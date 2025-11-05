TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo TourMaG  
Recherche avancée

Projet d’arrêté croisières à Nice et Villefranche : la CLIA invite les agences à réagir [ABO]

Entretien avec Nikos Mertzanidis, Executive Director de la CLIA


Alors que la préfecture des Alpes-Maritimes soumet à consultation un projet d’arrêté encadrant l’accueil des navires de croisière à Nice et Villefranche-sur-Mer, la CLIA appelle à une mobilisation du secteur. L’association, qui regroupe les principales compagnies opérant en Méditerranée, estime nécessaire que les agences de voyages françaises s’expriment pour préserver l’équilibre entre attractivité touristique et transition environnementale.


Rédigé par le Mercredi 5 Novembre 2025

Pour Nikos Mertzanidis (Clia), Il est essentiel que les agences comme l’ensemble des professionnels du tourisme fassent entendre leur voix @Clia
Pour Nikos Mertzanidis (Clia), Il est essentiel que les agences comme l’ensemble des professionnels du tourisme fassent entendre leur voix @Clia
CroisiEurope
TourMaG - Les seuils fixés par la préfecture des Alpes-Maritimes - 2 000 passagers en moyenne et 3 000 au maximum par escale - risquent-ils, selon vous, de fragiliser certaines escales azuréennes ?

Nikos Mertzanidis : Il faut bien comprendre que ces jauges, qui ne sont pas adaptées à la taille des navires les plus récents, vont nécessairement se traduire par une réduction du nombre d’escales, en particulier à Cannes qui est la destination qui devrait être la plus impactée.

Très concrètement, cela signifierait une baisse de l’activité croisière sur la Côte d’Azur et donc moins d’offre à proposer pour les agences de voyages, ce qui se traduirait au final par moins de chiffre d’affaires pour les acteurs du tourisme.

TourMaG - La Charte Croisière durable en Méditerranée, révisée cette année, devient un critère de priorité pour les autorisations d’escale. Y voyez-vous une reconnaissance du travail accompli par les compagnies ?

Nikos Mertzanidis : La Charte croisière durable en Méditerranée est l’illustration même d’un travail de collaboration fructueux entre l’État français et les compagnies de croisière au service de l’environnement.

Il est donc logique que le préfet qui représente l’État dans les Alpes-Maritimes ait repris cette initiative pour en faire un élément central de la prochaine réglementation de l’activité croisière dans son département.

C’est en effet une reconnaissance du travail accompli même si nous ne pouvons que déplorer que les villes de Nice ou de Cannes n’y adhèrent toujours pas.


Stigmatiser la croisière relève avant tout de la stratégie du bouc émissaire

TourMaG - Les compagnies appliquent déjà des mesures strictes en matière d’émissions. Les nouvelles obligations prévues en cas de pic de pollution sont-elles réalistes sur le plan opérationnel ?

Nikos Mertzanidis : Le projet d’arrêté préfectoral prévoit en effet qu’en cas de pic de pollution l’activité croisière soit ralentie voire interrompue.

Les compagnies de croisière sont comme toujours prêtes à prendre leur part pour faire face à ces événements exceptionnels, toutefois nous attendons que l’ensemble des activités de transport le fassent également.

Rappelons que, selon l’observatoire de la qualité de l’air AtmoSud, la pollution à Nice liée au trafic maritime représente 2% de l’ensemble de la pollution de la ville et à Villefranche aucune particule fine n’a été trouvée dans l’air… Stigmatiser la croisière relève avant tout de la stratégie du bouc émissaire…

Obtenir un cadre clair et équilibré

TourMaG - Une consultation publique est ouverte. Pourquoi est-il important, selon vous, que les agents de voyages français y participent ?

Nikos Mertzanidis : Il est bon de rappeler que, pour les agences de voyages, la croisière est un produit très plébiscité, rémunérateur et qui nécessite de très peu de service après-vente. Et ceci, pour toutes les agences de voyages du territoire, pas seulement celles basées dans le sud de la France !

Il est donc essentiel que les agences comme l’ensemble des professionnels du tourisme fassent entendre leur voix et s’assurent que celle-ci soit prise en compte dans la réglementation à venir.

TourMaG - Enfin, craignez-vous que ce type de régulation locale serve de modèle à d’autres ports français ou méditerranéens ?

Nikos Mertzanidis : C’est un risque en effet mais nous ne sommes pas, par principe, opposés aux réglementations.

Nous demandons juste d’avoir un cadre clair et équilibré qui garantisse la stabilité et la sécurité de nos opérations plutôt que d'être confrontés à des initiatives non coordonnées ou unilatérales dont beaucoup sont souvent motivées par des considérations électorales.

Autres articles
La consultation publique sur le projet d’arrêté préfectoral encadrant l’accueil des navires de croisière à Nice et Villefranche-sur-Mer est ouverte jusqu’au 18 novembre 2025.

Les documents et modalités de participation sont disponibles sur le site de la préfecture des Alpes-Maritimes

Les observations sont à transmettre par courriel.


Lu 311 fois

Tags : clia, croisieres, estrosi
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus
Ecoutez la newsletter
Ecoutez tous les articles
Premium

CLUB ABONNES

Destinations singulières : l'Ouganda, la perle cachée de l’Afrique [ABO]

Destinations singulières : l'Ouganda, la perle cachée de l’Afrique [ABO]

Projet d’arrêté croisières à Nice et Villefranche : la CLIA invite les agences à réagir [ABO] Projet d’arrêté croisières à Nice et Villefranche : la CLIA invite les agences à réagir [ABO]

L’A321LR ouvre de nouveaux horizons pour Etihad Airways [ABO] L’A321LR ouvre de nouveaux horizons pour Etihad Airways [ABO]

L'euro retrouve de la vigueur face à la livre sterling et au yen [ABO] L'euro retrouve de la vigueur face à la livre sterling et au yen [ABO]

Futuroscopie

Futuroscopie

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]

Montagne : entre enchantement et désenchantement [ABO]

Mieux comprendre le voyageur à l’ère de l’IA [ABO] Mieux comprendre le voyageur à l’ère de l’IA [ABO]

Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO] Entre citrouilles et chrysanthèmes, le business touristique de la mort [ABO]

Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO] Du collectif au personnel : le voyage à l’heure du « moi » [ABO]

Dernière heure

Ouragan Mélissa : la Jamaïque vise une reprise du tourisme d'ici au 15 décembre 2025

Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028

Destinations singulières : l'Ouganda, la perle cachée de l’Afrique [ABO]

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Travel Evasion confirme son statut de spécialiste de l’Égypte

Brand News

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement

Fin d’année 2025 : Assurever reste dynamique et engagé malgré un marché du voyage en ralentissement
Alors que l’année touche à sa fin et que le marché du voyage marque le pas en France, Assurever...
Les annonces

E-LECLERC VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Avranches (50))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

HAVAS VOYAGES/MARIETTON DEVELOPPEMENT - Responsable commercial affaires H/F - CDI - (Secteur Paris / Ile de France)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

SELECTOUR BLEU VOYAGES - Conseiller voyages H/F - CDI - (Vienne (38))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Bahia Principe 2025 : Nature, Culture et Émotion

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy

Mānava Premium : Air Tahiti Nui fait évoluer sa classe Premium Economy
Distribution

Distribution

Ventes en agences de voyages : après le creux estival, "les vacances de Noël s’annoncent prometteuses"

Ventes en agences de voyages : après le creux estival, "les vacances de Noël s’annoncent prometteuses"
Partez en France

Partez en France

Rendez-vous en France 2026 : les inscriptions sont ouvertes aux exposants

Rendez-vous en France 2026 : les inscriptions sont ouvertes aux exposants
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023

Webinaire Luxembourg Luci TV – 19 juin 2023
Luci TV vous invite à revoir son émission sur le Luxembourg en français. Revivez les échanges entre nos experts,...
DestiMaG

DESTIMAG

Ouragan Mélissa : la Jamaïque vise une reprise du tourisme d'ici au 15 décembre 2025

Ouragan Mélissa : la Jamaïque vise une reprise du tourisme d'ici au 15 décembre 2025
Production

Production

Travel Evasion confirme son statut de spécialiste de l’Égypte

Travel Evasion confirme son statut de spécialiste de l’Égypte
AirMaG

AirMaG

Condor relance sa ligne entre Francfort et Los Cabos

Condor relance sa ligne entre Francfort et Los Cabos
Transport

Transport

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?

Commande de 50 TGV à Alstom : quelles ambitions pour Eurostar ?
La Travel Tech

La Travel Tech

IA dans le tourisme : connectée à tout... sauf à la réalité des risques ?

IA dans le tourisme : connectée à tout... sauf à la réalité des risques ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Corse : le 5 étoiles A Mandria di Murtoli rejoint le réseau SLH

Corse : le 5 étoiles A Mandria di Murtoli rejoint le réseau SLH
HotelMaG

Hébergement

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen

Essendi cède ses hôtels argentins et renforce son recentrage européen
Voyages responsables

Voyages Responsables

Evaneos renouvelle sa certification B Corp

Evaneos renouvelle sa certification B Corp
CruiseMaG

CruiseMaG

Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028

Azamara lève le voile sur sa saison hiver 2027-2028
TravelJobs

Emploi & Formation

GROUPE SALAÜN

GROUPE SALAÜN
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines

Nemea vend ses villages vacances et accélère sur les résidences urbaines
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias