FCM Travel France nomme Jean-Baptiste Sirabella à la tête de l'activité Meetings & Events

FCM Travel France confie à Jean-Baptiste Sirabella le développement de son activité Meetings & Events - Photo : FCM Travel France
FCM Travel France annonce la nomination de Jean-Baptiste Sirabella au poste de Regional Sales & Account Manager Meetings & Events pour les marchés France, Suisse et Espagne.
Arrivé chez FCM en 2023 à l’issue de son stage de fin d’études, Jean-Baptiste Sirabella a rapidement gravi les échelons, prenant progressivement en charge un portefeuille clients Travel et participant activement aux appels d’offres européens.
Depuis février 2025, il partageait son activité entre le voyage d’affaires et les projets événementiels, lui offrant une vision complète des enjeux du Meetings & Events, de la gestion opérationnelle des besoins à la construction de stratégies commerciales à long terme.
Dans ses nouvelles fonctions, il se concentrera sur le développement commercial de FCM Meetings & Events, alliant prospection de nouveaux clients et gestion d’un portefeuille existant sur les trois marchés.
Renforcer la coordination entre équipes commerciales et opérationnelles
Jean-Baptiste Sirabella travaillera en étroite collaboration avec Mallory Gérard, directrice du département Meetings & Events, dans une organisation visant à renforcer la coordination entre équipes commerciales et opérationnelles pour soutenir la croissance de l’activité.
Cette nomination illustre la volonté de FCM d’investir dans son activité Meetings & Events, en structurant son organisation commerciale pour accompagner les entreprises dans leurs projets de séminaires, incentives, réunions stratégiques et consolider les activités Travel et MICE.
"Le potentiel du marché M&E est important, surtout en Europe où les besoins sont nombreux et évolutifs. Nous avons beaucoup à construire et à structurer pour renforcer notre présence et accompagner les entreprises, quel que soit leur niveau de maturité", a déclaré Jean-Baptiste Sirabella dans un communiqué.
