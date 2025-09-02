Marketing touristique : après le rêve lisse, place à l’expérience authentique

Alors, comment les marques de voyage peuvent-elles devenir plus « vraies » ? Selon le rapport, elles peuvent notamment :



- développer une culture digitale solide, en comprenant les tendances et en s’inscrivant dans la conversation en temps réel. Air France a par exemple surfé sur la tendance « Wes Anderson » pour ses contenus TikTok.



- transformer les micro-moments viraux en mouvements de marque : Four Seasons a créé une expérience culturelle autour du phénomène Four Seasons Baby, au-delà du simple post viral ;



- activer des talents alignés avec les valeurs de la marque : Booking.com a relancé son programme Genius en misant sur l’humour et l’autodérision avec des créateurs pertinents ;



- nourrir les fandoms et penser plus grand : Tripadvisor a transformé une aventure fictive TikTok en véritable séjour, générant plus d’un million de vues et 94 000 interactions en une semaine.



Les marques touristiques qui privilégient l’humain et la sincérité ont désormais plus de chances de toucher la nouvelle génération de voyageurs.