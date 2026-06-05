Atlantic Airways renforce sa desserte des Îles Féroé depuis Paris

Le printemps et le début de l’été constituent les périodes les plus propices à la découverte de l’archipel : luminosité renforcée, conditions de randonnée optimales et accès facilité aux excursions maritimes.



Dans ce contexte, Visit Faroe Islands continue de promouvoir une approche plus responsable du tourisme à travers sa campagne "Please Visit Responsibly".



Celle-ci encourage les visiteurs à adopter des comportements respectueux : préserver la faune, refermer les portails, limiter les nuisances sonores ou encore privilégier les acteurs locaux.



Une démarche soutenue par Atlantic Airways, qui invite ses passagers à s’informer sur ces bonnes pratiques avant leur départ.



En complément de cette liaison directe saisonnière, la compagnie assure également une connectivité annuelle via Copenhague en partenariat avec Air France, renforçant ainsi l’accessibilité de l’archipel depuis plusieurs marchés européens.