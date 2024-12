FCM consulting anticipe de bonnes perspectives pour l'aérien en 2025

Les prévisions pour le premier semestre 2025 confirment une tendance à la hausse. « Les données montrent que le nombre total de sièges proposés pour 2024 est en hausse de 5,79 % (+321 millions) par rapport à 2023. Pour le premier semestre 2025, nous prévoyons une augmentation de 0,7 % (+20,7 millions de sièges) par rapport à 2024 » , précise Jo Lloyd.



Les principales compagnies aériennes mondiales devraient proposer 5 % de sièges supplémentaires au premier semestre 2025 par rapport à 2024, et 9 % de plus qu'en 2019. En comparaison, les sièges offerts au premier semestre 2023 étaient encore inférieurs de 3 % à ceux de 2019.



« Un taux de remplissage record, des baisses de tarifs en classe économique et une augmentation du nombre de sièges disponibles constituent une situation idéale pour les voyageurs d'affaires. Les entreprises continuent de considérer les déplacements comme un levier essentiel pour développer leurs activités et maintenir leurs relations avec leurs clients » , conclut Jo Lloyd.







* Ce rapport trimestriel de FCM Consulting s'appuie sur des données issues des réservations d'entreprise de FCM Travel et du Flight Centre Travel Group pour les voyages effectués entre juillet et septembre 2024 (T3-2024). Les données sur les horaires aériens proviennent de Cirium, datées du 20 octobre 2024. Les variations tarifaires excluent les taxes.



Le tarif moyen des chambres d'hôtel (ARR) mentionné correspond aux tarifs réservés, reflétant la saisonnalité, l'offre et la demande, ainsi que les délais de réservation et les variations de taux de change. Les données hôtelières STR datent du 28 octobre 2024. Sauf indication contraire, tous les tarifs sont exprimés en dollars américains.



**Demande de passagers IATA, octobre 2024.