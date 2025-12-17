OUIGO a-t-il trahi sa promesse des petits prix ?

Une évolution des prix que la SNCF justifie par le fait que les premiers OUIGO partaient uniquement de gares franciliennes, avant d’être étendus à des départs depuis les grandes gares parisiennes.



De plus, les trajets se sont également allongés.



" Cette évolution explique logiquement l’essentiel (plus de 80 %) de la hausse des prix ces dernières années : 50 % sont liés au passage vers les grandes gares parisiennes, 30 % à l’allongement des parcours des OUIGO, et 20 % à l’évolution normale des prix, liée à la hausse des coûts.



Dans le détail, sur environ 62 % de hausse des prix OUIGO entre 2017 et 2023, 30 % sont liés aux gares, 20 % à l’allongement des distances et 12 % à l’évolution des coûts, " a commenté un porte-parole de la compagnie.



Depuis sa création, 180 millions de clients ont voyagé avec OUIGO, et rien qu’en 2025, 25 millions de voyageurs ont emprunté les trains bleu et rose à grande vitesse, et 3 millions l’offre low cost classique.



Une proposition qui permet d'attirer de nouveaux clients qui ne prenaient pas le train.



" Un voyageur OUIGO sur 2 n’aurait pas pris le train si la compagnie n’existait pas. Cela représente donc 80 millions de clients qui n’auraient pas voyagé en train.



Sur les cinq dernières années, les prix moyens des TGV INOUI et OUIGO ont crû de seulement +8 % entre 2019 et 2024, alors que l’inflation des prix à la consommation a été deux fois plus élevée (+16 % selon l’Insee), " poursuit le porte-parole.



Toujours selon la SNCF, ces deux offres ne s’opposent pas mais se complètent, puisque la proposition à bas coût ne représente aujourd’hui que 20 % des clients TGV, avec un objectif affiché de 30 % d’ici 2030.