Les 5 Plus Grands Événements de l'Île de Madère avec Travel One Portugal

Les Fêtes de Fin d’Année à Madère sont un autre événement majeur qui attire chaque année des visiteurs du monde entier. La période de Noël est particulièrement magique sur l'île, avec des illuminations spectaculaires qui transforment Funchal, les villes et les villages en un véritable conte de fées. Les rues, les places et les parcs sont décorés de milliers de lumières, créant une atmosphère féérique et chaleureuse. Les marchés de Noël, avec leurs étals de produits artisanaux et de spécialités locales, ajoutent une ambiance festive du 01.12 au 06.01.



Le clou des fêtes de fin d’année est le feu d’artifice du Nouvel An, qui est l’un des plus grands et des plus impressionnants au monde. Des milliers de visiteurs se rassemblent à Funchal pour admirer le spectacle pyrotechnique, marquant ainsi le passage à la nouvelle année. Ce feu d’artifice est devenu une véritable tradition et est même inscrit dans le livre Guinness des records comme l’un des plus grands au monde.



Travel One Portugal propose des séjours spéciaux pour les fêtes de fin d’année à Madère, offrant des forfaits sur mesure uniques. C’est l’occasion rêvée de célébrer Noël et le Nouvel An dans un cadre magique et unique.