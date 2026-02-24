TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo CruiseMaG  
Recherche avancée

Croisière : le patron de la CLIA défend la valeur des agences de voyages

Une intervention lors du CLIA European Summit


À l’heure où les compagnies de croisières développent leurs ventes directes, le CEO de la CLIA, Bud Darr, rappelle que les agences de voyages continuent de jouer un rôle important dans les réservations du secteur. Il s’exprimait lors du CLIA European Summit, organisé à Madère du 23 au 26 février 2026.


Rédigé par le Mercredi 25 Février 2026 à 06:57

A l'occasion d'une convention à Madère, Bud Darr, CEO de la CLIA, a rappelé combien l'Europe était une place stratégique pour l'industrie de la croisière - Photo : CLIA
A l'occasion d'une convention à Madère, Bud Darr, CEO de la CLIA, a rappelé combien l'Europe était une place stratégique pour l'industrie de la croisière - Photo : CLIA
Hurtigruten
Interrogé à l’occasion du CLIA European Summit sur l’équilibre entre B2B et B2C, Bud Darr, CEO de l’association qui regroupe 95% des capacités des compagnies de croisières, a adopté une position mesurée.

Il souligne d’abord « qu’il existe toujours un rôle important pour le "trade" », tout en reconnaissant « un niveau croissant de sophistication du marketing direct » des compagnies.

« Je ne peux pas dire comment cet équilibre évoluera », précise-t-il, renvoyant au choix du client : certains préfèrent travailler avec un agent et bénéficier d’un échange personnalisé, d’autres privilégient une plateforme en ligne et une démarche autonome.

Mais, insiste-t-il, « les deux segments sont extrêmement importants pour les réservations solides que nous constatons en ce moment ».

Un travail d'accompagnement bien souvent indispensable

Autres articles
Pour illustrer son propos, Bud Darr prend un exemple personnel. Son père souhaite organiser une croisière avec sa femme et un autre couple.

Destination, durée, budget, niveau de confort, attentes en matière d’expérience : autant de paramètres à préciser.

« C’est là que les agents de voyages peuvent encore apporter beaucoup de valeur à leurs clients », explique-t-il, ajoutant qu’il a lui-même accompagné son père dans cette réflexion.

En décrivant ce processus - qualifier la demande, comparer les options, ajuster le produit au profil du client - le CEO de la CLIA met en lumière ce qui constitue le cœur du métier d’agent : un travail d’accompagnement, au-delà de la simple transaction.

Un tiers des déploiements mondiaux de navires se fait en Europe

Selon les données 2024 citées par la CLIA, l’industrie soutient 445 000 emplois en Europe et génère 64,1 milliards d’euros d’impact économique - DepositPhotos.com, sergio_pulp
Selon les données 2024 citées par la CLIA, l’industrie soutient 445 000 emplois en Europe et génère 64,1 milliards d’euros d’impact économique - DepositPhotos.com, sergio_pulp
Au-delà de la distribution, Bud Darr a rappelé l’importance stratégique de l’Europe pour la croisière.

Environ un tiers des déploiements mondiaux de navires se fait en Europe, qui constitue également le deuxième marché source de passagers.

Le continent joue aussi un rôle central dans la construction navale : « Il n’existe que quatre chantiers capables de construire de grands navires de croisière, et ils sont tous en Europe » souligne-t-il. Des navires pouvant représenter jusqu’à deux milliards d’euros d’investissement unitaire.

Selon les données 2024 citées par la CLIA, l’industrie soutient 445 000 emplois en Europe et génère 64,1 milliards d’euros d’impact économique.

Un plaidoyer pour un dialogue avec les destinations

Mais cette croissance implique, selon lui, une responsabilité partagée avec les destinations.

La croisière présente un avantage structurel : les itinéraires sont planifiés plusieurs années à l’avance, ce qui permet d’anticiper les flux et d’en organiser la gestion. « Nous avons le potentiel de contrôler le timing et la localisation des excursions », affirme-t-il.

Sur le volet environnemental, Bud Darr met en avant l'engagement d'atteindre la neutralité carbone à horizon 2050, mais il rappelle que la disponibilité et le coût des carburants alternatifs restent des variables clés.

Il plaide pour un réinvestissement des recettes issues des mécanismes européens liés aux émissions dans la décarbonation du maritime et pour un soutien accru aux infrastructures portuaires, notamment l’alimentation électrique à quai .

Taxes et géopolitique : stabilité indispensable

Concernant les taxes, Bud Darr distingue celles qui financent des services ou des infrastructures utiles - mieux acceptées - de celles qui relèvent davantage d’un prélèvement général sans retour direct pour le secteur.

Enfin, sur le contexte géopolitique, il rappelle que la croisière repose fortement sur la stabilité.

Les itinéraires sont planifiés plusieurs années à l’avance et vendus 18 à 24 mois avant le départ. En cas d’instabilité, « les navires partent rapidement… mais mettent du temps à revenir ».

La sécurité des passagers demeure, selon lui, la priorité absolue.


Lu 504 fois

Tags : bud darr, clia, croisieres
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news CruiseMaG

10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été

10 raisons de choisir la Méditerranée en famille cet été
Des paysages ensoleillés aux villes chargées d’histoire, la Méditerranée réunit tout ce que...
Dernière heure

S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub

Destinations singulières : l'Ouzbékistan, sur la légendaire "route de la soie" [ABO]

IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !

Tour-opérateurs : marge, distribution, consolidation... quel avenir pour le secteur ? [ABO]

Visit Europe fête ses 40 ans et sa renaissance !

Brand News

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis

IA : Hera s'impose comme la nouvelle référence des agences de voyage pour la création de leurs devis
En permettant aux conseillers de créer des devis inspirants et hyper personnalisés jusquʼà cinq...
Les annonces

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE - Sourcing pour la réhabilitation et l’exploitation du domaine de Montjoux, propriété du Département de la Haute Savoie.
APPEL D'OFFRES TOURISME

A VENDRE POUR RECENTRAGE DE L’ACTIVITE DU DIRIGEANT : Fonds de commerce Agence de Voyages dans le département Val de Marne (94)
ACHAT / VENTE /COLOCATION AGENCES DE VOYAGES

TURQUOISE TO - Chargé(e) Back-office H/F - CDD/CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Publi-news

Publi-news

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Les croisières PLEIN CAP de l’automne se préparent au printemps !

Actualités dans l'Ouest du Japon

Actualités dans l'Ouest du Japon
Distribution

Distribution

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !

Entreprises du Voyage : tout savoir sur le calendrier des futures élections !
Partez en France

Partez en France

Zoo de La Flèche : 4 nouveaux lodges immersifs face aux hippopotames

Zoo de La Flèche : 4 nouveaux lodges immersifs face aux hippopotames
Actus Visas

Actus Visas

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie

Action-Visas : nouveaux services ETA Royaume-Uni et e-Visa Namibie
Partenaires Super AGV

Partenaires Super AGV

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !

Prodesti : découvrez le nouveau planning 2025 de formations d’expertise destination !
Webinaires

Webinaires

Grand Tour de Catalogne

Grand Tour de Catalogne
Facilement accessible depuis la France — par la route, le rail avec SNCF et RENFE, ou par les airs grâce à de...

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande

Webinaire Iceland Travel : découvrez des expériences uniques pour vos clients en Islande
Iceland Travel vous invite à découvrir la magie de l’Islande et à obtenir des informations précieuses grâce à un...

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023

Webinaire Tourisme Irlandais - Slow Tourisme en Irlande du Nord - 30 novembre 2023
Le Tourisme Irlandais vous invite à consulter son webinaire dédié au Slow Tourisme en Irlande du Nord afin de vous...
DestiMaG

DESTIMAG

Podcast : Viva Resorts by Wyndham, l’all-inclusive nouvelle génération aux Caraïbes

Podcast : Viva Resorts by Wyndham, l’all-inclusive nouvelle génération aux Caraïbes
Production

Production

Visit Europe fête ses 40 ans et sa renaissance !

Visit Europe fête ses 40 ans et sa renaissance !
AirMaG

AirMaG

Italie : une grève va paralyser le trafic aérien et ferroviaire

Italie : une grève va paralyser le trafic aérien et ferroviaire
Transport

Transport

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !

La SNCF bat tous les records pour les vacances de février !
La Travel Tech

La Travel Tech

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français

Civitatis signe un partenariat avec un important réseau français
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Alila Mayakoba : Hyatt ouvre un premier resort Alila au Mexique

Alila Mayakoba : Hyatt ouvre un premier resort Alila au Mexique
HotelMaG

Hébergement

SOWELL Hôtels & Résidences s'installe en Aquitaine

SOWELL Hôtels &amp; Résidences s'installe en Aquitaine
Futuroscopie

Futuroscopie

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]

Chine : l'Année du Cheval de Feu fait chauffer les compteurs du tourisme [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

GreenGo signe une année 2025 record

GreenGo signe une année 2025 record
CruiseMaG

CruiseMaG

Croisière : le patron de la CLIA défend la valeur des agences de voyages

Croisière : le patron de la CLIA défend la valeur des agences de voyages
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026

Le Wow Safari Thoiry organise un forum de l'emploi le 12 février 2026
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub

S4BT (CDS Groupe) fait l'acquisition de HotelHub
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias