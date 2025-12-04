TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Aranui densifie son programme de fidélité et lance des offres spéciales

Récompenser les repeaters


Aranui, la compagnie polynésienne Aranui lance son programme de fidélité, le Tiki Club, qui offre des remises et avantages dès la deuxième croisière.


Rédigé par le Vendredi 5 Décembre 2025

L'Aranui V sera rejoint par l'Aranoa en 2027 @Aranui
L'Aranui V sera rejoint par l'Aranoa en 2027 @Aranui
Avec son programme de fidélité « Tiki Club », Aranui Cruises récompense ses passagers dès la deuxième réservation : les membres bénéficient de remises sur leurs prochaines croisières et sur leurs dépenses effectuées au bar, au restaurant et sur les produits Aranui de la boutique à bord.

Le programme présente plusieurs niveaux d’avantages, bronze, silver, gold et pearl. Après la quatrième croisière (niveau pearl), les passagers bénéficient d’une remise de 12,5% sur leur prochaine croisière et d’une remise de 50% sur les dépenses à bord. Les membres pearl ont également accès à tous les avantages offerts par le programme.

Par ailleurs, Aranui dévoile quatre offres spéciales destinées à ses futurs passagers, leur offrant la possibilité de découvrir les archipels de la Polynésie française à bord de l’Aranui 5 ou, dès 2027, à bord de son nouveau cargo-mixte, l’Aranoa, qui sera déployé aux Iles Australes.

Aranui : des offres spéciales sur l'Aranui 5 et sur l'Aranoa

La compagnie propose ainsi d’embarquer à bord de l’Aranui 5 à un tarif préférentiel lors de la réservation de deux croisières consécutives. En réservant un premier voyage aux îles Marquises et un second voyage de découverte (hors îles Marquises), les passagers peuvent bénéficier d’une remise de 15% sur le montant total avant taxes.

Aranui accorde une remise de 10% sur ses croisières programmées en basse saison. En 2026, cette offre s’applique aux départs du 17 au 28 janvier et du 31 janvier au 11 février. En 2027, elle concerne les départs du 23 janvier au 4 février et du 11 au 22 février.

Et pour les passagers âgés de 60 ans et plus, la compagnie offre également une remise de 10% sur le voyage du 28 février au 11 mars 2026 et du 16 au 28 mars 2027.

L'armateur a aussi lancé son offre Early Bird pour les réservations sur l’Aranui 5 et l’Aranoa en 2027.

Cumulable avec le programme de fidélité, cette offre est valable pour toute réservation effectuée avant le 31 décembre 2025 et permet, par exemple, de bénéficier d’une remise de 15% sur les croisières à bord de l’Aranoa aux îles Australes (avec ou sans Rapa), à Pitcairn, aux Tuamotu, y compris le voyage du 14 au 26 décembre 2027 sur le Festival des Marquises sur lequel l’Aranoa se positionnera aux côtés de l’Aranui 5.

