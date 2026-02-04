EXCLUSIF - PLF 2026 : des cadeaux distribués à Air France et aux aéroports [ABO]

De plus, le PLF a prévu de venir en aide aux aéroports français.



Ainsi, il a été prévu de permettre aux aérodromes de classe 2 de pouvoir augmenter leur tarif de sûreté et de sécurité d’un euro. Les grands aéroports de province que sont Bordeaux, Lyon, Nantes, Nice, Marseille et Toulouse verront le plafond de cette taxation passer de 9,5 à 10,5 euros.



De quoi permettre à ces structures, si elles le souhaitent et le peuvent, d’accroître leurs recettes, même si la concurrence entre elles rend ces hausses parfois compliquées.



Ce n’est pas le seul soutien étatique vis-à-vis de l’écosystème aéroportuaire.



Comme nous vous le révélions le mois dernier, une nouvelle sous-catégorie d’aéroport a été créée.



Dans le cadre de l’anticipation de la fin programmée du mécanisme d’apurement des déficits de sûreté-sécurité par la DGAC, le gouvernement a créé la classe 3 bis, qui accueillera donc entre 5 001 et 1 000 000 passagers par an.



Il y a actuellement trois classes.



Avec l’introduction de cette nouvelle sous-catégorie, les structures concernées seront alors exclues du dispositif prévoyant la suppression du mécanisme d’apurement, qui aurait pu peser jusqu’à 15 millions d’euros pour un aéroport comme Clermont-Ferrand, ce qui aurait entraîné sa fermeture.



Alors, même si le pavillon français décline, l’État français se démène pour lui maintenir la tête hors de l’eau, même dans une période aussi compliquée politiquement et financièrement.