Certification B Corp : HomeExchange progresse !

L’entreprise progresse de plus de 10 points depuis 2022


HomeExchange annonce sa recertification B Corp avec un score de 100,9 points, en hausse de 10,7 points par rapport à 2022. Cette progression résulte d’actions structurantes en matière d’impact, de gouvernance, d’inclusion et d’engagement communautaire.


Rédigé par le Mercredi 10 Décembre 2025

HomeExchange dépasse les 100 points ©DepositPhotos/everythingposs
Aerticket
HomeExchange annonce sa recertification B Corp avec un score de 100,9 points, en hausse de 10,7 points par rapport à 2022. La hausse du score repose sur plusieurs initiatives majeures, dont la première analyse de matérialité menée avec Transition&Co à laquelle près de 500 parties prenantes ont contribué.

Elle a permis d’identifier trois priorités : sécurité des membres et des données, enjeux sociaux liés à l’inclusion et à l’accessibilité, et réduction des émissions carbone. Ces éléments structurent désormais la stratégie RSE de l’entreprise.

HomeExchange a également renforcé son rôle auprès de sa communauté en développant des outils favorisant un tourisme plus responsable, tels que la mise en avant des transports bas-carbone, des logements accessibles en transports en commun, et la diffusion d’une Charte du Voyage Responsable.

Sur le plan interne, la création d’un pôle Diversité et Inclusion, une première enquête dédiée, l’intégration de critères d’impact dans la rémunération et la publication d’un rapport d’impact ont contribué à l’amélioration du score dans les catégories Travailleurs, Gouvernance et Communauté.

Les résultats par catégorie s’établissent à : Travailleurs (39,1), Communauté (25,6), Gouvernance (19,7), Environnement (12,6), Clients (3,7).

Une recertification qui ouvre un nouveau cycle d’engagement

HomeExchange considère cette recertification comme une étape dans une démarche d’amélioration continue.

L’entreprise souhaite poursuivre la démocratisation de l’échange de maisons, modèle fondé sur le partage et la réduction de l’empreinte liée au voyage. Les prochaines années viseront à renforcer les compétences internes sur les sujets d’impact, consolider les pratiques existantes et anticiper les futures normes B Corp.

L’objectif reste le même : promouvoir un tourisme plus local, plus lent et plus humain, tout en intégrant l’impact au cœur du modèle d’affaires.

A lire aussi : HomeExchange dépasse les 193 000 séjours dans le monde cet été

