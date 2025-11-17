Revolut avance ses pions pour devenir la super-app du... voyage !

Compte tenu de la passion de nos clients pour le voyage et des millions d’utilisateurs présents sur Booking.com, ce partenariat est une évidence pour nous.



L’intégration de Revolut Pay permet une expérience de paiement plus rapide, plus sécurisée et, au final, plus gratifiante pour les utilisateurs,

Et dans la journée d'hier, ce sont tout simplement deux services qui ont été ajoutés d'un coup d'un seul.Ce lancement est effectif en Tchéquie, à Chypre, en Lituanie, en Lettonie, en Pologne, à Malte, en Suède et en Belgique... le reste des pays de l'Union européenne devrait bientôt suivre.Ce n'est pas tout,L'annonce a été faite lundi 17 novembre 2025.Il sera donc possible aux clients de réserver directement depuis l'application de la banque en ligne une chambre d'hôtel. Une fois l'établissement choisi, l'utilisateur est alors redirigé sur Booking.com pour régler en un seul clic via l’application Revolut.De plus, les personnes qui utiliseront à l'avenir Revolut Pay gagneront des RevPoints. Ce dernier est le premier programme de fidélité pan-européen associé à une carte de débit." a expliqué Alex Codina, Directeur Général de l’activité Acquiring chez Revolut.