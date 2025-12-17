TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo Partez en France  
Recherche avancée

OUIGO a-t-il trahi sa promesse des petits prix ?

Le prix moyen des Ouigo a augmenté de 73 % en 6 ans


Douze ans après la création de OUIGO, l’offre low cost de la SNCF a réussi à se faire une place en France comme à l’international. Une étude de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut), s’appuyant sur les données de l’Autorité de régulation des transports (ART), révèle que si le nombre de passagers de OUIGO a bondi en l’espace de six ans, ses prix ont suivi la même trajectoire. OUIGO est-elle toujours une offre low cost ?


Rédigé par le Mercredi 17 Décembre 2025

Le prix moyen des Ouigo a augmenté de 73 % en 6 ans - Depositphotos @kipgodi
Le prix moyen des Ouigo a augmenté de 73 % en 6 ans - Depositphotos @kipgodi
Aerticket
En 2012, votre journal préféré vous dévoilait les dessous du projet Aspartam.

Un drôle de nom qui cachait la création d’une offre ferroviaire low cost, reposant sur des rames de TGV réaménagées et densifiées (+20 % de sièges) au départ de gares périphériques (Marne-la-Vallée, Lyon-Saint-Exupéry, Marseille, Montpellier…).

"Exclusivement vendus en ligne à prix fixe (sic), à moins de 25 euros, les titres de transport seraient non échangeables ni remboursables, et le voyageur devrait se présenter 45 minutes avant le départ du train sur des axes à grand potentiel comme Paris, Lyon, Marseille et Montpellier.

En proposant un prix fixe, l’entreprise se prive de ce qui représente l’essence même du low cost : le yield management – ou pricing, pour causer comme dans les officines où tous les mots finissent en “ing”.

Deuxièmement, aucun supplément ne serait possible. Donc pas de places réservées, pas de voiture-restaurant, pas de journaux… bref, tous ces petits suppléments qui, mis bout à bout, ont fait la fortune de Michael O’Leary et consorts," s’interrogeait alors Jean Da Luz, dans son édito.

Cette idée du prix fixe a rapidement été abandonnée, et les recettes gagnantes pour les poches du patron de Ryanair ont fini par descendre sur les rails français.

Une récente étude de la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut), s’appuyant sur la base de données de l’Autorité de régulation des transports, révèle que les tarifs de OuiGo rattrapent, petit à petit, ceux des TGV Inoui.

OUIGO : un prix moyen en hausse de 73%...

Dans son étude, la FNAUT a analysé les prix entre 2017 et 2023. Elle constate que les trains bleu et rose ont vu leur prix moyen passer de 19,8 € à 34,2 € HT, soit une hausse de 73 %.

Une augmentation qui ne trouve aucune justification, si ce n’est la volonté de la direction d’augmenter les tarifs.

L’allongement des parcours d’OUIGO ne suffit pas à expliquer que le prix au kilomètre payé par un passager soit passé de 3,7 à 6,2 cents, soit une augmentation de 68 %.

Au-delà du yield management qui est appliqué, de nombreux services supplémentaires ont vu le jour, comme les bagages, les prises électriques, le choix de la place ou encore l’accès à une offre de divertissement.

Dans le même temps, le TGV classique a enregistré une hausse du prix moyen d’un billet de seulement 4 %, passant de 44,7 € à 46,6 € HT.

Durant cette période, le nombre de passagers globaux, sur ces deux réseaux, a lui aussi augmenté, notamment grâce à la montée en puissance de la marque low cost.

... une offre ferroviaire en baisse en France

Autres articles
Les TGV Inoui ont accueilli 100,2 millions de passagers en 2023, contre 101,3 millions en 2017 (-1 %). Les trains rose et bleu, eux, ont vu leur fréquentation plus que décupler, pour s’accroître de 174 %.

Globalement, le nombre de passagers est en très forte hausse (+12,8 %), alors que l’offre… baisse.

Pour étudier l’offre, la Fédération nationale des associations d’usagers des transports (Fnaut) a analysé le nombre de "sièges-kilomètres," une unité de mesure correspondant à une place assise parcourant un kilomètre.

La capacité des TGV Inoui est passée de 67,14 milliards de sièges-kilomètres à 55,3 milliards, soit une baisse de 17,5 %.

Dans le même temps, sa cousine low cost a fait un bond de 5,73 milliards de sièges-kilomètres à 16,33 milliards, soit une hausse de 185 %. Et malgré tout, en additionnant les capacités des deux offres, l’offre globale recule de 1,6 %.

Une analyse qui vient compléter l’étude "Le monde à l’envers," publiée par Réseau Action Climat.

"Vous le voyez avec les compagnies low cost qui desservent les grandes villes touristiques en Europe : plus il y a d’offres, plus les prix sont faibles et plus la demande est soutenue. C’est aussi le cas avec le train.

L’enjeu capacitaire est primordial. D’ailleurs, depuis la crise sanitaire, lorsque l’offre a augmenté, le ferroviaire a grignoté des parts de marché.

Pour résumer, le rapport démontre que c’est avant tout une question de volonté politique.

Que le train soit plus cher que l’avion, ce n’est pas une fatalité. Il suffit de prendre les mesures appropriées et de vouloir changer les choses," nous confiait Alexis Chailloux, responsable aérien et ferroviaire au sein de l’association.

Les explications de la SNCF sur l'évolution des prix des OUIGO

Une évolution des prix que la SNCF justifie par le fait que les premiers OUIGO partaient uniquement de gares franciliennes, avant d’être étendus à des départs depuis les grandes gares parisiennes.

De plus, les trajets se sont également allongés.

"Cette évolution explique logiquement l’essentiel (plus de 80 %) de la hausse des prix ces dernières années : 50 % sont liés au passage vers les grandes gares parisiennes, 30 % à l’allongement des parcours des OUIGO, et 20 % à l’évolution normale des prix, liée à la hausse des coûts.

Dans le détail, sur environ 62 % de hausse des prix OUIGO entre 2017 et 2023, 30 % sont liés aux gares, 20 % à l’allongement des distances et 12 % à l’évolution des coûts," a commenté un porte-parole de la compagnie.

Depuis sa création, 180 millions de clients ont voyagé avec OUIGO, et rien qu’en 2025, 25 millions de voyageurs ont emprunté les trains bleu et rose à grande vitesse, et 3 millions l’offre low cost classique.

Une proposition qui permet d'attirer de nouveaux clients qui ne prenaient pas le train.

"Un voyageur OUIGO sur 2 n’aurait pas pris le train si la compagnie n’existait pas. Cela représente donc 80 millions de clients qui n’auraient pas voyagé en train.

Sur les cinq dernières années, les prix moyens des TGV INOUI et OUIGO ont crû de seulement +8 % entre 2019 et 2024, alors que l’inflation des prix à la consommation a été deux fois plus élevée (+16 % selon l’Insee)," poursuit le porte-parole.

Toujours selon la SNCF, ces deux offres ne s’opposent pas mais se complètent, puisque la proposition à bas coût ne représente aujourd’hui que 20 % des clients TGV, avec un objectif affiché de 30 % d’ici 2030.

Lu 312 fois

Tags : low cost, ouigo, sncf, train
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 17 Décembre 2025 - 10:37 Odalys Vacances ouvre un nouveau complexe à La Rosière

Lundi 15 Décembre 2025 - 12:57 Atout France clôture l'année 2025 avec un budget à l’équilibre

Climats du Monde

Brand news Partez en France

Toulouse et la Haute-Garonne : la promesse d’un Sud-Ouest vibrant, authentique et nature

Toulouse et la Haute-Garonne : la promesse d’un Sud-Ouest vibrant, authentique et nature
Entre patrimoine vivant, gastronomie authentique et nature à portée de main, Toulouse et la...
Dernière heure

TAP Air Portugal nomme Paloma Utrera à la tête du marché français

OUIGO a-t-il trahi sa promesse des petits prix ?

Nouvelles Frontières lance de mystérieux voyages...

Qui est Claire Quartieri, la meilleure agent de voyages de France ?

Autograph Collection ouvre Morea House au Cap

Annuaire Partez en France
Les offres France

Les offres Partez en France

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes

Des hôteliers-restaurateurs à la pointe de l'accueil des groupes
Pour redécouvrir la France des régions, au fil de beaux séjours dans des hôtels-restaurants de charme et de caractère....

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France

Un acteur incontournable du tourisme de groupes en France
Depuis plus de 32 ans, Hôtels Circuits France (HCF) s’impose comme un partenaire de référence pour les professionnels...

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions

Destination France ! Bienvenue chez les 24 hôteliers-restaurateurs Hôtels Circuits France, au cœur de leurs belles régions
Vous souhaitez organiser un séjour découverte, un séjour thématique, une journée ou un stop lunch, un séjour rando,...

Brand News

La Pologne à l’horizon 2026/2027

La Pologne à l’horizon 2026/2027
La Pologne s’impose progressivement comme l’une des étoiles montantes du tourisme européen, et...
Les annonces

CARREFOUR VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Cholet (49))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

MSC CROISIERES - Commercial CSE, collectivités et associations H/F - CDI - (Montrouge (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SOLEA - 2 Agents de réservation H/F - CDD - (Paris 11e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

Les Salons du Tourisme : un rendez-vous clé pour dynamiser votre activité !

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté

DITEX 2026 : Le goût des autres, ou la promesse d’un business réenchanté
Distribution

Distribution

Qui est Claire Quartieri, la meilleure agent de voyages de France ?

Qui est Claire Quartieri, la meilleure agent de voyages de France ?
Partez en France

Partez en France

OUIGO a-t-il trahi sa promesse des petits prix ?

OUIGO a-t-il trahi sa promesse des petits prix ?
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Formule 1: le Grand prix de Portimão revient au Portugal en 2027 et 2028

Formule 1: le Grand prix de Portimão revient au Portugal en 2027 et 2028
Production

Production

Nouvelles Frontières lance de mystérieux voyages...

Nouvelles Frontières lance de mystérieux voyages...
AirMaG

AirMaG

TAP Air Portugal nomme Paloma Utrera à la tête du marché français

TAP Air Portugal nomme Paloma Utrera à la tête du marché français
Transport

Transport

OUIGO ouvre sa nouvelle ligne Paris - Hendaye

OUIGO ouvre sa nouvelle ligne Paris - Hendaye
La Travel Tech

La Travel Tech

Alma et Namastay s’allient pour faciliter la réservation hôtelière directe

Alma et Namastay s’allient pour faciliter la réservation hôtelière directe
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Autograph Collection ouvre Morea House au Cap

Autograph Collection ouvre Morea House au Cap
HotelMaG

Hébergement

Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027

Saint-Ouen : le futur hôtel Oh Baby attendu pour fin 2027
Futuroscopie

Futuroscopie

Un monde déraisonnable ! [ABO]

Un monde déraisonnable ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !

Voyage en train : Hourrail fait exploser les compteurs du crowdfunding !
CruiseMaG

CruiseMaG

Costa Croisières récompense ses partenaires et dévoile sa vision 2026

Costa Croisières récompense ses partenaires et dévoile sa vision 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

CARREFOUR VOYAGES

CARREFOUR VOYAGES
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle

Voyage d’affaires : trois forces redessinent l’industrie et imposent un nouveau modèle
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias