"La valeur du voyage", thème central du prochain IFTM

La valeur du voyage - Révélons ensemble ce qui crée de l’impact

Pour son édition 2026, IFTM aura pour thème «».Après le temps de l’exploration autour des nouveaux horizons durables, et de la valorisation de l’action collective et des forces en action, l’édition 2026 d’IFTM proposera ce fil rouge qui s'appuiera sur trois piliers : la valeur économique et territoriale comme moteur essentiel et en plein évolution ; la valeur humaine, sociale et relationnelle pour mettre en avant les talents et les expériences ; la valeur durable et collective, comme modèle de responsabilité et de résilience .Concrètement, l'évènement à l'ambition de répondre à 3 problématiques : quelle valeur créent les entreprises, les territoires et l’ensemble des professionnels de l'écosystème ; comment cette valeur s’organise, se mesure et se diffuse au sein des filières ; et comment elle renforce les modèles économiques, les coopérations, les chaînes d’intermédiation et la résilience du secteur.