Les Entreprises du Voyage travaillent en lien avec IATA, Air France et la SNCF. « La réforme se révèle plus complexe dans ce secteur, » résume Guillaume Beurdeley.



« Si l’on prend le cas des billets d’avion et de train, une difficulté supplémentaire apparaît : ce sont les transporteurs qui devront émettre la facture. Celle-ci n’est donc pas établie par la TMC, par l’intermédiaire de laquelle la réservation a été effectuée. » détaille Jérôme Mendiela qui précise que plusieurs cas existent.



Cela soulève notamment la question de la transparence tarifaire, puisque le client final entreprise aura accès au tarif net du titre de transport (SNCF ou billet d'avion) et pourra alors voir le détail des frais et marges de l'agence. Autre enjeu : l'accès aux données clients nécessaires à l'établissement de la facture.



Si ces points restent irritants, en revanche, les Entreprises du Voyage ont œuvré pour simplifier la gestion des factures fournisseurs.



« Une première étape a été franchie avec l’obtention d’un cas d’usage dédié publié par l’AFNOR au mois de novembre 2025 à notre demande. » explique Guillaume Beurdeley qui précise que l’agence de voyages d’affaires conserve ainsi son rôle central de consolidation auprès du client business.



« C’est un point crucial : l’agence de voyage continue d’établir une note récapitulative regroupant toutes les dépenses du voyage du client, comme elle le fait aujourd’hui. L’idée est de répondre à ce besoin, car un client business n’a pas intérêt à recevoir une multitude de factures séparées pour chaque transporteur ou achat ponctuel. Ce qui compte pour lui, c’est un document consolidé. »



Pour rappel l'AFNOR pose le cadre technique et normatif qui permet à la facturation électronique de fonctionner de manière interopérable et sécurisée.