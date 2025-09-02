Marketing touristique : après le rêve lisse, place à l’expérience authentique

Un nouveau rapport révèle que les contenus soigneusement mis en scène sur les réseaux sociaux cèdent la place à des récits plus authentiques - Depositphotos @Y-Boychenko
Alors que 75% des voyageurs utilisent aujourd’hui les réseaux sociaux pour trouver de l’inspiration, l’agence We Are Social a publié, début août, un nouveau rapport qui révèle une tendance de fond : le contenu voyage sur les réseaux sociaux lisse et parfaitement mis en scène laisse désormais la place à une recherche d’expériences brutes, sincères et authentiques, quitte à être parfois imparfaites…
Parmi les exemple cités, Disney, avec sa campagne This is Magic, a misé sur des instants spontanés de visiteurs, générant une hausse de 300% de trafic sur son site.
De son côté, Booking.com a publié plus de 60 vidéos TikTok centrées sur les motivations profondes des voyageurs, chacune dépassant le million de vues.
Enfin, Southwest Airlines a mis en avant des expériences « coulisses » captées par les équipages et les passagers avec un simple smartphone et une carte d’embarquement, en partenariat avec TikTok, rendant les vols plus shoppable.
Les clés pour réussir sur les réseaux sociaux
Alors, comment les marques de voyage peuvent-elles devenir plus « vraies » ? Selon le rapport, elles peuvent notamment :
- développer une culture digitale solide, en comprenant les tendances et en s’inscrivant dans la conversation en temps réel. Air France a par exemple surfé sur la tendance « Wes Anderson » pour ses contenus TikTok.
- transformer les micro-moments viraux en mouvements de marque : Four Seasons a créé une expérience culturelle autour du phénomène Four Seasons Baby, au-delà du simple post viral ;
- activer des talents alignés avec les valeurs de la marque : Booking.com a relancé son programme Genius en misant sur l’humour et l’autodérision avec des créateurs pertinents ;
- nourrir les fandoms et penser plus grand : Tripadvisor a transformé une aventure fictive TikTok en véritable séjour, générant plus d’un million de vues et 94 000 interactions en une semaine.
Les marques touristiques qui privilégient l’humain et la sincérité ont désormais plus de chances de toucher la nouvelle génération de voyageurs.
