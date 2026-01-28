Cap sur Cannes : Air France connecte Los Angeles et New York à la Croisette

Une histoire de longue date entre Air France et le cinéma

Air France déploie ses ailes vers la Côte d’Azur pour les grands rendez-vous de l’été 2026. La compagnie proposera des vols directs entre Los Angeles, New York et Nice, permettant aux voyageurs américains de rejoindre le Festival de Cannes en mai et le Cannes Lions Festival en juin, tout en profitant de l’expérience exclusive de sa nouvelle cabine La Première.



Rédigé par Amélia Brille le Mercredi 28 Janvier 2026

