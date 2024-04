FCM France : "retrouver notre place légitime..." 🔑

TourMaG.com – Vous prĂ©voyez de changer votre business model ?



Christophe Hamonic : Nous restons actuellement sur de la transaction, car nous sommes contraints par le marchĂ©. Mais nous avançons Ă©galement sur un modĂšle Ă l’abonnement. Nous le proposons, quand les clients sont suffisamment matures pour pouvoir l’entendre.



Actuellement, au niveau mondial seul 2% de nos clients travaillent sur la base de l’abonnement. Entre 10% et 12% sont au management fee, qui Ă mon sens est le modĂšle hybride le plus adaptĂ© au marchĂ© Français. Ensuite, le reste est sur du transaction fee.



Concernant l’abonnement, nous sommes plus en mode exploratoire.



Ce sont des choses qui vont devoir évoluer à un moment ou un autre. Nous nous devons de les avoir dans les cartons et de pouvoir les déployer le cas échéant.



Mon postulat sur le sujet est d’arrĂȘter de demander aux TMC de se brader. Il n’est pas possible de continuer Ă fournir une technologie de pointe et des compĂ©tences Ă©levĂ©es chez nos consultants voyages avec un modĂšle Ă©conomique qui permet Ă peine de payer un stagiaire.



Notre offre de valeur se dĂ©fend et il y a une Ă©volution dans les comportements d’achat et chez les acheteurs qui entendent plus facilement qu’un prestataire doit se rĂ©munĂ©rer correctement pour travailler correctement et dĂ©livrer le service attendu.