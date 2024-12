FCM : Mélanie Marchand prend la tête du MICE en France

FCM Meetings & Events affirme se distinguer par une maîtrise totale des évènements, tant sur l'aspect purement événementiel (sourcing des prestataires, rooming lists, concepts créatifs...) que sur l'aspect logistique. En effet, grâce à la forte expertise de FCM Travel en matière de gestion des voyages, FCM Meetings & Events propose un service de pré et post-acheminement des groupes.



Avec le lancement officiel en France, FCM Meetings & Events franchit une étape de plus dans sa stratégie d'expansion et se concentre sur 4 piliers majeurs :



• La gestion d'événements via un ensemble de services complets, y compris la planification, la stratégie, l'exécution et la livraison



• L'organisation de réunions et séminaires



• Les voyages de groupe : de la réservation des vols, au pré/post-acheminement en passant par la réservation hôtelière. Grâce à la force du groupe FCTG, FCM Meetings & Events permet d'ailleurs à ses clients MICE de bénéficier de tarifs négociés.



• Le venue sourcing : simple, autonome et intuitif grâce à son outil Venue Finder.