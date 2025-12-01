Croisières : le Sénat rallume le débat avec une taxe de 15 € par escale

La gauche et les écologistes avaient défendu des versions plus ambitieuses de la taxe croisière : un montant relevé à 20 ou 25 € par passager, une assiette élargie incluant certains ferries longue distance et des escales techniques, ainsi qu’une modulation en fonction du tonnage ou des émissions réelles des navires.



Ils souhaitaient aussi flécher plus strictement l’intégralité de la recette vers les collectivités littorales



En revanche, l’exécutif s’est opposé à la mesure : la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin estime qu’en l’état, le texte ne permet pas de distinguer clairement les navires de croisière des ferries.



Une ambiguïté qui pourrait toucher les liaisons vers la Corse ou les lignes transmanche, au risque de renchérir des services essentiels au transport des voyageurs.



Le vote du Sénat n’a toutefois rien de définitif. Le projet de budget poursuit son parcours parlementaire et pourrait être amendé ou supprimé lors des prochains débats.