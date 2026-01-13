Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

Le décryptage de FCM Travel

Règles environnementales plus strictes, intelligence artificielle de plus en plus utilisée, attention renforcée à la sécurité et au bien-être des voyageurs : en 2026, le voyage d’affaires évolue en profondeur. Dans un contexte de tensions internationales, de hausse des coûts et de nouvelles attentes des salariés, FCM Travel identifie plusieurs tendances clés qui obligent les entreprises à repenser leurs déplacements professionnels.



Rédigé par Raphaelle Savary le Vendredi 16 Janvier 2026

