Atlantic Airways ouvre une nouvelle liaison directe entre Milan et les Îles Féroé, Depositphotos.com Photo by Pavel1964
Atlantic Airways officialise l'ouverture d'une nouvelle route aérienne directe reliant l'aéroport de Milan Malpensa à son hub de Vágar pour la saison estivale 2027.
Ce projet marque la toute première liaison historique entre l'Italie et l'archipel de l'Atlantique Nord. Prévus pour opérer de juin à août 2027, ces vols commerciaux verront leurs billets mis en vente dès le 17 septembre 2026 sur la plateforme numérique du transporteur féringien.
Ce projet s'inscrit dans la continuité du développement de l'entreprise sur les marchés d'Europe continentale, après la mise en place progressive des vols vers Paris Charles-de-Gaulle lancés en 2019 et portés depuis à trois fréquences par semaine.
« L'ouverture de cette liaison entre Milan et les Îles Féroé marque une nouvelle étape dans notre ambition de rendre notre archipel accessible à toujours plus de voyageurs européens », déclare Jóhanna á Bergi, Présidente-directrice générale d’Atlantic Airways.
Ce projet marque la toute première liaison historique entre l'Italie et l'archipel de l'Atlantique Nord. Prévus pour opérer de juin à août 2027, ces vols commerciaux verront leurs billets mis en vente dès le 17 septembre 2026 sur la plateforme numérique du transporteur féringien.
Ce projet s'inscrit dans la continuité du développement de l'entreprise sur les marchés d'Europe continentale, après la mise en place progressive des vols vers Paris Charles-de-Gaulle lancés en 2019 et portés depuis à trois fréquences par semaine.
« L'ouverture de cette liaison entre Milan et les Îles Féroé marque une nouvelle étape dans notre ambition de rendre notre archipel accessible à toujours plus de voyageurs européens », déclare Jóhanna á Bergi, Présidente-directrice générale d’Atlantic Airways.
Atlantic Airways : les îles Féroé entre nature et d'authenticité
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L'intégration de cette destination italienne vise à capter un bassin de clientèle recherchant des séjours orientés vers la nature et les espaces préservés.
Situé géographiquement entre la Norvège, l'Écosse et l'Islande, l'archipel des 18 îles féringiennes s'appuie sur ses paysages de falaises, de fjords et ses villages traditionnels pour séduire les voyageurs d'Europe du Sud.
L'Italie constitue ainsi le dernier marché en date à rejoindre le réseau d'Europe continentale développé par la compagnie aérienne.
Situé géographiquement entre la Norvège, l'Écosse et l'Islande, l'archipel des 18 îles féringiennes s'appuie sur ses paysages de falaises, de fjords et ses villages traditionnels pour séduire les voyageurs d'Europe du Sud.
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