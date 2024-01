Southwest Airlines : l'invention du low cost

Dans les années 1980, Internet n’existait pas et tout se passait par téléphone.



Je me souviens d’avoir visité à cette époque le centre de réservations de la compagnie à Dallas Love Field. C’était dans un immense hangar où il devait bien y avoir 200 opérateurs, chacun d’eux devant un ordinateur auquel un petit miroir était collé dans l’angle supérieur gauche.



Comme je m’en étonnais auprès de la directrice, celle-ci me répondit : « C’est très simple, lorsque les opérateurs répondent à un client, ils doivent regarder leur ordinateur et ils se voient, et ils ont tendance à se sourire. Cela se traduit dans la qualité de leur réponse ». Petits moyens, grands effets.



Et la recette a marché. Southwest Airlines qui n’a connu que deux dirigeants entre sa création en 1971 et 2022 - Herb Kelleher jusqu’en 2001 et Gary Kelly jusqu’en 2022 - a toujours gagné de l’argent sauf en 2020, année maudite. Si on fait abstraction de cette année, la compagnie dégage un résultat net moyen de plus de 2 milliards de dollars par an.



Et le concept s’est étendu sur l’ensemble de la planète au fur et à mesure que la libéralisation du transport aérien s’étendait, en dépit du scepticisme et de l’hostilité des compagnies traditionnelles qui ont dû s’adapter à ce phénomène au moins pour leurs trajets court/moyens courriers.