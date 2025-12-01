TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Croisières : le Sénat rallume le débat avec une taxe de 15 € par escale

la mesure pourrait rapporter 75 M€ par an


Le Sénat a adopté lundi une taxe de 15 € par passager et par escale sur le sol français pour les croisières internationales, au nom du "pollueur-payeur". Contestée par l’exécutif, la mesure pourrait rapporter 75 M€ par an si elle est confirmée dans le budget.


Rédigé par le Mardi 2 Décembre 2025

Objectif de la taxe votée au Sénat : financer la protection du littoral. Depositphotos.com Auteur welcomia
Objectif de la taxe votée au Sénat : financer la protection du littoral. Depositphotos.com Auteur welcomia
Assurever
Le secteur des croisières pourrait bientôt faire face à une nouvelle pression fiscale. Les sénateurs ont voté de justesse l’instauration d’une btaxe écologique sur chaque passager de [croisière faisant escale en France.
]b
L’objectif affiché : financer la protection et la valorisation des littoraux.

La proposition déposée par des élus Les Républicains, fixe le montant à 15 € par passager et par escale, pour un rendement évalué à 75 M€ par an.

Le sénateur LR Jean-Marc Délia a rappelé que, chaque année, les paquebots émettent plus de 7 millions de tonnes de CO₂ en Europe et des polluants atmosphériques “comparables à ceux d’un milliard de véhicules”.

Taxe croisière : l'exécutif s'est opposé à la mesure

Autres articles
La gauche et les écologistes avaient défendu des versions plus ambitieuses de la taxe croisière : un montant relevé à 20 ou 25 € par passager, une assiette élargie incluant certains ferries longue distance et des escales techniques, ainsi qu’une modulation en fonction du tonnage ou des émissions réelles des navires.

Ils souhaitaient aussi flécher plus strictement l’intégralité de la recette vers les collectivités littorales

En revanche, l’exécutif s’est opposé à la mesure : la ministre des Comptes publics Amélie de Montchalin estime qu’en l’état, le texte ne permet pas de distinguer clairement les navires de croisière des ferries.

Une ambiguïté qui pourrait toucher les liaisons vers la Corse ou les lignes transmanche, au risque de renchérir des services essentiels au transport des voyageurs.

Le vote du Sénat n’a toutefois rien de définitif. Le projet de budget poursuit son parcours parlementaire et pourrait être amendé ou supprimé lors des prochains débats.

L'attractivité des destinations non altérée ?

Selon Jean-Marc Délia, des mécanismes similaires existent déjà dans plusieurs ports européens et n’altèrent pas l’attractivité des destinations.

Mais, les taxes appliquées ailleurs sont souvent plus ciblées, modulées selon la taille du navire ou liées à des services précis (environnement, sûreté, OPS), ce qui limite leur impact économique. À l’inverse, une taxe uniforme de 15 € par passager et par escale créerait un surcoût direct et systématique pouvant peser davantage sur les ports français que sur leurs concurrents méditerranéens ou nord-européens.

L'histoire récente montre que les armateurs ajustent régulièrement leurs itinéraires lorsque l’équation économique d’une escale se dégrade, qu’il s’agisse de coûts portuaires, de contraintes opérationnelles ou d’exigences réglementaires nouvelles.

L’exemple de Costa Croisières quittant la Guadeloupe au profit de La Romana l’illustre : la compagnie avait justifié ce redéploiement par l’impact du système européen ETS, qui renchérissait fortement les escales dans un port relevant du périmètre européen, au profit d’un port hors UE.

Lu 396 fois

Tags : clia, croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Lundi 1 Décembre 2025 - 15:00 Le Paris Nautic Show 2025 a rassemblé près de 40 000 visiteurs

Vendredi 28 Novembre 2025 - 15:14 CFC Croisières donne le coup d'envoi de ses ventes 2027

Brand news CruiseMaG

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027

MSC Croisières dévoile sa World Cruise 2027
En 2027, MSC Croisières propose l’un des itinéraires les plus ambitieux de son histoire : 121 jours...
Dernière heure

Premiumisation, Cameroun, Europe... Les chantiers de Pascal de Izaguirre

Turquoise TO fête vingt ans d’indépendance affirmée

Fiscalité, emplois, durabilité… Comment le Medef veut faire avancer le tourisme

Croisières : le Sénat rallume le débat avec une taxe de 15 € par escale

USD, yen, livre : les tendances clés de la semaine sur le marché des changes

Brand News

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise

AERTiCKET : la rencontre de l’innovation technologique et de l’expertise
Entre innovation, performance opérationnelle et accompagnement sur-mesure, AERTiCKET confirme sa...
Les annonces

MONDELIOS - Commercial(e) Groupes Junior ou Confirmé(e) - CDI - (Aubergenville dans les Yvelines (78) ou région)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Assistant technique de production et réservation H/F - CDI - (Châteaulin (29))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

LE GROUPE SALAUN - Commercial(e) Groupes H/F - CDI - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Que faire l'hiver à Kobe, Fukuoka et Mie

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau

Programme Spécialistes Visit Qatar : formez-vous et remportez une carte cadeau
Distribution

Distribution

Fiscalité, emplois, durabilité… Comment le Medef veut faire avancer le tourisme

Fiscalité, emplois, durabilité… Comment le Medef veut faire avancer le tourisme
Partez en France

Partez en France

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !

Route du Rhum 2026 : le compte à rebours est lancé !
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Sri Lanka : Beachcomber Tours relève le défi de faire visiter l'île en 7 jours

Sri Lanka : Beachcomber Tours relève le défi de faire visiter l'île en 7 jours
Production

Production

TUI France célèbre la sortie de Zootopie 2 avec un dispositif multicanal

TUI France célèbre la sortie de Zootopie 2 avec un dispositif multicanal
AirMaG

AirMaG

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés

Airbus A320 : moins de 100 appareils encore immobilisés
Transport

Transport

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre

Grève SNCF, Air France : des perturbations à prévoir dans les transports le 2 décembre
La Travel Tech

La Travel Tech

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen

Gen4Travel : l’IA agentique au service du tourisme européen
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco

Le Sofitel New York dévoile sa transformation Art déco
HotelMaG

Hébergement

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026

L'hôtel DoubleTree by Hilton Paris Boulogne ouvrira en janvier 2026
Futuroscopie

Futuroscopie

International : les casinos, entre crise et rebond

International : les casinos, entre crise et rebond
Voyages responsables

Voyages Responsables

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation

Appart’City lance le premier calculateur carbone intégré à la réservation
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisières : le Sénat rallume le débat avec une taxe de 15 € par escale

Croisières : le Sénat rallume le débat avec une taxe de 15 € par escale
TravelJobs

Emploi & Formation

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025

Paris, Strasbourg, Lyon, Nantes, Nice : Emirates recrute en décembre 2025
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio

Aéroport Marseille Provence : VINCI Immobilier réalisera le futur campus Aequatio
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias