Cap sur Cannes : Air France connecte Los Angeles et New York à la Croisette

Partenaire historique du Festival de Cannes, Air France renforce une nouvelle fois sa présence sur la Côte d’Azur à l’occasion des grands rendez-vous internationaux du printemps et de l’été 2026.
La compagnie tricolore annonce la mise en place de vols directs spéciaux entre Los Angeles, New York et Nice, à destination des voyageurs américains attendus pour le Festival de Cannes et le Cannes Lions Festival.
En mai 2026, Air France proposera de nouveau des liaisons directes exceptionnelles entre Los Angeles et Nice, permettant aux festivaliers et professionnels du cinéma de rejoindre la Croisette sans correspondance.
Deux rotations sont programmées, le 11 mai 2026, avec le vol AF041 au départ de Los Angeles à 14h00 pour une arrivée à Nice à 10h35 le lendemain et le 25 mai 2026, avec le vol AF040 au départ de Nice à 13h15 pour une arrivée à Los Angeles à 16h30 le même jour.
Ces vols accompagneront la 79e édition du Festival de Cannes, qui se tiendra du 12 au 23 mai 2026, et pour laquelle Air France est partenaire pour la 46e année consécutive.
Boeing 777-300ER et nouvelle cabine La Première
À l’occasion du Cannes Lions International Festival of Creativity, prévu du 22 au 26 juin 2026, Air France déploiera également des vols directs entre New York JFK et Nice.
Les rotations prévues sont les suivantes :
les 20 et 21 juin 2026, avec le vol AF043, départ de New York à 16h30 et arrivée à Nice à 10h35 le lendemain,
les 25 et 26 juin 2026, avec le vol AF042, départ de Nice à 12h00 pour une arrivée à New York à 15h00 le même jour.
L’ensemble de ces vols sera opéré en Boeing 777-300ER, équipés de la nouvelle cabine La Première, fleuron du produit long-courrier d’Air France.
Conçue comme une véritable suite privative, La Première s’étend sur cinq hublots et propose un concept entièrement modulable, combinant siège, méridienne et lit de deux mètres. L’expérience est complétée par deux écrans 4K de 32 pouces, une tablette de commande tactile, des prises universelles, des chargeurs sans fil et un rideau du sol au plafond garantissant une atmosphère confidentielle.
À compter de juillet 2026, tous les vols Air France vers New York-JFK et Los Angeles seront opérés avec des appareils équipés de ces nouvelles suites, avant un déploiement progressif sur l’ensemble du réseau La Première d’ici fin 2026.
