Croisière : le patron de la CLIA défend la valeur des agences de voyages

Pour illustrer son propos, Bud Darr prend un exemple personnel. Son père souhaite organiser une croisière avec sa femme et un autre couple.



Destination, durée, budget, niveau de confort, attentes en matière d’expérience : autant de paramètres à préciser.



« C’est là que les agents de voyages peuvent encore apporter beaucoup de valeur à leurs clients » , explique-t-il, ajoutant qu’il a lui-même accompagné son père dans cette réflexion.



En décrivant ce processus - qualifier la demande, comparer les options, ajuster le produit au profil du client - le CEO de la CLIA met en lumière ce qui constitue le cœur du métier d’agent : un travail d’accompagnement, au-delà de la simple transaction.