Projet d’arrêté croisières à Nice et Villefranche : la CLIA invite les agences à réagir [ABO]

Entretien avec Nikos Mertzanidis, Executive Director de la CLIA

Alors que la préfecture des Alpes-Maritimes soumet à consultation un projet d’arrêté encadrant l’accueil des navires de croisière à Nice et Villefranche-sur-Mer, la CLIA appelle à une mobilisation du secteur. L’association, qui regroupe les principales compagnies opérant en Méditerranée, estime nécessaire que les agences de voyages françaises s’expriment pour préserver l’équilibre entre attractivité touristique et transition environnementale.

Rédigé par Laurent Guéna le Mercredi 5 Novembre 2025

Lu 311 fois