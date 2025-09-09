TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026

45% des entreprises prévoient d’augmenter leurs budgets voyages


Alors que l’exercice 2026 se rapproche, Flight Centre Travel Group observe un net regain de confiance sur le marché des voyages d’affaires. Près d’une entreprise sur deux prévoit d’augmenter ses budgets, portée par un contexte économique plus favorable et des ambitions renforcées, notamment en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique.


Jeudi 11 Septembre 2025

Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise des voyages d'affaires en 2026 - Depositphotos.com @Rawpixel
D’après la dernière enquête mondiale sur l’état du marché menée par Flight Centre Travel Group (FCTG), 45% des entreprises clientes envisagent d’accroître leurs dépenses de voyages d’affaires lors de l’exercice 2026.

C’est 3 points de plus que l’an passé.

Dans le détail, 9% des sondés projettent une hausse de plus de 20%, 36% jusqu’à 20%, tandis que 37% prévoient un budget stable. Seules 8% prévoient une baisse.

En Europe, Moyen-Orient et Afrique, la tendance est encore plus marquée, 46% des clients comptent augmenter leurs dépenses, contre 39% un an plus tôt. L’intention de réduire les budgets chute de 21% à seulement 7%.

Croissance et ambitions stratégiques pour Flight Centre Travel Group

Cette dynamique s’accompagne de performances solides pour FCTG.

Le Groupe a réalisé en 2025 une valeur totale des transactions (TTV) record de 24,5 milliards de dollars australiens (AUD) (+3%), pour un bénéfice avant impôts de 289,1 millions AUD.

L’activité corporate a elle aussi battu des records, atteignant 12,3 milliards AUD de TTV (+2%), tirée par FCM Travel et Corporate Traveller.

D'ailleurs, FCM Travel continue de renforcer son portefeuille clients et de bénéficier de la consolidation du secteur, tandis que Corporate Traveller vise une TTV annuelle de 5 milliards AUD et souhaite consolider sa présence sur le marché américain.

Pour Chris Galanty, PDG de FCTG Global Corporate, ces chiffres traduisent un regain de confiance. "Les voyages d’affaires sont désormais perçus comme essentiels à la prospérité des entreprises. L’optimisme des clients pour l’exercice 2026 s’explique aussi par l’atténuation des défis macroéconomiques."

Il souligne également les progrès réalisés en intelligence artificielle via le centre d’excellence du Groupe et l’usage accru de la plateforme FCM, permettant d’automatiser des tâches et d’améliorer le service client.

Une année marquée par des avancées en EMEA

Steve Norris, directeur général de FCTG pour la région EMEA, rappelle que FCM UK a enregistré +15% de croissance en 2025, et que les divisions spécialisées Meetings & Events et Stage, Screen and Sports se sont également développées.

L’accord commercial Royaume-Uni - États-Unis devrait par ailleurs stimuler les échanges transatlantiques.

FCTG achève également une optimisation de ses opérations en Europe, afin de renforcer la réactivité et la qualité de service.


TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026

Voyages d’affaires : Flight Centre Travel Group anticipe une forte reprise en 2026
