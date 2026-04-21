TUI : des ventes en baisse pour l'été, le groupe dégrade ses objectifs

Le chiffre d'affaires pour l'été 2026 est inférieur de 7 % à celui de 2025

La tendance est mauvaise en France pour le marché du tourisme, mais elle l’est tout autant ailleurs en Europe. Le géant mondial du tourisme, TUI Group, vient d’émettre un avertissement sur résultats en raison de la guerre en Iran. Il abaisse ses objectifs, alors que son chiffre d’affaires pour l’été est en repli.

Rédigé par Romain POMMIER le Mercredi 22 Avril 2026 à 16:35

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