amp; Resorts : une année placée sous le signe de l’expansion, de la confiance et de l’excellence

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée

Ayada Maldives, l’expérience d’une île préservée
Distribution

Distribution

Carrefour Voyages lance sa marque propre de séjours, "Les Créations"

Carrefour Voyages lance sa marque propre de séjours, "Les Créations"
Partez en France

Partez en France

Vacances des jeunes : l’ANCV confie le déploiement du programme Départ 18:25 à maeva.com

Vacances des jeunes : l’ANCV confie le déploiement du programme Départ 18:25 à maeva.com
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

New York : vers la fin des frais d'hôtel "cachés" et des blocages bancaires surprises

New York : vers la fin des frais d'hôtel "cachés" et des blocages bancaires surprises
Production

Production

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français

Hiver 2026 : l'Égypte s'envole, les États-Unis boudés par les Français
AirMaG

AirMaG

183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir sur le bilan 2025 de l'aérien en France

183 millions de passagers et des prix sous contrôle : tout savoir sur le bilan 2025 de l'aérien en France
Transport

Transport

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille

OUIGO se renforce sur la région Grand Est vers Paris et Marseille
La Travel Tech

La Travel Tech

Normandie Tourisme modernise son site professionnel

Normandie Tourisme modernise son site professionnel
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Sun Siyam Group : Deepak Booneady nommé Group Chief Executive Officer

Sun Siyam Group : Deepak Booneady nommé Group Chief Executive Officer
HotelMaG

Hébergement

Portugal : un hôtel MEININGER 3* à Porto dès 2028

Portugal : un hôtel MEININGER 3* à Porto dès 2028
Futuroscopie

Futuroscopie

Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]

Le bien-être : une croissance spectaculaire et continue [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés

Clef Verte dépasse les 3 000 établissements labellisés
CruiseMaG

CruiseMaG

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa

Alpine (F1) dévoile sa livrée 2026 à bord du MSC World Europa
TravelJobs

Emploi & Formation

Maison Albar - Le Victoria organise une journée portes ouvertes pour recruter à Nice

Maison Albar - Le Victoria organise une journée portes ouvertes pour recruter à Nice
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com

Navan annonce un partenariat renforcé avec Booking.com
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias