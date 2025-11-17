Revolut avance ses pions pour devenir la super-app du... voyage !

C'est un nom qui revient avec insistance et qu'il va falloir mémoriser.
La banque en ligne britannique Revolut souhaite se faire une place dans l'univers du voyage.
Fondée en 2014, la fintech s'est tout d'abord focalisée sur les services bancaires traditionnels, que ce soit les cartes bancaires, les investissements, l’épargne, puis elle a rapidement pris le tourisme comme un axe de différenciation et un levier marketing pour recruter de nouveaux clients.
Dès 2021, elle s'aventure dans le secteur, en souhaitant lancer sa plateforme pour concurrencer Booking et Airbnb, baptisée Stays. Elle était même la première aventure en dehors de la finance pour la start-up, comme le rappellent nos confrères de 20 Minutes.
Deux ans plus tard, la gamme voyage proposait déjà la réservation d'hébergements, le change de devises dans plus de 30 monnaies, les assurances voyages... puis une marketplace "Expériences", intégrée directement dans l'application.
L'ambition est claire : Revolut souhaite devenir la super-app.
Et pour cela, elle n'a de cesse de développer ses services dans le secteur du voyage, dont certains majeurs qui pourraient bouleverser l'écosystème des cartes bancaires réservées aux grands voyageurs, mais pas seulement.
Revolut achète une agence de voyages basée sur l'IA !
Il y a tout juste un mois, la fintech a racheté Swifty, une agence de voyages basée sur l'IA.
Initialement incubée au Lufthansa Innovation Hub, la start-up gère de manière autonome l'intégralité du processus de réservation d'un séjour, directement à partir d'un agent IA intégré à WhatsApp, par e-mail ou via un bot vocal.
Cela va donc des vols aux hôtels, au traitement des paiements et de la facturation, le tout sans sortir de l'interface conversationnelle.
"Cette acquisition renforce notre position à la croisée de la finance, de l’IA et du style de vie.
Grâce à elle, nous bénéficions d’une expertise accrue dans les solutions de voyage basées sur l’IA, ce qui nous permettra d’offrir à nos clients des expériences encore plus personnalisées et fluides," a commenté Christopher Guttridge, responsable de la fidélisation chez Revolut.
La technologie élaborée par les équipes de Swifty sera intégrée directement au programme de fidélité de Revolut, pour permettre à ses clients de réserver un séjour directement sur l'application.
Et ce n'est pas tout, car petit à petit, tous les pans de l'industrie se retrouvent proposés aux détenteurs des cartes de la banque en ligne.
Grâce à un partenariat avec DragonPass, elle offre depuis maintenant 2 ans l’accès à plus de 1 400 salons d'aéroports dans le monde. Les détenteurs de l'abonnement Ultra bénéficient même d'un accès gratuit à ces installations et de façon illimitée.
Revolut : fast track dans les aéroports et partenariat avec Booking.com
Et dans la journée d'hier, ce sont tout simplement deux services qui ont été ajoutés d'un coup d'un seul.
Ainsi, toujours pour les détenteurs de la gamme Ultra, ils pourront bénéficier d'un Fast Track dans 80 des plus grands aéroports du monde entier, afin de réduire le temps d'attente lors des contrôles de sécurité.
Ce lancement est effectif en Tchéquie, à Chypre, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne, à Malte, en Suède et en Belgique... le reste des pays de l'Union européenne devrait bientôt suivre.
Ce n'est pas tout, alors que les 65 millions de clients de la néobanque ont dépensé 22,70 milliards d'euros à l'étranger en 2024, un partenariat a été signé avec... Booking.com.
L'annonce a été faite lundi 17 novembre 2025.
Il sera donc possible aux clients de réserver directement depuis l'application de la banque en ligne une chambre d'hôtel. Une fois l'établissement choisi, l'utilisateur est alors redirigé sur Booking.com pour régler en un seul clic via l’application Revolut.
A lire : Booking : La fin du rêve de l'agence de voyages ultime ?
Une façon de conserver les 9 millions de clients qui réservent régulièrement sur le site de réservation d'hébergements, et de leur proposer un processus de réservation complet et sécurisé.
De plus, les personnes qui utiliseront à l'avenir Revolut Pay gagneront des RevPoints. Ce dernier est le premier programme de fidélité pan-européen associé à une carte de débit.
"Compte tenu de la passion de nos clients pour le voyage et des millions d’utilisateurs présents sur Booking.com, ce partenariat est une évidence pour nous.
L’intégration de Revolut Pay permet une expérience de paiement plus rapide, plus sécurisée et, au final, plus gratifiante pour les utilisateurs," a expliqué Alex Codina, Directeur Général de l’activité Acquiring chez Revolut.
Autant de nouveautés qui positionnent Revolut comme un nouvel acteur en puissance du secteur du voyage et surtout un concurrent immédiat aux cartes Air France-KLM American Express.
