HomeExchange dépasse les 193 000 séjours dans le monde cet été

Un été 2025 record pour l’échange de maisons en France et dans le monde

L’été 2025 confirme l’essor de l’échange de maisons en France et à l’international. HomeExchange enregistre une croissance record avec +38 % de séjours dans le monde et +44 % en France par rapport à l’an dernier. Un succès porté par une communauté toujours plus nombreuse, séduite par des vacances économiques, authentiques et responsables.



Rédigé par Amélia Brille le Lundi 8 Septembre 2025

