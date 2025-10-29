Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?

Les voyages motivés par un hobby ou un centre d’intérêt personnel connaissent une forte popularité.



53% des Français ont déjà effectué un séjour lié à une passion, chiffre qui monte à 65% chez les 18-24 ans et 69% chez les 25-34 ans. Parmi les activités plébiscitées : aventures et explorations (32%), événements sportifs (28%) et concerts ou festivals (22%).



Cette tendance traduit une volonté des voyageurs de construire leurs vacances autour de centres d’intérêt spécifiques, donnant plus de sens à leurs déplacements et à leurs expériences touristiques.



Autre tendance émergente, le "lux-scaping", qui consiste à intégrer un court séjour haut de gamme en début ou fin de vacances. 46% des Français l’ont déjà expérimenté, avec une adoption particulièrement forte chez les jeunes : 69% de la génération Z et 63% des Millennials.



Les avantages évoqués incluent la détente (31%), le ressourcement en fin de séjour (39%) et la possibilité de vivre une expérience de luxe ponctuelle (29%).