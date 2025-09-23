La SNCF monte en gamme avec sa nouvelle offre Optimum

La SNCF n’est pas venue à l’IFTM les mains vides. Le transporteur ferroviaire a profité du salon du tourisme pour annoncer le lancement d’Optimum, une nouvelle offre premium destinée aux voyageurs d’affaires.
Commercialisée fin novembre/début décembre, pour des voyages à partir du 8 janvier 2026, elle sera disponible sur toutes les lignes TGV Inoui au départ ou à l’arrivée de Paris, du lundi au vendredi.
Alors que la concurrence s’aiguise, la SNCF compte sur cette nouvelle offre pour fidéliser une clientèle professionnelle exigeante et volatile.
« Nous voulons que les clients continuent à nous choisir » commente Jérémie Zeguerman, directeur marketing et expérience client pour TGV-Intercités.
SNCF : Optimum se substitue à Flex Première
Concrètement, Optimum se substitue à Flex Première, avec une proposition améliorée. L’offre inclut toujours le confort de la 1ère classe avec une flexibilité totale pour les modifications et changements, un accès aux salons Le Club TGV Inoui et un portail de divertissement enrichi.
Mais la SNCF ajoute un espace calme et dédié au sein des TGV, avec la moitié d’un wagon de première classe réservé à Optimum, soit une quarantaine de sièges, ainsi qu’un service client dédié. Il en coûtera environ 2 € de plus par voyage.
A noter que dès lors qu’Optimum n’est pas proposée ou si elle est complète, le voyageur pourra continuer à profiter de l’offre Flex Première.
Traitement particulier pour la ligne Paris - Lyon
La ligne Paris - Lyon, sur laquelle roule également l’italienne Trenitalia, bénéficie d’un traitement à part. Flex Première est conservée et la SNCF y ajoute uniquement une offre baptisée Optimum +.
Par rapport à Optimum, Optimum + propose un service client renforcé, un hôte dédié tout au long du voyage et un service de restauration à la place, pour 20 € de plus par rapport à Flex Première. « Nous proposons 18 A/R par jour de centre à centre, entre Paris et les deux gares lyonnaises » rappelle Jérémie Zeguerman.
Cette nouveauté intervient dans un contexte porteur pour la SNCF. « La dynamique est forte, tant pour le marché affaires que loisirs » se félicite Frédéric Laurent-Miel, directeur distribution.
Une croissance boostée par les lignes internationales
Après un été 2024 déstabilisé par les Jeux olympiques, elle a transporté 32 millions de voyageurs sur la longue distance cet été (+2,4%), un record.
Cette croissance a été notamment portée par le retour des clients professionnels durant l’été (notamment en juillet) et par les lignes internationales avec 7 millions de voyageurs (+13%), contre 25 millions pour les lignes nationales.
Le transporteur se félicite également de la bonne tenue des transports régionaux, avec une fréquentation en hausse de 4% comparé à l’été 2024. Pour transformer l’essai, il annonce une ouverture des ventes de Noël pour les TGV Inoui le 1er octobre prochain, et une ouverture des ventes de l’hiver le 12 novembre.
Lire aussi : SNCF : +14% sur le voyage d'affaires sur la période post-JO
Nouvelles rames et nouvelles fonctionnalités
Un calendrier que certains jugeront tardifs, mais que la SNCF justifie par la difficulté d’obtenir les bons sillons et de sécuriser les horaires pour faire rouler ses trains.
« Nous réalisons actuellement des tests sur le sud-est, avec l’objectif de pouvoir ouvrir les ventes six mois à l’avance » précise Frédéric Laurent-Miel.
2026 marquera une nouvelle étape avec l’arrivée attendue de nouvelles rames de TGV plus confortables et performantes, annoncée pour le second semestre. Elles rouleront dans un premier temps sur le réseau sud-est.
Pour mieux vendre ces nouveautés, la SNCF compte en particulier sur les agences de voyages, relai essentiel pour les ventes affaires ; les plus rémunératrices.
« Nous poursuivons un travail collectif avec les agences avec de nouvelles fonctionnalités, comme la digitalisation des factures » précise Frédéric Laurent-Miel.
Le retour des Grands Prix de l’Ecomobilité
La SNCF travaille également sur une meilleure fluidification des échanges en cas de situation perturbée et ajoute de nouveaux services sur son application TGV Inoui Pro, avec la possibilité pour les voyageurs d’y échanger leurs billets achetés avec un tarif affaires, quel que soit le canal utilisé pour l’achat.
Les agences seront également sollicitées dès le 16 octobre, avec l’ouverture des candidatures pour participer à la troisième édition des Grands Prix de l’Ecomobilité.
SNCF Voyageurs récompense par ce biais les entreprises et agences de voyages (loisirs et affaires) qui s’engagent à travers des initiatives en faveur d’une mobilité durable. La cérémonie de remise des prix se déroulera en juin 2026.
Lire aussi : Grands Prix de l’Écomobilité : Marietton Developpement et Amplitudes Business Travel récompensés
