IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !

IFTM TourMaG Party revient en 2026, dans un cadre absolument dingue.
Pour cette nouvelle édition, la soirée de clôture du salon IFTM se tiendra dans le cadre majestueux du Club Haussmann, au 23 rue Taitbout, à Paris.
Participer à la IFTM TourMaG Party, c'est bénéficier d'une visibilité accrue avant, pendant et après l'événement grâce à la puissance de frappe combinée de l'IFTM et de TourMaG.
Ce dispositif permet de toucher directement les distributeurs de voyages présents et de renforcer son image de marque auprès de l'ensemble de la profession via une campagne de communication multicanale (numérique, print et réseaux sociaux).
Des offres partenaires pour maximiser votre dispositif
IFTM TourMag Party 2026 se tiendra dans le cadre majestueux du Club Haussmann, au 23 rue Taitbout, à Paris - Photo Club Haussmann, Geoffrey Hubbel
Deux solutions de visibilité sont proposées pour s’adapter aux objectifs de chaque exposant.
L’offre "Partenaire Officiel" (12 500 € HT) propose un dispositif global : visibilité sur les invitations numériques, article dédié sur TourMaG et l’IFTM, campagne publicitaire co-brandée, ainsi qu'un emailing envoyé à 40 000 contacts qualifiés. Durant la soirée, ces partenaires disposent d'un espace VIP privatisé, de 30 invitations et de la diffusion d'un spot vidéo de 1min30 sur écran géant en ouverture de l'événement.
Pour une présence plus flexible, l’"Offre Partagée" (6 500 € HT) permet d'accéder à un espace semi-privatif avec 10 invitations VIP, une présence logo sur le desk DJ et les écrans 75'', ainsi que l'intégration sur le photo call et les supports post-événement (vidéos best-of et albums photos).
Ces dispositifs sont d'ores et déjà disponibles à la réservation pour assurer votre présence lors de ce rendez-vous incontournable de la rentrée 2026.
Détails et réservations :
- Date : 17 septembre 2026
- Lieu : Club Haussmann, Paris 9e
- Lien offre complète : Offre Sponsoring IFTM TourMaG Party
- Réservation auprès de TourMaG :
Gentiane Romanet - gentiane@tourmag.com - +33 6 76 50 55 75
ou auprès de l'équipe IFTM :
Gwenaëlle MARY - gwenaelle.mary@rxglobal.com - +33 6 26 04 77 98
Rocio PORTILLO - rocio.portillo@rxglobal.com - +33 6 17 23 15 02
Nathalie DALLE - nathalie.dalle@rxglobal.com - +33 6 29 41 35 88
