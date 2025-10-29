TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
logo TourMaG  
Recherche avancée

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?

Zoom sur l'étude Ticket to Travel 2026 menée par Marriott Bonvoy


Selon une récente étude menée par Marriott Bonvoy, en 2026, les Français prévoient de voyager autant, voire plus, qu’en 2025, tandis que leurs vacances s’inscrivent de plus en plus dans la personnalisation. Entre séjours centrés sur leurs passions, escapades luxueuses ponctuelles et recours croissant à l’intelligence artificielle pour planifier leurs voyages, les Français réinventent la manière dont ils vivent leurs loisirs.


Rédigé par le Mercredi 29 Octobre 2025

Selon l'étude Marriott Bonvoy, les voyages motivés par un hobby ou un centre d’intérêt personnel connaissent une forte popularité - Depositphotos.com, @potowizard
Selon l'étude Marriott Bonvoy, les voyages motivés par un hobby ou un centre d’intérêt personnel connaissent une forte popularité - Depositphotos.com, @potowizard
Assurever
Selon l’étude Ticket to Travel 2026 menée par Marriott Bonvoy, les Français prévoient de voyager autant, voire davantage, l’an prochain.

Parmi les 2 049 répondants français interrogés, 74% envisagent de partir autant ou plus qu’en 2025, tandis que 22% souhaitent augmenter la fréquence de leurs séjours.

En moyenne, les vacances sont réservées 4,2 mois à l’avance, mais près d’un tiers des voyageurs attendent moins de deux mois avant de partir.

Pour 2026, les Français comptent réaliser deux séjours principaux : un voyage court à proximité et un long-courrier. La France reste la destination privilégiée (44%), devant l’Italie (17%), l’Espagne (16%) et la Grèce (10%).

Des séjours guidés par les passions

Autres articles
Les voyages motivés par un hobby ou un centre d’intérêt personnel connaissent une forte popularité.

53% des Français ont déjà effectué un séjour lié à une passion, chiffre qui monte à 65% chez les 18-24 ans et 69% chez les 25-34 ans. Parmi les activités plébiscitées : aventures et explorations (32%), événements sportifs (28%) et concerts ou festivals (22%).

Cette tendance traduit une volonté des voyageurs de construire leurs vacances autour de centres d’intérêt spécifiques, donnant plus de sens à leurs déplacements et à leurs expériences touristiques.

Autre tendance émergente, le "lux-scaping", qui consiste à intégrer un court séjour haut de gamme en début ou fin de vacances. 46% des Français l’ont déjà expérimenté, avec une adoption particulièrement forte chez les jeunes : 69% de la génération Z et 63% des Millennials.

Les avantages évoqués incluent la détente (31%), le ressourcement en fin de séjour (39%) et la possibilité de vivre une expérience de luxe ponctuelle (29%).

Critères de choix et attentes des voyageurs

L’étude souligne également la montée de l’IA dans la préparation des séjours : un tiers des Français se déclarent prêts à réserver un hébergement via une intelligence artificielle, et 34% ont déjà utilisé une IA pour planifier ou rechercher un séjour.

Les plateformes les plus utilisées sont ChatGPT (33%), Gemini (29%) et Copilot (16%).

Lors du choix de leur hébergement, les Français privilégient la propreté (91%), le prix (89%) et l’emplacement (87%).

Les vacances restent avant tout un moment de qualité à partager en couple (42%) ou en famille (35%).

Les services tout compris, le service discret et raffiné ou l’accès privé aux infrastructures de l’hôtel figurent parmi les priorités des voyageurs haut de gamme.

Robert Juntke, Regional Vice President Western Europe de Marriott International, souligne dans un communiqué, que ces nouvelles pratiques traduisent un voyage plus réfléchi et personnalisé, où luxe ponctuel et passions personnelles influencent fortement les choix de destinations et de séjours.


Lu 227 fois

Tags : français, marriott, voyage
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 29 Octobre 2025 - 08:30 Riviera Maya : Exotismes lance la 9e Ruée vers l’Or

Mardi 28 Octobre 2025 - 07:30 Verdié Voyages couronné meilleur tour-opérateur !

Playa Hotels & Resorts
Dernière heure

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque

Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026

Odalys Vacances repense son offre

Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?

Brand News

Kappa Club : vivre des expériences uniques

Kappa Club : vivre des expériences uniques
Cet hiver, Kappa Club enrichit son offre et promet encore plus de partage, d’authenticité et de...
Les annonces

SYLTOURS - Technicien(ne) Groupes H/F - CDI - (Boulogne-Billancourt (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

BCD TRAVEL - Conseillers voyages d'affaires H/F - CDI - (Présentiel sur Paris, Montpellier, Lille, Montrouge ou travail à distance)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

E-LECLERC VOYAGES - Responsable d'agence de voyages H/F - CDI - (Saint-Maur (36))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Découvrez l’esprit des Maldives avec Sun Siyam

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe

Rivages du Monde joue le haut de gamme en Europe
Distribution

Distribution

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?

Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?
Partez en France

Partez en France

Odalys Vacances repense son offre

Odalys Vacances repense son offre
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque

L’ouragan Melissa frappe durement la Jamaïque
Production

Production

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord

Nordiska dévoile sa programmation 2026 pour le Grand Nord
AirMaG

AirMaG

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines

Nouvel accord de partage de codes entre Iberia et Pegasus Airlines
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général

Travelsoft nomme Axel Nazarian au poste de directeur général
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood

Courchevel accueille le premier hôtel de montagne signé Rosewood
HotelMaG

Hébergement

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel

MGallery s’implante à Dubaï avec le Creekside Hotel
Futuroscopie

Futuroscopie

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026

Royal Caribbean ouvrira un Royal Beach Club à Santorin en 2026
TravelJobs

Emploi & Formation

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air

Ressources humaines : le grand défi de l’hôtellerie de plein air
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"

Singapour dévoile sa feuille de route pour devenir la "World’s Best MICE City"
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias