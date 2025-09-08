HomeExchange dépasse les 193 000 séjours dans le monde cet été

L’été 2025 aura marqué un nouveau cap pour HomeExchange, entre le 1er juillet et le 31 août, la plateforme a enregistré près de 193 330 séjours dans le monde, soit +38 % par rapport à 2024.
En France, la dynamique est encore plus forte avec +44 % de séjours et plus de 66 000 échanges recensés sur la période.
Au niveau mondial, les échanges estivaux représentent plus de 4,2 millions de nuitées (+27,6 % en un an).
La communauté HomeExchange compte désormais 247 620 membres (+32 % sur un an), un chiffre qui a plus que triplé depuis 2021.
La France, l’Espagne et les États-Unis arrivent en tête des pays les plus actifs.
La France, locomotive du mouvement HomeExchange
Avec 82 930 membres recensés fin août (+38 % sur un an), la France s’impose comme le véritable moteur de la communauté HomeExchange. Cet été, les Français ont effectué 75 400 échanges, dont 62 % au sein de l’Hexagone.
Les régions les plus prisées restent la Provence-Alpes-Côte d’Azur (10 841 échanges, +45 %), l’Auvergne-Rhône-Alpes (10 656, +47 %), l’Occitanie (9 783, +42 %), la Nouvelle-Aquitaine (9 483, +44 %) et l’Île-de-France (2 358, +28 %).
L’attrait pour les résidences principales, qui représentent 81 % des logements proposés, permet aux voyageurs de vivre une expérience plus authentique, dans des lieux moins saturés.
Au-delà des destinations emblématiques, la plateforme constate un engouement croissant pour des villes plus confidentielles, favorisant un tourisme diffus, Crest dans la Drôme (+86 %), Douarnenez en Bretagne (+64 %), Lucques en Italie (+44 %), Leipzig en Allemagne (+44 %) ou encore Vigo en Espagne (+36,6 %).
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
