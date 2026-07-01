Comment cette patronne d'agence TUI Store a fait de la croisière un levier de développement

« Je suis une grande convaincue de la croisière. J'en avais déjà organisé pour mes clients. Là, je me suis dit : bingo. »

TUI laisse une réelle marge de manœuvre aux entrepreneurs.

Ils nous laissent une vraie liberté. À côté de notre activité classique, on peut monter des groupes, créer des événements, développer nos propres idées »