TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo La Travel Tech  
Recherche avancée

HomeExchange dépasse les 193 000 séjours dans le monde cet été

Un été 2025 record pour l’échange de maisons en France et dans le monde


L’été 2025 confirme l’essor de l’échange de maisons en France et à l’international. HomeExchange enregistre une croissance record avec +38 % de séjours dans le monde et +44 % en France par rapport à l’an dernier. Un succès porté par une communauté toujours plus nombreuse, séduite par des vacances économiques, authentiques et responsables.


Rédigé par le Lundi 8 Septembre 2025

HomeExchange dépasse les 193 000 séjours dans le monde - Depositphotos @oestyle.gmail.com
HomeExchange dépasse les 193 000 séjours dans le monde - Depositphotos @oestyle.gmail.com
Aerticket
L’été 2025 aura marqué un nouveau cap pour HomeExchange, entre le 1er juillet et le 31 août, la plateforme a enregistré près de 193 330 séjours dans le monde, soit +38 % par rapport à 2024.

En France, la dynamique est encore plus forte avec +44 % de séjours et plus de 66 000 échanges recensés sur la période.

Au niveau mondial, les échanges estivaux représentent plus de 4,2 millions de nuitées (+27,6 % en un an).

La communauté HomeExchange compte désormais 247 620 membres (+32 % sur un an), un chiffre qui a plus que triplé depuis 2021.

La France, l’Espagne et les États-Unis arrivent en tête des pays les plus actifs.

La France, locomotive du mouvement HomeExchange

Autres articles
Avec 82 930 membres recensés fin août (+38 % sur un an), la France s’impose comme le véritable moteur de la communauté HomeExchange. Cet été, les Français ont effectué 75 400 échanges, dont 62 % au sein de l’Hexagone.

Les régions les plus prisées restent la Provence-Alpes-Côte d’Azur (10 841 échanges, +45 %), l’Auvergne-Rhône-Alpes (10 656, +47 %), l’Occitanie (9 783, +42 %), la Nouvelle-Aquitaine (9 483, +44 %) et l’Île-de-France (2 358, +28 %).

L’attrait pour les résidences principales, qui représentent 81 % des logements proposés, permet aux voyageurs de vivre une expérience plus authentique, dans des lieux moins saturés.

Au-delà des destinations emblématiques, la plateforme constate un engouement croissant pour des villes plus confidentielles, favorisant un tourisme diffus, Crest dans la Drôme (+86 %), Douarnenez en Bretagne (+64 %), Lucques en Italie (+44 %), Leipzig en Allemagne (+44 %) ou encore Vigo en Espagne (+36,6 %).


Lu 187 fois

Tags : homeexchange, maison
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 8 Septembre 2025 - 13:11 Nouvelle-Calédonie Tourisme lance un site dédié aux professionnels du secteur

Vendredi 5 Septembre 2025 - 14:11 TUI Musement élargit son réseau B2B avec TravelExchange

Jalisco

Brand News La Travel Tech

L’essor d’Ezus : le logiciel tout-en-un qui réinvente la production de voyages sur mesure

L’essor d’Ezus : le logiciel tout-en-un qui réinvente la production de voyages sur mesure
Créée en 2019, la startup française s’est rapidement imposée comme la solution digitale...
Dernière heure

Nouvelle-Calédonie Tourisme lance un site dédié aux professionnels du secteur

HomeExchange dépasse les 193 000 séjours dans le monde cet été

Noël 2026 au Puy du Fou : le retour tant attendu !

Aranui Cruises ouvre les réservations 2027 pour son nouveau navire Aranoa

L’essor d’Ezus : le logiciel tout-en-un qui réinvente la production de voyages sur mesure

Brand News

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM

Assurever confirme son leadership : innovation business travel, succès de Protexio et rendez-vous à l’IFTM
Le courtier démarre l’automne en multipliant les initiatives stratégiques. Intégration de ses...
Les annonces

LE MONDE EN DIRECT - Commerciaux Groupes H/F - CDI - (Ile de France et Province)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Conseiller voyages expérimenté H/F - CDI - (Grenoble (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

A VENDRE - CAUSE DEPART A LA RETRAITE ET TROP D'ACTIVITES - Département spécialisé EGYPTE
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

Publi-news

Publi-news

L'automne avec Wa Sakura

L'automne avec Wa Sakura

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos

Rivages du Monde se déploie en Patagonie et au Laos
Distribution

Distribution

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !

Découvrez qui sont les finalistes de la Travel Agents Cup 2025 !
Partez en France

Partez en France

Noël 2026 au Puy du Fou : le retour tant attendu !

Noël 2026 au Puy du Fou : le retour tant attendu !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Lucas Museum of Narrative Art, une nouvelle destination culturelle à Los Angeles

Lucas Museum of Narrative Art, une nouvelle destination culturelle à Los Angeles
Production

Production

Exotismes en ordre de marche pour aborder la nouvelle saison

Exotismes en ordre de marche pour aborder la nouvelle saison
AirMaG

AirMaG

Les Îles Cook renforcent leur connectivité avec l'Australie

Les Îles Cook renforcent leur connectivité avec l'Australie
Transport

Transport

Moby lance le Bunifazziu et double la capacité sur la liaison Bonifacio – Santa Teresa

Moby lance le Bunifazziu et double la capacité sur la liaison Bonifacio – Santa Teresa
La Travel Tech

La Travel Tech

Nouvelle-Calédonie Tourisme lance un site dédié aux professionnels du secteur

Nouvelle-Calédonie Tourisme lance un site dédié aux professionnels du secteur
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Fidji : One&Only arrive avec un resort et des résidences exclusives

Fidji : One&amp;Only arrive avec un resort et des résidences exclusives
HotelMaG

Hébergement

L’hôtel Indigo London Clerkenwell, un nouveau boutique-hôtel à Londres

L’hôtel Indigo London Clerkenwell, un nouveau boutique-hôtel à Londres
Futuroscopie

Futuroscopie

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]

Carte postale : un objet culte qui parle de nous et résiste [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !

IFTM 2025 : DGT Formations veut rendre le tourisme durable concret aux pros !
CruiseMaG

CruiseMaG

Aranui Cruises ouvre les réservations 2027 pour son nouveau navire Aranoa

Aranui Cruises ouvre les réservations 2027 pour son nouveau navire Aranoa
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates recrute en France en septembre 2025

Emirates recrute en France en septembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements

MICE : un nouvel outil pour simplifier la gestion des événements
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias