Paris - Iles Féroé : Atlantic Airways se repositionnera dès le 22 mars 2023

Alors que les vols saisonniers reliant Paris à Vágar touchent à leur fin pour la saison 2023, Atlantic Airways, la compagnie aérienne nationale des Îles Féroé La compagnie ouvrira les portes des Iles Féroé aux Français plus tôt que prévu l’année prochaine.Les vols sont opérés les lundis, mercredis et vendredis sur toute la saison estivale entre Paris-CDG et l’aéroport de Vágar, et ce jusqu’à la mi-octobre 2024. Atlantic Airways possède une flotte composée de 4 avions Airbus 320ceo/neo et 2 hélicoptères Léonardo AW139.À noter : Atlantic Airways propose une desserte quotidienne depuis la France vers les îles Féroé via Copenhague-CPH en partenariat avec Air France.