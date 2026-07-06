Vietnam Airlines sécurise le financement de ses 50 Boeing 737 MAX

Vietnam Airlines franchit une nouvelle étape dans le renouvellement de sa flotte. La compagnie nationale vietnamienne a obtenu un engagement préliminaire de la Banque d'export-import des États-Unis (EXIM) pour un prêt garanti pouvant atteindre 2,9 milliards de dollars destiné à financer l'acquisition de 50 Boeing 737 MAX 8.
La compagnie souligne être « la première et la seule compagnie aérienne vietnamienne à avoir obtenu un financement soutenu par l'EXIM pour l'acquisition d'avions », après avoir déjà bénéficié de ce dispositif pour le financement de ses flottes de Boeing 777 et de Boeing 787 Dreamliner.
En février 2026, Vietnam Airlines avait signé à Washington un accord portant sur l'acquisition de 50 Boeing 737 MAX 8. Les premières livraisons sont attendues entre 2030 et 2032.
Ces appareils auront vocation à renforcer les capacités de la compagnie sur les marchés domestiques et régionaux.
La compagnie souligne être « la première et la seule compagnie aérienne vietnamienne à avoir obtenu un financement soutenu par l'EXIM pour l'acquisition d'avions », après avoir déjà bénéficié de ce dispositif pour le financement de ses flottes de Boeing 777 et de Boeing 787 Dreamliner.
En février 2026, Vietnam Airlines avait signé à Washington un accord portant sur l'acquisition de 50 Boeing 737 MAX 8. Les premières livraisons sont attendues entre 2030 et 2032.
Ces appareils auront vocation à renforcer les capacités de la compagnie sur les marchés domestiques et régionaux.
Cette commande s'inscrit dans un plan de développement à long terme
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Cette commande s'inscrit dans un plan de développement à long terme qui prévoit une croissance annuelle à deux chiffres au cours des cinq prochaines années. La compagnie ambitionne ainsi de transporter environ 168 millions de passagers et plus de 2,25 millions de tonnes de fret sur cette période.
Au-delà du financement des Boeing 737 MAX 8, l'EXIM a également fait part de son intérêt pour d'autres projets impliquant des biens et services américains.
Les discussions pourraient notamment porter sur le financement de moteurs d'avion, d'infrastructures de maintenance et d'ingénierie, ainsi que d'autres investissements destinés à accompagner le développement de Vietnam Airlines.
Au-delà du financement des Boeing 737 MAX 8, l'EXIM a également fait part de son intérêt pour d'autres projets impliquant des biens et services américains.
Les discussions pourraient notamment porter sur le financement de moteurs d'avion, d'infrastructures de maintenance et d'ingénierie, ainsi que d'autres investissements destinés à accompagner le développement de Vietnam Airlines.