Été 2026 : TUI Group observe une forte poussée des réservations de dernière minute - Depositphotos.com Auteur T.Schneider
TUI Group a publié des résultats semestriels en progression malgré un environnement marqué par les conflits au Moyen-Orient et une conjoncture économique instable. Le groupe annonce un EBIT sous-jacent de -111 millions d’euros au premier semestre 2026, soit une amélioration de 45 millions d’euros sur un an.
Au deuxième trimestre, traditionnellement déficitaire pour le secteur du tourisme, l’EBIT sous-jacent s’est établi à -188 millions d’euros, en amélioration de 19 millions d’euros par rapport à l’an dernier, malgré des charges exceptionnelles de 45 millions d’euros liées notamment à la guerre en Iran et à l’ouragan Melissa en Jamaïque.
Sur le premier semestre fiscal, clos au 31 mars, le chiffre d'affaires a reculé de 14 %, à 8,6 milliards d'euros. A taux de change constants, il a progressé de 1,3 %.
Sur les six premiers mois de l’exercice, 12,8 millions de clients ont voyagé avec TUI, soit 200 000 de plus qu’un an auparavant. Le groupe souligne également la poursuite d’une forte tendance aux réservations de dernière minute pour l’été 2026, notamment vers les destinations de Méditerranée occidentale comme l’Espagne, les Baléares, les Canaries ou encore la Grèce.
« TUI a enregistré une croissance de son résultat d'exploitation pour le quatorzième trimestre consécutif. Cela témoigne du développement constant du Groupe », a déclaré Sebastian Ebel CEO du Groupe. Le dirigeant souligne toutefois que « les défis géopolitiques et la conjoncture économique instable » nécessitent « un engagement et une flexibilité considérables ».
Au deuxième trimestre, traditionnellement déficitaire pour le secteur du tourisme, l’EBIT sous-jacent s’est établi à -188 millions d’euros, en amélioration de 19 millions d’euros par rapport à l’an dernier, malgré des charges exceptionnelles de 45 millions d’euros liées notamment à la guerre en Iran et à l’ouragan Melissa en Jamaïque.
Sur le premier semestre fiscal, clos au 31 mars, le chiffre d'affaires a reculé de 14 %, à 8,6 milliards d'euros. A taux de change constants, il a progressé de 1,3 %.
Sur les six premiers mois de l’exercice, 12,8 millions de clients ont voyagé avec TUI, soit 200 000 de plus qu’un an auparavant. Le groupe souligne également la poursuite d’une forte tendance aux réservations de dernière minute pour l’été 2026, notamment vers les destinations de Méditerranée occidentale comme l’Espagne, les Baléares, les Canaries ou encore la Grèce.
« TUI a enregistré une croissance de son résultat d'exploitation pour le quatorzième trimestre consécutif. Cela témoigne du développement constant du Groupe », a déclaré Sebastian Ebel CEO du Groupe. Le dirigeant souligne toutefois que « les défis géopolitiques et la conjoncture économique instable » nécessitent « un engagement et une flexibilité considérables ».
TUI confirme les perspectives révisées en avril pour l’exercice 2026
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Le segment « Expériences de vacances », qui regroupe les hôtels, croisières et activités de loisirs, reste l’un des principaux moteurs de performance du groupe. Les croisières affichent notamment une forte demande, avec un EBIT sous-jacent semestriel en hausse de 25,9 % à 163,5 millions d’euros. Malgré l’impact du conflit iranien, le taux d’occupation des navires reste élevé à 93 %.
TUI met également en avant l’accélération de sa transformation numérique et l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses activités. « Nous considérons l'intelligence artificielle comme une opportunité pour le secteur du voyage et du tourisme », explique Sebastian Ebel, évoquant notamment des collaborations avec Google et OpenAI via des fonctionnalités IA intégrées à l’application du groupe.
Malgré ce contexte volatil, TUI confirme les perspectives révisées en avril pour l’exercice 2026. Le groupe prévoit désormais un EBIT sous-jacent compris entre 1,1 et 1,4 milliard d’euros, tout en suspendant temporairement ses prévisions de chiffre d’affaires.
TUI met également en avant l’accélération de sa transformation numérique et l’intégration de l’intelligence artificielle dans ses activités. « Nous considérons l'intelligence artificielle comme une opportunité pour le secteur du voyage et du tourisme », explique Sebastian Ebel, évoquant notamment des collaborations avec Google et OpenAI via des fonctionnalités IA intégrées à l’application du groupe.
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