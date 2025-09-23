TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TravelManagerMaG  
Recherche avancée

La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum

Un bel été 2025, avec un record de 32 millions de passagers transportés


Destinée à la clientèle affaires, cette nouvelle offre disponible sur les TGV Inoui reliant Paris aux régions sera disponible à compter du 8 janvier.


Rédigé par le Mardi 23 Septembre 2025

Jérémie Zeguerman et Frédéric Laurent-Miel sur le stand de la SNCF, à l'IFTM. (c)T.Beaurepère
Jérémie Zeguerman et Frédéric Laurent-Miel sur le stand de la SNCF, à l'IFTM. (c)T.Beaurepère
DITEX
La SNCF n’est pas venue à l’IFTM les mains vides. Le transporteur ferroviaire a profité du salon du tourisme pour annoncer le lancement d’Optimum, une nouvelle offre premium destinée aux voyageurs d’affaires.

Commercialisée fin novembre/début décembre, pour des voyages à partir du 8 janvier 2026, elle sera disponible sur toutes les lignes TGV Inoui au départ ou à l’arrivée de Paris, du lundi au vendredi.

Alors que la concurrence s’aiguise, la SNCF compte sur cette nouvelle offre pour fidéliser une clientèle professionnelle exigeante et volatile.

« Nous voulons que les clients continuent à nous choisir » commente Jérémie Zeguerman, directeur marketing et expérience client pour TGV-Intercités.

SNCF : Optimum se substitue à Flex Première

Autres articles
Concrètement, Optimum se substitue à Flex Première, avec une proposition améliorée. L’offre inclut toujours le confort de la 1ère classe avec une flexibilité totale pour les modifications et changements, un accès aux salons Le Club TGV Inoui et un portail de divertissement enrichi.

Mais la SNCF ajoute un espace calme et dédié au sein des TGV, avec la moitié d’un wagon de première classe réservé à Optimum, soit une quarantaine de sièges, ainsi qu’un service client dédié. Il en coûtera environ 2 € de plus par voyage.

A noter que dès lors qu’Optimum n’est pas proposée ou si elle est complète, le voyageur pourra continuer à profiter de l’offre Flex Première.

Traitement particulier pour la ligne Paris - Lyon

La ligne Paris - Lyon, sur laquelle roule également l’italienne Trenitalia, bénéficie d’un traitement à part. Flex Première est conservée et la SNCF y ajoute uniquement une offre baptisée Optimum +.

Par rapport à Optimum, Optimum + propose un service client renforcé, un hôte dédié tout au long du voyage et un service de restauration à la place, pour 20 € de plus par rapport à Flex Première. « Nous proposons 18 A/R par jour de centre à centre, entre Paris et les deux gares lyonnaises » rappelle Jérémie Zeguerman.

Cette nouveauté intervient dans un contexte porteur pour la SNCF. « La dynamique est forte, tant pour le marché affaires que loisirs » se félicite Frédéric Laurent-Miel, directeur distribution.

Une croissance boostée par les lignes internationales

Après un été 2024 déstabilisé par les Jeux olympiques, elle a transporté 32 millions de voyageurs sur la longue distance cet été (+2,4%), un record.

Cette croissance a été notamment portée par le retour des clients professionnels durant l’été (notamment en juillet) et par les lignes internationales avec 7 millions de voyageurs (+13%), contre 25 millions pour les lignes nationales.

Le transporteur se félicite également de la bonne tenue des transports régionaux, avec une fréquentation en hausse de 4% comparé à l’été 2024. Pour transformer l’essai, il annonce une ouverture des ventes de Noël pour les TGV Inoui le 1er octobre prochain, et une ouverture des ventes de l’hiver le 12 novembre.

Lire aussi : SNCF : +14% sur le voyage d'affaires sur la période post-JO

Nouvelles rames et nouvelles fonctionnalités

Un calendrier que certains jugeront tardifs, mais que la SNCF justifie par la difficulté d’obtenir les bons sillons et de sécuriser les horaires pour faire rouler ses trains.

« Nous réalisons actuellement des tests sur le sud-est, avec l’objectif de pouvoir ouvrir les ventes six mois à l’avance » précise Frédéric Laurent-Miel.

2026 marquera une nouvelle étape avec l’arrivée attendue de nouvelles rames de TGV plus confortables et performantes, annoncée pour le second semestre. Elles rouleront dans un premier temps sur le réseau sud-est.

Pour mieux vendre ces nouveautés, la SNCF compte en particulier sur les agences de voyages, relai essentiel pour les ventes affaires ; les plus rémunératrices.

« Nous poursuivons un travail collectif avec les agences avec de nouvelles fonctionnalités, comme la digitalisation des factures » précise Frédéric Laurent-Miel.

Le retour des Grands Prix de l’Ecomobilité

La SNCF travaille également sur une meilleure fluidification des échanges en cas de situation perturbée et ajoute de nouveaux services sur son application TGV Inoui Pro, avec la possibilité pour les voyageurs d’y échanger leurs billets achetés avec un tarif affaires, quel que soit le canal utilisé pour l’achat.

Les agences seront également sollicitées dès le 16 octobre, avec l’ouverture des candidatures pour participer à la troisième édition des Grands Prix de l’Ecomobilité.

SNCF Voyageurs récompense par ce biais les entreprises et agences de voyages (loisirs et affaires) qui s’engagent à travers des initiatives en faveur d’une mobilité durable. La cérémonie de remise des prix se déroulera en juin 2026.

Lire aussi : Grands Prix de l’Écomobilité : Marietton Developpement et Amplitudes Business Travel récompensés

Thierry Beaurepère Publié par Thierry Beaurepère Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Thierry Beaurepère
  • picto Linkedin
  • picto email

Lu 264 fois

Tags : sncf
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mardi 23 Septembre 2025 - 12:38 Jean-Baptiste Djebbari nommé président du conseil stratégique de Travel Planet

Mardi 23 Septembre 2025 - 07:00 FCM Travel France renforce ses équipes !

IFTM
Dernière heure

Combien coûte un séjour linguistique ?

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum

Jean-Baptiste Djebbari nommé président du conseil stratégique de Travel Planet

Le pouvoir de la communication dans le transport aérien, thème du World Connect 2025

Brand News

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53

IFTM : Quartier Libre, Resaneo et SpeedMedia sur le stand K53
Le groupe Penguin World est présent sur l’IFTM avec ses trois entreprises : SpeedMedia, Resaneo et...
Les annonces

A VENDRE CAUSE DEPART A LA RETRAITE - Agence de voyages HC VOYAGES basée à Carpentras (84)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

LE GROUPE SALAUN - Assistant(e) Technique de production Voyages Groupes H/F - CDI - (École-Valentin (25))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Samaná : à la découverte du paradis caché de la République Dominicaine avec Bahia Principe

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve

Évadez-vous ! Faites de l’hôtel Cocotiers Mauritius votre prochaine destination de rêve
Distribution

Distribution

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?

Pourquoi la Médiation Tourisme et Voyage monte en puissance ?
Partez en France

Partez en France

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace

Atout France ouvre les candidatures à la distinction Palace
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Madère fait les yeux doux au marché français

Madère fait les yeux doux au marché français
Production

Production

Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver

Les tour-opérateurs sauvent l’été et démarrent bien l’hiver
AirMaG

AirMaG

Le pouvoir de la communication dans le transport aérien, thème du World Connect 2025

Le pouvoir de la communication dans le transport aérien, thème du World Connect 2025
Transport

Transport

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord

TGV INOUI : pourquoi la SNCF revoit complètement la numérotation des sièges à bord
La Travel Tech

La Travel Tech

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box

Tested4you teste son nouvel outil, la Vidéo Box
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027

Gênes, Italie : Accor ouvrira le Sofitel Genoa Waterfront en 2027
HotelMaG

Hébergement

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes

Autriche : l'hôtel Schwarzbrunn crée un service Groupes
Futuroscopie

Futuroscopie

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]

Plaisance : le bonheur est sur la mer [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion

Evaneos impose des durées minimales de séjour pour les voyages en avion
CruiseMaG

CruiseMaG

Le Havre : le chantier des trois terminaux croisière dans la dernière ligne droite

Le Havre : le chantier des trois terminaux croisière dans la dernière ligne droite
TravelJobs

Emploi & Formation

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital

Emploi : entre pénurie de compétences, nouvelles attentes et virage digital
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum

La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias