Voyage : l’IA perçue comme une menace par 44 % des agents de voyages

RateHawk a mené une enquête sur le ressenti de la montée en puissance de l'intelligence artificielle dans le secteur du voyage.



L'étude mondiale révèle que 44 % des agents considèrent l’IA comme une menace directe pour leur avenir.



En Asie et dans le Conseil de coopération du Golfe sont respectivement à 60 % et 55 % les plus pessimistes. À l’inverse, la majorité en Europe (58 %) et en Amérique latine (55 %) ne partagent pas cette conviction.



Les professionnels du voyage en Amérique du Nord sont les plus sceptiques, avec seulement 20 % estimant que l’IA pourrait prendre leur place.