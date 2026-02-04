IHG Hotels & Resorts signe quatre nouveaux hôtels au Royaume-Uni

Cet accord porte à six le nombre d'hôtels exploités par Fairview Hotels sous bannière IHG.Les trois nouvelles unités Garner sont, tels que la M1 et la M18, pour capter les flux d'affaires et de loisirs régionaux.Avec le voco London - Bloomsbury, le groupe complète son maillage dans le centre de Londres, aux côtés d'établissements déjà implantés comme le Kimpton Fitzroy.