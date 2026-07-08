logo AirMaG  
Recherche avancée

Atlantic Airways ouvre une nouvelle liaison directe entre Milan et les Îles Féroé

La compagnie nationale féringienne poursuit son expansion européenne et s'ouvre au marché italien pour l'été 2027


Atlantic Airways annonce le lancement d'une liaison aérienne directe inédite reliant l'aéroport de Milan Malpensa aux Îles Féroé de juin à août 2027, marquant la toute première connexion de l'histoire entre l'Italie et l'archipel de l'Atlantique Nord avec une ouverture de la billetterie programmée pour le 17 septembre 2026.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 8 Juillet 2026 à 10:28

Atlantic Airways ouvre une nouvelle liaison directe entre Milan et les Îles Féroé, Depositphotos.com Photo by Pavel1964
Atlantic Airways ouvre une nouvelle liaison directe entre Milan et les Îles Féroé, Depositphotos.com Photo by Pavel1964
IFTM
Atlantic Airways officialise l'ouverture d'une nouvelle route aérienne directe reliant l'aéroport de Milan Malpensa à son hub de Vágar pour la saison estivale 2027.

Ce projet marque la toute première liaison historique entre l'Italie et l'archipel de l'Atlantique Nord. Prévus pour opérer de juin à août 2027, ces vols commerciaux verront leurs billets mis en vente dès le 17 septembre 2026 sur la plateforme numérique du transporteur féringien.

Ce projet s'inscrit dans la continuité du développement de l'entreprise sur les marchés d'Europe continentale, après la mise en place progressive des vols vers Paris Charles-de-Gaulle lancés en 2019 et portés depuis à trois fréquences par semaine.

« L'ouverture de cette liaison entre Milan et les Îles Féroé marque une nouvelle étape dans notre ambition de rendre notre archipel accessible à toujours plus de voyageurs européens », déclare Jóhanna á Bergi, Présidente-directrice générale d’Atlantic Airways.

Atlantic Airways : les îles Féroé entre nature et d'authenticité

Autres articles
L'intégration de cette destination italienne vise à capter un bassin de clientèle recherchant des séjours orientés vers la nature et les espaces préservés.

Situé géographiquement entre la Norvège, l'Écosse et l'Islande, l'archipel des 18 îles féringiennes s'appuie sur ses paysages de falaises, de fjords et ses villages traditionnels pour séduire les voyageurs d'Europe du Sud.

L'Italie constitue ainsi le dernier marché en date à rejoindre le réseau d'Europe continentale développé par la compagnie aérienne.

Lu 179 fois

Tags : atlantic airways
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Dans la même rubrique :
< >

Mercredi 8 Juillet 2026 - 10:27 Madagascar Airlines investit dans la formation aux métiers de l'aéronautique

Mercredi 8 Juillet 2026 - 10:24 EL AL équipera ses avions de Starlink à partir de 2027

Brand news AirMaG

Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer

Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer
Acteur historique de la desserte des territoires ultramarins, Corsair poursuit le développement de...
Dernière heure

My Smart Book lance des guides de voyage conversationnels dopés à l'IA

Pas-de-Calais Tourisme mise sur les vacances de proximité cet été

Atlantic Airways ouvre une nouvelle liaison directe entre Milan et les Îles Féroé

Madagascar Airlines investit dans la formation aux métiers de l'aéronautique

EL AL équipera ses avions de Starlink à partir de 2027

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

INTERMEDES - Chargé(e) des ventes Senior H/F - CDI - (Paris 6e)
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil
Distribution

Distribution

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"
Partez en France

Partez en France

Pas-de-Calais Tourisme mise sur les vacances de proximité cet été

Pas-de-Calais Tourisme mise sur les vacances de proximité cet été
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Brand USA : budget amputé, campagne retardée… Fred Dixon dévoile sa stratégie

Brand USA : budget amputé, campagne retardée… Fred Dixon dévoile sa stratégie
Production

Production

Impact Consultants met le turbo sur la représentation commerciale

Impact Consultants met le turbo sur la représentation commerciale
AirMaG

AirMaG

Atlantic Airways ouvre une nouvelle liaison directe entre Milan et les Îles Féroé

Atlantic Airways ouvre une nouvelle liaison directe entre Milan et les Îles Féroé
Transport

Transport

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse
La Travel Tech

La Travel Tech

My Smart Book lance des guides de voyage conversationnels dopés à l'IA

My Smart Book lance des guides de voyage conversationnels dopés à l'IA
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Après le Monténégro, Banyan Tree affiche ses ambitions européennes

Après le Monténégro, Banyan Tree affiche ses ambitions européennes
HotelMaG

Hébergement

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
CruiseMaG

CruiseMaG

Celestyal met le cap sur la Méditerranée occidentale

Celestyal met le cap sur la Méditerranée occidentale
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias