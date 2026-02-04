IHG Hotels & Resorts signe quatre nouveaux hôtels au Royaume-Uni

IHG Hotels & Resorts déploie les enseignes voco et Garner à Londres, Lincoln, Rotherham et Chesterfield - DepositPhotos.com/iqoncept
IHG Hotels & Resorts intègre quatre nouvelles adresses à son portefeuille, via des contrats de conversion avec Fairview Hotels.
Le futur voco London - Bloomsbury, situé sur Southampton Row dans un bâtiment victorien de 114 chambres, achèvera son rebranding mi-2026.
Parallèlement, la marque milieu de gamme Garner s'est implantée à Rotherham East (91 chambres, ouvert en janvier 2025), ainsi qu'à Lincoln et Chesterfield North (91 chambres chacun), dont les ouvertures sont programmées pour février 2026.
Ces actifs bénéficient de la plateforme de distribution globale d'IHG pour optimiser leur commercialisation.
Renforcement du partenariat avec l'opérateur Fairview Hotels
Cet accord porte à six le nombre d'hôtels exploités par Fairview Hotels sous bannière IHG.
Les trois nouvelles unités Garner sont positionnées à proximité d'axes routiers stratégiques, tels que la M1 et la M18, pour capter les flux d'affaires et de loisirs régionaux.
Avec le voco London - Bloomsbury, le groupe complète son maillage dans le centre de Londres, aux côtés d'établissements déjà implantés comme le Kimpton Fitzroy.
