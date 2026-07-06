logo AirMaG  
Recherche avancée

Vietnam Airlines sécurise le financement de ses 50 Boeing 737 MAX

engagement préliminaire de la Banque d'export-import des États-Unis (EXIM)


Vietnam Airlines annonce avoir sécurisé un soutien financier de 2,9 milliards de dollars pour financer 50 Boeing 737 MAX 8.


Rédigé par le Lundi 6 Juillet 2026 à 17:01

Vietnam Airlines sécurise le financement de ses 50 Boeing 737 MAX - Photo Vietnam Airlines
Vietnam Airlines sécurise le financement de ses 50 Boeing 737 MAX - Photo Vietnam Airlines
IFTM
Vietnam Airlines franchit une nouvelle étape dans le renouvellement de sa flotte. La compagnie nationale vietnamienne a obtenu un engagement préliminaire de la Banque d'export-import des États-Unis (EXIM) pour un prêt garanti pouvant atteindre 2,9 milliards de dollars destiné à financer l'acquisition de 50 Boeing 737 MAX 8.

La compagnie souligne être « la première et la seule compagnie aérienne vietnamienne à avoir obtenu un financement soutenu par l'EXIM pour l'acquisition d'avions », après avoir déjà bénéficié de ce dispositif pour le financement de ses flottes de Boeing 777 et de Boeing 787 Dreamliner.

En février 2026, Vietnam Airlines avait signé à Washington un accord portant sur l'acquisition de 50 Boeing 737 MAX 8. Les premières livraisons sont attendues entre 2030 et 2032.

Ces appareils auront vocation à renforcer les capacités de la compagnie sur les marchés domestiques et régionaux.

Cette commande s'inscrit dans un plan de développement à long terme

Autres articles
Cette commande s'inscrit dans un plan de développement à long terme qui prévoit une croissance annuelle à deux chiffres au cours des cinq prochaines années. La compagnie ambitionne ainsi de transporter environ 168 millions de passagers et plus de 2,25 millions de tonnes de fret sur cette période.

Au-delà du financement des Boeing 737 MAX 8, l'EXIM a également fait part de son intérêt pour d'autres projets impliquant des biens et services américains.

Les discussions pourraient notamment porter sur le financement de moteurs d'avion, d'infrastructures de maintenance et d'ingénierie, ainsi que d'autres investissements destinés à accompagner le développement de Vietnam Airlines.

Lu 201 fois

Tags : boeing, vietnam airlines
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer

Corsair, seule compagnie française à relier directement les régions aux Outre-mer
Acteur historique de la desserte des territoires ultramarins, Corsair poursuit le développement de...
Dernière heure

Vietnam Airlines sécurise le financement de ses 50 Boeing 737 MAX

800 vols par jour, 40 millions de passagers par an : Air France fête les 30 ans du hub à Paris-CDG

Vacances d'été : les Français plébiscitent la destination France

Parc d'attraction : l'IAAPA Expo Europe annonce son retour à Londres !

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août

Brand News

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve

Évasion long-courrier : Condor ouvre les portes des plus belles destinations de rêve
Via son hub de Francfort, idéalement connecté à Paris CDG, la compagnie aérienne allemande Condor...
Les annonces

ZE CAMPING - Stagiaire Marketing et Communication H/F - (Franconville (95))
ALTERNANCE / STAGES TOURISME

TURQUOISE TO - Technicien Transport et Back-office H/F - CDD / CDI - (Aix-en-Provence (13))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

La Pologne, une destination à proposer à vos clients

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil

Bahia Principe Explore : l’escapade idéale pour des vacances en famille au soleil
Distribution

Distribution

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"

Arnaud Vaissié (International SOS), porte-parole des patrons "considérablement inquiets"
Partez en France

Partez en France

Vacances d'été : les Français plébiscitent la destination France

Vacances d'été : les Français plébiscitent la destination France
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Parc d'attraction : l'IAAPA Expo Europe annonce son retour à Londres !

Parc d'attraction : l'IAAPA Expo Europe annonce son retour à Londres !
Production

Production

« Gig tripping », le voyage musical qui fait rêver les professionnels

« Gig tripping », le voyage musical qui fait rêver les professionnels
AirMaG

AirMaG

Vietnam Airlines sécurise le financement de ses 50 Boeing 737 MAX

Vietnam Airlines sécurise le financement de ses 50 Boeing 737 MAX
Transport

Transport

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse

Train : SNCF Connect ouvre la réservation vers l'Allemagne et la Suisse
La Travel Tech

La Travel Tech

Les robots humanoïdes améliorent-ils vraiment l'expérience client dans les hôtels ?

Les robots humanoïdes améliorent-ils vraiment l'expérience client dans les hôtels ?
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Cognac : j'ai testé l'Hôtel Chais Monnet & Spa*****

Cognac : j'ai testé l'Hôtel Chais Monnet &amp; Spa*****
HotelMaG

Hébergement

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes

Radisson Hotel Group ouvre un nouvel hôtel à Cannes
Futuroscopie

Futuroscopie

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]

Tourisme : peut-on réinventer le climat ? [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"

Avec BonjourSauvage, l’hôtellerie de plein air devient de "pleine nature"
CruiseMaG

CruiseMaG

Vedettes de Paris inaugure un bar sans canettes ni bouteilles

Vedettes de Paris inaugure un bar sans canettes ni bouteilles
TravelJobs

Emploi & Formation

Emirates lance une campagne de recrutement pour ses équipages dans 5 villes françaises

Emirates lance une campagne de recrutement pour ses équipages dans 5 villes françaises
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août

Business travel : le GolfDay donne rendez-vous aux professionnels le 25 août
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias