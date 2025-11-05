Pour Nikos Mertzanidis (Clia), Il est essentiel que les agences comme l’ensemble des professionnels du tourisme fassent entendre leur voix @Clia
TourMaG - Les seuils fixés par la préfecture des Alpes-Maritimes - 2 000 passagers en moyenne et 3 000 au maximum par escale - risquent-ils, selon vous, de fragiliser certaines escales azuréennes ?
Nikos Mertzanidis : Il faut bien comprendre que ces jauges, qui ne sont pas adaptées à la taille des navires les plus récents, vont nécessairement se traduire par une réduction du nombre d’escales, en particulier à Cannes qui est la destination qui devrait être la plus impactée.
Très concrètement, cela signifierait une baisse de l’activité croisière sur la Côte d’Azur et donc moins d’offre à proposer pour les agences de voyages, ce qui se traduirait au final par moins de chiffre d’affaires pour les acteurs du tourisme.
TourMaG - La Charte Croisière durable en Méditerranée, révisée cette année, devient un critère de priorité pour les autorisations d’escale. Y voyez-vous une reconnaissance du travail accompli par les compagnies ?
Nikos Mertzanidis : La Charte croisière durable en Méditerranée est l’illustration même d’un travail de collaboration fructueux entre l’État français et les compagnies de croisière au service de l’environnement.
Il est donc logique que le préfet qui représente l’État dans les Alpes-Maritimes ait repris cette initiative pour en faire un élément central de la prochaine réglementation de l’activité croisière dans son département.
C’est en effet une reconnaissance du travail accompli même si nous ne pouvons que déplorer que les villes de Nice ou de Cannes n’y adhèrent toujours pas.
Stigmatiser la croisière relève avant tout de la stratégie du bouc émissaire
TourMaG - Les compagnies appliquent déjà des mesures strictes en matière d’émissions. Les nouvelles obligations prévues en cas de pic de pollution sont-elles réalistes sur le plan opérationnel ?
Nikos Mertzanidis : Le projet d’arrêté préfectoral prévoit en effet qu’en cas de pic de pollution l’activité croisière soit ralentie voire interrompue.
Les compagnies de croisière sont comme toujours prêtes à prendre leur part pour faire face à ces événements exceptionnels, toutefois nous attendons que l’ensemble des activités de transport le fassent également.
Rappelons que, selon l’observatoire de la qualité de l’air AtmoSud, la pollution à Nice liée au trafic maritime représente 2% de l’ensemble de la pollution de la ville et à Villefranche aucune particule fine n’a été trouvée dans l’air… Stigmatiser la croisière relève avant tout de la stratégie du bouc émissaire…
Obtenir un cadre clair et équilibré
TourMaG - Une consultation publique est ouverte. Pourquoi est-il important, selon vous, que les agents de voyages français y participent ?
Nikos Mertzanidis : Il est bon de rappeler que, pour les agences de voyages, la croisière est un produit très plébiscité, rémunérateur et qui nécessite de très peu de service après-vente. Et ceci, pour toutes les agences de voyages du territoire, pas seulement celles basées dans le sud de la France !
Il est donc essentiel que les agences comme l’ensemble des professionnels du tourisme fassent entendre leur voix et s’assurent que celle-ci soit prise en compte dans la réglementation à venir.
TourMaG - Enfin, craignez-vous que ce type de régulation locale serve de modèle à d’autres ports français ou méditerranéens ?
Nikos Mertzanidis : C’est un risque en effet mais nous ne sommes pas, par principe, opposés aux réglementations.
Nous demandons juste d’avoir un cadre clair et équilibré qui garantisse la stabilité et la sécurité de nos opérations plutôt que d'être confrontés à des initiatives non coordonnées ou unilatérales dont beaucoup sont souvent motivées par des considérations électorales.
La consultation publique sur le projet d’arrêté préfectoral encadrant l’accueil des navires de croisière à Nice et Villefranche-sur-Mer est ouverte jusqu’au 18 novembre 2025.
Les documents et modalités de participation sont disponibles sur le site de la préfecture des Alpes-Maritimes
Les observations sont à transmettre par courriel.
Publié par Laurent Guéna
