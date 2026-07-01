Comment cette patronne d'agence TUI Store a fait de la croisière un levier de développement

Jimmy Sisley (Sisley Events) et Anaïs Malingrey (TUI Store Lourmel) ont uni leurs compétences pour créer des évènements sur un paquebot de croisière @Tui Store Lourmel
Après plus de vingt ans dans le tourisme - chez Jet tours Opéra, Boiloris, Carrefour Voyages ou encore Univairmer - où elle a dirigé plusieurs agences, Anaïs Malingrey a éprouvé le besoin de voler de ses propres ailes et de développer ses propres projets.
Une campagne de recrutement de TUI, à la recherche de mandataires en région parisienne, lui fait de l'œil et elle franchit le pas.
« L'avantage d'être entrepreneuse, c'est qu'on peut développer les idées qu'on a en tête », résume-t-elle.
Cette maman solo, « qui sort beaucoup », fait une rencontre décisive pour mener à bien son projet entrepreneurial. Sa casquette d'agente de voyages intéresse Jimmy Sisley, fondateur de Sisley Events, organisateur reconnu de soirées caribéennes en Île-de-France, qui lui propose de réunir leurs compétences.
Une campagne de recrutement de TUI, à la recherche de mandataires en région parisienne, lui fait de l'œil et elle franchit le pas.
« L'avantage d'être entrepreneuse, c'est qu'on peut développer les idées qu'on a en tête », résume-t-elle.
Cette maman solo, « qui sort beaucoup », fait une rencontre décisive pour mener à bien son projet entrepreneurial. Sa casquette d'agente de voyages intéresse Jimmy Sisley, fondateur de Sisley Events, organisateur reconnu de soirées caribéennes en Île-de-France, qui lui propose de réunir leurs compétences.
Une grande convaincue de la croisière
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Elle imagine d'abord un séjour au ski mêlant glisse, vacances et soirées animées par un DJ. Mais les contraintes logistiques et les coûts rendent rapidement le projet irréalisable.
C'est lors d'un séminaire TUI qu'une commerciale de Costa Croisières lui souffle une idée : les navires disposent d'espaces pouvant être mis à la disposition des groupes Le déclic est immédiat.
« Je suis une grande convaincue de la croisière. J'en avais déjà organisé pour mes clients. Là, je me suis dit : bingo. »
Si le projet a pu voir le jour, c'est aussi parce que le modèle des agences mandataires TUI laisse une réelle marge de manœuvre aux entrepreneurs. « Ils nous laissent une vraie liberté. À côté de notre activité classique, on peut monter des groupes, créer des événements, développer nos propres idées », explique la jeune entrepreneuse.
C'est lors d'un séminaire TUI qu'une commerciale de Costa Croisières lui souffle une idée : les navires disposent d'espaces pouvant être mis à la disposition des groupes Le déclic est immédiat.
« Je suis une grande convaincue de la croisière. J'en avais déjà organisé pour mes clients. Là, je me suis dit : bingo. »
Si le projet a pu voir le jour, c'est aussi parce que le modèle des agences mandataires TUI laisse une réelle marge de manœuvre aux entrepreneurs. « Ils nous laissent une vraie liberté. À côté de notre activité classique, on peut monter des groupes, créer des événements, développer nos propres idées », explique la jeune entrepreneuse.
Une véritable expérience collective
La première édition, organisée au printemps à bord du Costa Fascinosa, réunit une cinquantaine de participants autour d'un programme mêlant journées libres, séances quotidiennes de sport, soirées privées avec DJ, dress codes et animations.
« L'idée, c'était de faire une première édition avec des marges serrées pour proposer un prix avantageux. » Il ne s'agit pas seulement de découvrir Barcelone ou Savone, mais de créer une véritable expérience collective.
Le succès dépasse même les attentes. Dès la deuxième soirée, d'autres passagers souhaitent participer aux événements organisés par le groupe.
« Nous avons dû filtrer les entrées. Les gens avaient vu les dress codes et venaient habillés pour intégrer nos soirées. »
« L'idée, c'était de faire une première édition avec des marges serrées pour proposer un prix avantageux. » Il ne s'agit pas seulement de découvrir Barcelone ou Savone, mais de créer une véritable expérience collective.
Le succès dépasse même les attentes. Dès la deuxième soirée, d'autres passagers souhaitent participer aux événements organisés par le groupe.
« Nous avons dû filtrer les entrées. Les gens avaient vu les dress codes et venaient habillés pour intégrer nos soirées. »
Accomapgner de bout en bout les clients
Au-delà de l'événement, l'organisatrice découvre surtout les attentes de sa clientèle. Les participants souhaitent être accompagnés de bout en bout.
Lors de l'escale à Barcelone, une trentaine de voyageurs décident spontanément de suivre leur agente de voyages dans sa visite de la ville. « Ils m'ont dit : "On a posé notre cerveau sur la table, on avait juste à suivre." » Une remarque qui la pousse à enrichir son offre.
Pour la prochaine édition, programmée du 22 au 26 septembre à bord du Costa Diadema, elle proposera non seulement un pack transport au départ de Paris vers Marseille, mais également des excursions organisées.
Autre évolution : cette édition sera réservée aux voyageurs célibataires. Les participants partageront leur cabine avec une personne du même genre.
Baptisée Rencontres & Vibes, elle vise une clientèle de quadragénaires et quinquagénaires en quête d'offres adaptées à leurs attentes. « Beaucoup nous disent qu'ils veulent partir seuls sans voyager seuls. Ils cherchent avant tout à rencontrer des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. »
Lors de l'escale à Barcelone, une trentaine de voyageurs décident spontanément de suivre leur agente de voyages dans sa visite de la ville. « Ils m'ont dit : "On a posé notre cerveau sur la table, on avait juste à suivre." » Une remarque qui la pousse à enrichir son offre.
Pour la prochaine édition, programmée du 22 au 26 septembre à bord du Costa Diadema, elle proposera non seulement un pack transport au départ de Paris vers Marseille, mais également des excursions organisées.
Autre évolution : cette édition sera réservée aux voyageurs célibataires. Les participants partageront leur cabine avec une personne du même genre.
Baptisée Rencontres & Vibes, elle vise une clientèle de quadragénaires et quinquagénaires en quête d'offres adaptées à leurs attentes. « Beaucoup nous disent qu'ils veulent partir seuls sans voyager seuls. Ils cherchent avant tout à rencontrer des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt. »
Un outil de développement pour l'agence
Ces opérations constituent un véritable outil de développement commercial. Le recrutement s'effectue essentiellement via les réseaux sociaux, les soirées organisées par Sisley Events et une communication largement relayée via WhatsApp, devenu son principal outil de relation client.
L'après-voyage est tout aussi important. Une soirée de retrouvailles a été organisée après la première édition, permettant aux participants de prolonger les liens créés à bord. « Tout le monde avait gardé contact. On a vraiment créé une communauté. »
À l'heure de souffler sa première bougie, l'agence semble avoir trouvé dans la croisière bien plus qu'un produit touristique : un véritable levier de croissance.
L'après-voyage est tout aussi important. Une soirée de retrouvailles a été organisée après la première édition, permettant aux participants de prolonger les liens créés à bord. « Tout le monde avait gardé contact. On a vraiment créé une communauté. »
À l'heure de souffler sa première bougie, l'agence semble avoir trouvé dans la croisière bien plus qu'un produit touristique : un véritable levier de croissance.
Publié par Laurent Guéna Journaliste - TourMaG.com
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