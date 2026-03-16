Les représailles qui suivent sur les monarchies du Golfe paralysent la zone. Vols annulés, voyageurs bloqués, et départs extrêmement compliqués.Nous n'allons pas vous refaire l'histoire, vous en vivez les conséquences.Autant dire qu'en mars ça repart toujours. Pas les voyages, les ennuis… et c'est un euphémisme.Si ces trois événements n'ont pas eu la même intensité - la pandémie de covid-19 reste une crise inédite et sans précédent - ils ont un point commun :A chaque fois, les opérateurs de voyage ont répondu présent.Quand le ciel européen s’est vidé après l’éruption du volcan islandais, ils ont trouvé des solutions pour rapatrier des clients ou les assister sur place.Quand la pandémie de Covid a éclaté, la profession a dû affronter une crise sans précédent : rapatriements massifs, gestion des annulations et des fameux avoirs…Aujourd’hui, face aux tensions géopolitiques et aux perturbations sur certaines routes aériennes ou destinations, le même réflexe prévaut :Vous me direz qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Le tourisme est une profession réglementée,. Mais dans les moments critiques, la profession est davantage qu'une véritable chaîne de gestion de crise : elle devient une chaîne de solidarité.