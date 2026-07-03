Parc d'attraction : l'IAAPA Expo Europe annonce son retour à Londres !

Le programme de cette édition met l'accent sur les aspects opérationnels et économiques de la gestion des sites de divertissement.



Les innovations liées à l'offre de restauration et de boissons occupent également une place de choix. Selon les analyses de l'association, ces services spécifiques peuvent générer jusqu'à 30 à 35 % du chiffre d'affaires global d'un parc.



En parallèle des sessions techniques, les participants auront accès à des rencontres, à l'image du Leadership Breakfast qui réunira Robert Dahl, PDG de Karls Erlebnis-Dorf, et Wouter Dekkers, PDG de Momentum Leisure.



Des visites de terrain en conditions réelles, baptisées EDUTours, sont également planifiées pour permettre aux professionnels d'analyser la gestion de deux parcs britanniques majeurs : le Chessington World of Adventures Resort et le LEGOLAND® Windsor Resort.