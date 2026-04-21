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TUI : des ventes en baisse pour l'été, le groupe dégrade ses objectifs

Le chiffre d'affaires pour l'été 2026 est inférieur de 7 % à celui de 2025


La tendance est mauvaise en France pour le marché du tourisme, mais elle l’est tout autant ailleurs en Europe. Le géant mondial du tourisme, TUI Group, vient d’émettre un avertissement sur résultats en raison de la guerre en Iran. Il abaisse ses objectifs, alors que son chiffre d’affaires pour l’été est en repli.


Rédigé par le Mercredi 22 Avril 2026 à 16:35

Le chiffre d'affaires pour l'été 2026 est inférieur de 7% par rapport à 2025, pour TUI Group - Depositphotos
Le chiffre d'affaires pour l'été 2026 est inférieur de 7% par rapport à 2025, pour TUI Group - Depositphotos
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Les agences de voyages voient passer peu de clients en France, mais cette activité en retrait l’est aussi en Allemagne.

Le géant mondial TUI Group vient d’émettre un avertissement sur résultats. Pour les non-initiés, cette procédure est propre aux sociétés cotées en Bourse. Elle vise à informer le marché que les perspectives de résultats doivent être revues.

Des résultats qui sont, au regard du contexte de la guerre en Iran, bien évidemment orientés à la baisse.

Le groupe a aussi annoncé la suspension de sa guidance de chiffre d’affaires, c’est-à-dire qu’il ne s’aventure plus à formuler de prévisions sur l’évolution de ses revenus.

Dans le même temps, TUI a revu ses anticipations d’EBIT ajusté pour 2026 à une fourchette comprise entre 1,1 et 1,4 milliard d’euros, alors que l’an dernier, il avait réalisé 1,41 milliard d’euros.

La nouvelle a été froidement accueillie à la Bourse de Francfort, puisque le titre reculait de plus de 3 % depuis le début de journée.

TUI couvre ses besoins en kérosène, ses navires de croisière ciblés par l'Iran

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D’ores et déjà, le conflit a coûté 40 millions d’euros à une entreprise qui a réalisé en 2025 un chiffre d’affaires de 24,2 milliards d’euros.

Le groupe se félicite d’ailleurs d’avoir pu rapatrier avec succès 10 000 clients en mars, ainsi que 1 500 membres d’équipage.

Et ce n’est pas le seul message positif que le géant mondial a souhaité adresser pour rassurer.

Outre le résultat positif toujours attendu en 2026, il a déjà couvert 83 % de ses besoins en kérosène pour l’été 2026 et 62 % pour l’hiver 2026-2027, ainsi que plus de 80 % des coûts énergétiques de l’exercice 2026 pour ses activités de croisière.

A lire : TUI Group dépasse ses objectifs 2025, recul de la région Ouest

Cela lui permet de limiter son exposition à la flambée des cours du baril.

Ce n’est pas tout.

Il a aussi pu rapatrier deux de ses navires, coincés dans le golfe Persique, le 19 avril 2026. Les Mein Schiff 4 et Mein Schiff 5, qui étaient restés stationnés dans les ports d’Abu Dhabi et de Doha, auraient d’ailleurs été ciblés par le régime iranien.

D’après une information relayée par Vanguard Tech et Euronews, un capitaine rapporte avoir reçu un message radio attribué à un gardien de la Révolution islamique affirmant : "nous effectuons une opération, nous allons tirer et vous détruire".

À la suite de cette menace, une explosion aurait été entendue non loin de l’un des navires, qui ont ensuite désactivé leurs transpondeurs afin que leur position ne soit plus visible.

Plusieurs porte-conteneurs de la compagnie MSC auraient aussi été ciblés.

TUI : un chiffre d'affaires en baisse de 7 % pour l'été 2026

Les deux bateaux sont donc bien rentrés, profitant d’une trêve entre les belligérants.

Ils débuteront leurs croisières estivales en Méditerranée à partir de la mi-mai. Le reste de l’activité croisière demeure dynamique, après une excellente saison hivernale.

"TUI conserve une position favorable.

La solidité de sa situation financière et de son bilan lui confère la flexibilité nécessaire pour s'adapter à l'environnement actuel tout en menant à bien sa transformation stratégique.

L'ajustement des prévisions repose sur les conditions de marché actuelles, suppose l'absence d'escalade significative des tensions géopolitiques et le maintien des approvisionnements en carburant.

La direction continue de suivre de près l'évolution de la situation et ses conséquences potentielles," explique le communiqué.

En attendant d’en savoir plus, le chiffre d’affaires pour l’été 2026 est actuellement inférieur de 7 % à celui de l’année précédente. Le taux d’occupation des hôtels de l’entreprise allemande est lui aussi en retrait de 7 % au second semestre.

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Tags : tui, tui group
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