Centres d'intérêt, IA, "lux-scaping" : quelles tendances de voyages pour 2026 ?

Selon l'étude Marriott Bonvoy, les voyages motivés par un hobby ou un centre d’intérêt personnel connaissent une forte popularité - Depositphotos.com, @potowizard
Selon l’étude Ticket to Travel 2026 menée par Marriott Bonvoy, les Français prévoient de voyager autant, voire davantage, l’an prochain.
Parmi les 2 049 répondants français interrogés, 74% envisagent de partir autant ou plus qu’en 2025, tandis que 22% souhaitent augmenter la fréquence de leurs séjours.
En moyenne, les vacances sont réservées 4,2 mois à l’avance, mais près d’un tiers des voyageurs attendent moins de deux mois avant de partir.
Pour 2026, les Français comptent réaliser deux séjours principaux : un voyage court à proximité et un long-courrier. La France reste la destination privilégiée (44%), devant l’Italie (17%), l’Espagne (16%) et la Grèce (10%).
Des séjours guidés par les passions
Les voyages motivés par un hobby ou un centre d’intérêt personnel connaissent une forte popularité.
53% des Français ont déjà effectué un séjour lié à une passion, chiffre qui monte à 65% chez les 18-24 ans et 69% chez les 25-34 ans. Parmi les activités plébiscitées : aventures et explorations (32%), événements sportifs (28%) et concerts ou festivals (22%).
Cette tendance traduit une volonté des voyageurs de construire leurs vacances autour de centres d’intérêt spécifiques, donnant plus de sens à leurs déplacements et à leurs expériences touristiques.
Autre tendance émergente, le "lux-scaping", qui consiste à intégrer un court séjour haut de gamme en début ou fin de vacances. 46% des Français l’ont déjà expérimenté, avec une adoption particulièrement forte chez les jeunes : 69% de la génération Z et 63% des Millennials.
Les avantages évoqués incluent la détente (31%), le ressourcement en fin de séjour (39%) et la possibilité de vivre une expérience de luxe ponctuelle (29%).
Critères de choix et attentes des voyageurs
L’étude souligne également la montée de l’IA dans la préparation des séjours : un tiers des Français se déclarent prêts à réserver un hébergement via une intelligence artificielle, et 34% ont déjà utilisé une IA pour planifier ou rechercher un séjour.
Les plateformes les plus utilisées sont ChatGPT (33%), Gemini (29%) et Copilot (16%).
Lors du choix de leur hébergement, les Français privilégient la propreté (91%), le prix (89%) et l’emplacement (87%).
Les vacances restent avant tout un moment de qualité à partager en couple (42%) ou en famille (35%).
Les services tout compris, le service discret et raffiné ou l’accès privé aux infrastructures de l’hôtel figurent parmi les priorités des voyageurs haut de gamme.
Robert Juntke, Regional Vice President Western Europe de Marriott International, souligne dans un communiqué, que ces nouvelles pratiques traduisent un voyage plus réfléchi et personnalisé, où luxe ponctuel et passions personnelles influencent fortement les choix de destinations et de séjours.
