Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026

Steve Norris, directeur général de FCTG pour la région EMEA, rappelle que FCM UK a enregistré +15% de croissance en 2025, et que les divisions spécialisées Meetings & Events et Stage, Screen and Sports se sont également développées.



L’accord commercial Royaume-Uni - États-Unis devrait par ailleurs stimuler les échanges transatlantiques.



FCTG achève également une optimisation de ses opérations en Europe, afin de renforcer la réactivité et la qualité de service.