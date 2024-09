SNCF : +14% sur le voyage d'affaires sur la période post-JO

« Pour maintenir cette demande de voyages qui est revenue en 2023 et qui se maintient en 2024, nous proposons la carte Liberté, avec deux prix réduits 349€ et 299€, respectivement sans et avec contrat pro »

« Il y a une appétence pour la carte Liberté, marquée par +15% de clients fidélité et +15% de voyages réalisés par les pros »

« La nouvelle formule de prix permet d’amortir la carte avec un aller/retour en moins que l’an dernier »,

Pour encourager cette bonne dynamique, SNCF Voyageurs a lancé Les Jours Traincroyables De plus, la dateLes voyageurs professionnels ne sont pas en reste., rappelle Lawrence Taché , directeur du marché agences de voyages et SI, chez TGV-INTERCITÉS.Cette année, les périodes de promotion, traditionnellement en mars et septembre, ont été supprimées. Depuis février 2024, la promotion est maintenue toute l’année. Une démarche qui a porté ses fruits., affirme Lawrence Taché.complète Frédéric Miel.