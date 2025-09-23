Quels défis pour le voyage d'affaires en 2026 ?

Le trafic aérien mondial poursuit sa croissance (+3,8% en 2024 vs 2019), mais la barre symbolique des 5 milliards de passagers en 2025 ne sera pas atteinte.



« L’Asie et l’Amérique tirent le marché corporate. Le luxe et la mode, eux, peinent à repartir. Les politiques de réduction des coûts se généralisent », a observé Vincent Audusseau, directeur des ventes corporate d’Air France-KLM.



Ce dernier a alerté également sur l’effet dissuasif de la TSBA, estimant que son impact pourrait atteindre 70 à 180 M€ pour Air France : « Les voyageurs se tournent vers les hubs voisins. Le pavillon France perd en compétitivité. »



Côté bonnes nouvelles, l’adoption de la NDC progresse : 17% des agences de voyages d’affaires sont désormais raccordées.