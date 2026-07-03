Parc d'attraction : l'IAAPA Expo Europe annonce son retour à Londres !

Le salon professionnel IAAPA Expo Europe, dédié au secteur des attractions s'apprête à faire son grand retour à Londres à l'automne 2026.
Pour ces retrouvailles après quatre ans d'absence dans la capitale britannique, les organisateurs ont vu les choses en grand en installant l'événement au centre de congrès Excel London. Avec un programme complet s'étalant du 21 au 25 septembre avec le programme "Education".
Ce programme est la partie apprentissage et formation de l'événement, distincte du salon des exposants. Il s'agit de l'ensemble des conférences, ateliers et sessions destinés aux professionnels du secteur : plus de 60 sessions animées par plus de 175 intervenants (envrion plus de 90 heures de contenu). Les grands thèmes de 2026 sont l'intelligence artificielle appliquée aux attractions, la durabilité, les stratégies RH et la restauration.
Le programme comprend aussi des journées thématiques (durabilité, sécurité) et des visites guidées dans les parcs et lieux culturels de Londres et des environs, appelés EDUTours.
La partie salon durera du 22 au 24 septembre 2026. Cette édition occupera une surface record de 22 000 m². L'objectif affiché est de rassembler l'ensemble de l'industrie européenne et internationale du divertissement pour dessiner les futures tendances de l'expérience visiteur.
Cette hausse continue de 50 % de la fréquentation observée depuis 2022 permet aujourd'hui à l'événement d'accueillir plus de 800 exposants, 175 intervenants et de proposer plus de 60 sessions de formation. « Ce retour à Londres après quatre ans représente pour nous une expérience enthousiasmante et un immense défi », comme l'explique un communiqué par la voix de Peter van der Schans, Executive Director and Vice President de l'IAAPA EMEA, qui précise que « le Royaume-Uni représente le marché historique regroupant le plus grand nombre de membres de l'association. »
Pour ces retrouvailles après quatre ans d'absence dans la capitale britannique, les organisateurs ont vu les choses en grand en installant l'événement au centre de congrès Excel London. Avec un programme complet s'étalant du 21 au 25 septembre avec le programme "Education".
Ce programme est la partie apprentissage et formation de l'événement, distincte du salon des exposants. Il s'agit de l'ensemble des conférences, ateliers et sessions destinés aux professionnels du secteur : plus de 60 sessions animées par plus de 175 intervenants (envrion plus de 90 heures de contenu). Les grands thèmes de 2026 sont l'intelligence artificielle appliquée aux attractions, la durabilité, les stratégies RH et la restauration.
Le programme comprend aussi des journées thématiques (durabilité, sécurité) et des visites guidées dans les parcs et lieux culturels de Londres et des environs, appelés EDUTours.
La partie salon durera du 22 au 24 septembre 2026. Cette édition occupera une surface record de 22 000 m². L'objectif affiché est de rassembler l'ensemble de l'industrie européenne et internationale du divertissement pour dessiner les futures tendances de l'expérience visiteur.
Cette hausse continue de 50 % de la fréquentation observée depuis 2022 permet aujourd'hui à l'événement d'accueillir plus de 800 exposants, 175 intervenants et de proposer plus de 60 sessions de formation. « Ce retour à Londres après quatre ans représente pour nous une expérience enthousiasmante et un immense défi », comme l'explique un communiqué par la voix de Peter van der Schans, Executive Director and Vice President de l'IAAPA EMEA, qui précise que « le Royaume-Uni représente le marché historique regroupant le plus grand nombre de membres de l'association. »
Restauration et visites d'installations : les leviers de l'expérience visiteur à l'étude
Le programme de cette édition met l'accent sur les aspects opérationnels et économiques de la gestion des sites de divertissement.
Les innovations liées à l'offre de restauration et de boissons occupent également une place de choix. Selon les analyses de l'association, ces services spécifiques peuvent générer jusqu'à 30 à 35 % du chiffre d'affaires global d'un parc.
En parallèle des sessions techniques, les participants auront accès à des rencontres, à l'image du Leadership Breakfast qui réunira Robert Dahl, PDG de Karls Erlebnis-Dorf, et Wouter Dekkers, PDG de Momentum Leisure.
Des visites de terrain en conditions réelles, baptisées EDUTours, sont également planifiées pour permettre aux professionnels d'analyser la gestion de deux parcs britanniques majeurs : le Chessington World of Adventures Resort et le LEGOLAND® Windsor Resort.
Les innovations liées à l'offre de restauration et de boissons occupent également une place de choix. Selon les analyses de l'association, ces services spécifiques peuvent générer jusqu'à 30 à 35 % du chiffre d'affaires global d'un parc.
En parallèle des sessions techniques, les participants auront accès à des rencontres, à l'image du Leadership Breakfast qui réunira Robert Dahl, PDG de Karls Erlebnis-Dorf, et Wouter Dekkers, PDG de Momentum Leisure.
Des visites de terrain en conditions réelles, baptisées EDUTours, sont également planifiées pour permettre aux professionnels d'analyser la gestion de deux parcs britanniques majeurs : le Chessington World of Adventures Resort et le LEGOLAND® Windsor Resort.