La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum

Un calendrier que certains jugeront tardifs, mais que la SNCF justifie par la difficulté d’obtenir les bons sillons et de sécuriser les horaires pour faire rouler ses trains.



« Nous réalisons actuellement des tests sur le sud-est, avec l’objectif de pouvoir ouvrir les ventes six mois à l’avance » précise Frédéric Laurent-Miel.



2026 marquera une nouvelle étape avec l’arrivée attendue de nouvelles rames de TGV plus confortables et performantes, annoncée pour le second semestre. Elles rouleront dans un premier temps sur le réseau sud-est.



Pour mieux vendre ces nouveautés, la SNCF compte en particulier sur les agences de voyages, relai essentiel pour les ventes affaires ; les plus rémunératrices.



« Nous poursuivons un travail collectif avec les agences avec de nouvelles fonctionnalités, comme la digitalisation des factures » précise Frédéric Laurent-Miel.

