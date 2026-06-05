Atlantic Airways renforce sa desserte des Îles Féroé depuis Paris

Les Îles Féroé gagnent en visibilité sur le marché français.
Depuis le 24 avril 2026, Atlantic Airways opère une liaison directe saisonnière entre Paris-Charles de Gaulle et l’aéroport de Vágar.
Après un lancement à deux fréquences hebdomadaires, la compagnie est passée à trois vols par semaine depuis le 27 mai 2026, les lundis, mercredis et vendredis, jusqu’au 4 septembre. La desserte se poursuivra ensuite à raison de deux rotations hebdomadaires jusqu’au 16 octobre 2026.
Objectif affiché : répondre à une demande croissante pour des destinations de nature, encore préservées, et facilement accessibles depuis la France.
Avec une durée de vol de 2h40 sans escale, la liaison Paris–Vágar positionne les Îles Féroé parmi les territoires les plus proches du Grand Nord européen.
Longtemps restées en marge des circuits touristiques européens, les Îles Féroé attirent désormais une clientèle en quête d’expériences plus immersives, loin des destinations saturées.
Depuis le 24 avril 2026, Atlantic Airways opère une liaison directe saisonnière entre Paris-Charles de Gaulle et l’aéroport de Vágar.
Après un lancement à deux fréquences hebdomadaires, la compagnie est passée à trois vols par semaine depuis le 27 mai 2026, les lundis, mercredis et vendredis, jusqu’au 4 septembre. La desserte se poursuivra ensuite à raison de deux rotations hebdomadaires jusqu’au 16 octobre 2026.
Objectif affiché : répondre à une demande croissante pour des destinations de nature, encore préservées, et facilement accessibles depuis la France.
Avec une durée de vol de 2h40 sans escale, la liaison Paris–Vágar positionne les Îles Féroé parmi les territoires les plus proches du Grand Nord européen.
Longtemps restées en marge des circuits touristiques européens, les Îles Féroé attirent désormais une clientèle en quête d’expériences plus immersives, loin des destinations saturées.
Une destination tournée vers un tourisme plus responsable
Autres articles
-
Atlantic Airways relance les vols directs entre Paris et les Îles Féroé
-
Atlantic Airways ouvre un centre de formation aux Îles Féroé
-
Iles Féroé : Atlantic Airways se pose à nouveau à Paris
-
Paris - Iles Féroé : Atlantic Airways se repositionnera dès le 22 mars 2023
-
Atlantic Airways lancera un vol vers New York depuis les îles Féroé
Le printemps et le début de l’été constituent les périodes les plus propices à la découverte de l’archipel : luminosité renforcée, conditions de randonnée optimales et accès facilité aux excursions maritimes.
Dans ce contexte, Visit Faroe Islands continue de promouvoir une approche plus responsable du tourisme à travers sa campagne "Please Visit Responsibly".
Celle-ci encourage les visiteurs à adopter des comportements respectueux : préserver la faune, refermer les portails, limiter les nuisances sonores ou encore privilégier les acteurs locaux.
Une démarche soutenue par Atlantic Airways, qui invite ses passagers à s’informer sur ces bonnes pratiques avant leur départ.
En complément de cette liaison directe saisonnière, la compagnie assure également une connectivité annuelle via Copenhague en partenariat avec Air France, renforçant ainsi l’accessibilité de l’archipel depuis plusieurs marchés européens.
Dans ce contexte, Visit Faroe Islands continue de promouvoir une approche plus responsable du tourisme à travers sa campagne "Please Visit Responsibly".
Celle-ci encourage les visiteurs à adopter des comportements respectueux : préserver la faune, refermer les portails, limiter les nuisances sonores ou encore privilégier les acteurs locaux.
Une démarche soutenue par Atlantic Airways, qui invite ses passagers à s’informer sur ces bonnes pratiques avant leur départ.
En complément de cette liaison directe saisonnière, la compagnie assure également une connectivité annuelle via Copenhague en partenariat avec Air France, renforçant ainsi l’accessibilité de l’archipel depuis plusieurs marchés européens.
Publié par Amelia Brille Rédactrice TourMaG.com
Voir tous les articles d'Amélia Brille
Voir tous les articles d'Amélia Brille