Vietnam Airlines sécurise le financement de ses 50 Boeing 737 MAX

Cette commande s'inscrit dans un plan de développement à long terme qui prévoit une croissance annuelle à deux chiffres au cours des cinq prochaines années. La compagnie ambitionne ainsi de transporter environ 168 millions de passagers et plus de 2,25 millions de tonnes de fret sur cette période.



Au-delà du financement des Boeing 737 MAX 8, l'EXIM a également fait part de son intérêt pour d'autres projets impliquant des biens et services américains.



Les discussions pourraient notamment porter sur le financement de moteurs d'avion, d'infrastructures de maintenance et d'ingénierie, ainsi que d'autres investissements destinés à accompagner le développement de Vietnam Airlines.