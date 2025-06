L’Algarve by Travel One Portugal

Un décor naturel saisissant

L’Algarve s’étend sur plus de 200 kilomètres de côtes, où se succèdent falaises escarpées, grottes marines, plages secrètes et vastes étendues de sable. L’un des sites les plus emblématiques est sans doute la grotte de Benagil, célèbre pour son ouverture naturelle en forme de dôme. À l’ouest, les formations rocheuses de Ponta da Piedade, près de Lagos, offrent un panorama spectaculaire, tandis que la côte vicentine, plus sauvage, attire les surfeurs et les amoureux de la nature.



Mais l’Algarve ne se limite pas à ses rivages. À l’intérieur des terres, la Serra de Monchique déploie ses collines verdoyantes, ses sources thermales et ses sentiers de randonnée. Plus à l’est, le Parc Naturel de Ria Formosa, classé zone humide d’importance internationale, abrite une biodiversité remarquable. C’est un paradis pour les ornithologues et un cadre idéal pour des excursions en bateau ou à vélo.