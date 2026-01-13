Voyage d’affaires : de grandes mutations à prévoir en 2026 ?

FCM Travel a été officiellement lancée en tant que marque de voyages d’affaires en juin 2004, après la consolidation des activités voyages d’entreprise du groupe Flight Centre Travel Group. Image : FCM Travel
En 2026, les entreprises continueront de faire voyager leurs équipes, mais elles ne le feront plus de la même manière.
Selon FCM Travel, les budgets seront globalement maintenus, voire en hausse, mais l’augmentation des coûts obligera à mieux sélectionner les déplacements.
Chaque voyage devra désormais avoir un objectif clair : rencontrer un client, développer un projet, former une équipe.
Dans le même temps, la question environnementale prend une place centrale.
En Europe, de nouvelles règles obligent les entreprises à mesurer et à publier l’impact carbone de leurs déplacements professionnels.
Résultat : les politiques voyages évoluent, avec plus d'attention portée au train, à la durée des séjours et au choix des prestataires.
L’intelligence artificielle devient un outil du quotidien
Dans cette transformation structurelle du voyage d'affaires, l’intelligence artificielle entre concrètement en jeu, affirme FCM.
Elle aide les voyageurs à préparer leurs déplacements, mais aussi les entreprises à mieux gérer leurs programmes voyages.
Grâce à l’IA, il devient possible d’anticiper des retards, de proposer automatiquement des solutions alternatives ou de vérifier que les réservations respectent bien la politique interne.
L’objectif est simple : faire gagner du temps aux voyageurs, réduire les imprévus et améliorer l’expérience globale, sans remplacer l’accompagnement humain.
Plus de confort, plus de sécurité, plus de sens
Le bien-être des voyageurs d’affaires devient un vrai sujet pour les entreprises.
Flexibilité des billets, temps de repos, hébergements adaptés au travail et à la santé sont de plus en plus intégrés dans les politiques voyages.
La sécurité reste également une priorité, dans un contexte international plus instable.
Par ailleurs, les offres évoluent : dans l’aérien, les services optionnels pèsent de plus en plus dans le coût final du déplacement, tandis que les hôtels et les hébergements alternatifs s’adaptent à des séjours plus longs et plus flexibles.
Enfin, les rencontres professionnelles en présentiel, notamment les événements et séminaires, confirment leur retour, avec une attention accrue portée à l’expérience et à l’engagement des participants.
