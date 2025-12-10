Certification B Corp : HomeExchange progresse !

L’entreprise souhaite poursuivre la démocratisation de l’échange de maisons, modèle fondé sur le partage et la réduction de l’empreinte liée au voyage. Les prochaines années viseront àL’objectif reste le même : promouvoir un tourisme plus local, plus lent et plus humain, tout en intégrant l’impact au cœur du modèle d’affaires.