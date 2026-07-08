Atlantic Airways ouvre une nouvelle liaison directe entre Milan et les Îles Féroé

L'intégration de cette destination italienne vise à capter un bassin de clientèle recherchant des séjours orientés vers la nature et les espaces préservés.



Situé géographiquement entre la Norvège, l'Écosse et l'Islande, l'archipel des 18 îles féringiennes s'appuie sur ses paysages de falaises, de fjords et ses villages traditionnels pour séduire les voyageurs d'Europe du Sud.



L'Italie constitue ainsi le dernier marché en date à rejoindre le réseau d'Europe continentale développé par la compagnie aérienne.