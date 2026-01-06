IFTM TourMaG Party revient le 17 septembre 2026 et pas n'importe où !

Deux solutions de visibilité sont proposées pour s’adapter aux objectifs de chaque exposant.



L’offre "Partenaire Officiel" (12 500 € HT) propose un dispositif global : visibilité sur les invitations numériques, article dédié sur TourMaG et l’IFTM, campagne publicitaire co-brandée, ainsi qu'un emailing envoyé à 40 000 contacts qualifiés. Durant la soirée, ces partenaires disposent d'un espace VIP privatisé, de 30 invitations et de la diffusion d'un spot vidéo de 1min30 sur écran géant en ouverture de l'événement.



Pour une présence plus flexible, l’"Offre Partagée" (6 500 € HT) permet d'accéder à un espace semi-privatif avec 10 invitations VIP, une présence logo sur le desk DJ et les écrans 75'', ainsi que l'intégration sur le photo call et les supports post-événement (vidéos best-of et albums photos).



Ces dispositifs sont d'ores et déjà disponibles à la réservation pour assurer votre présence lors de ce rendez-vous incontournable de la rentrée 2026.