TUI France recherche de nouveaux gérants pour ouvrir une 60e d’agences de voyages "TUI stores"

Le contrat de mandataire est différent d’un contrat de franchise. Le client contracte directement avec TUI France lorsqu’il achète son voyage dans un "TUI store". Il y a donc moins d’administratif pour l’agence de voyages. Et TUI assume la responsabilité juridique du dossier. Quand il y a par exemple des rapatriements à effectuer, TUI France peut dans certains cas prendre en charge les clients.

Le réseau mandataires bénéficie également de nombreux autres avantages :



● La visibilité pour les agences, générée par les opérations marketing effectuées par TUI France. Au-delà de la communication nationale effectuée par TUI France, le gérant peut également communiquer localement. Une box marketing est par exemple fournie. Elle propose un contenu marketing prêt à l’emploi pour communiquer en local. Par exemple, si le gérant veut créer une publication Instagram, Facebook pour communiquer sur un événement, les "templates" sont à disposition. Il suffit d’ajouter le nom de l’agence puis d’envoyer leur communication.



● Une aide pour les actions commerciales. Les gérants proposent à TUI France leur plan d’actions en début d’année (radio, cinéma, etc.) et selon la pertinence de l’opération, TUI valide un accompagnement financier ou non. Un budget assez conséquent permet de soutenir ces actions.



● Un outil de CRM très puissant, Fidélis, permet au siège de TUI France de communiquer 4 à 5 fois par semaine, au nom de l’agence, des offres commerciales à une base de clients. Toute la base TUI (y compris les clients du site Internet) est référencée dans ce CRM. Ce qui signifie que quand une agence ouvre, tous les clients de la base et qui ont l’habitude d’acheter via le site Internet sont informés de l’ouverture de cette agence. Cela assure une excellente visibilité au démarrage. Le gérant peut compléter ces envois centralisés avec des communications de sa propre initiative sur sa base clients pour des événements propres à son agence.



● Des synergies mises en place avec le site Internet tui.fr, qui est un apporteur d’affaires avec 40 000 à 50 000 visiteurs/jour. Les agences bénéficient de l’intégralité de la commission quand une option est posée par un client sur tui.fr puis payée en agence.

L’agence bénéficie également du "web call back", notamment sur les pages web Nouvelles Frontières. Quand un client est sur tui.fr, un pop-up s’ouvre lui proposant d’être mis en relation avec un conseiller. S’il accepte, c’est un conseiller en agences de voyages "TUI store" qui s’occupe de ce client.

Chaque agence dispose aussi d’une visibilité sur le site tui.fr, qui peut être personnalisée avec par exemple la photo des conseillers, etc.



● Côté matériel, l’installation informatique est à la charge de TUI France, ainsi que l’accès aux logiciels informatiques.



● Les écrans digitaux en vitrines qui sont coûteux, l’enseigne et la signalétique en vitrine sont également pris en charge par TUI France.



● Côté formation, l’accès à un réseau d’alternants déjà initiés au métier d’agents de voyages a été mis en place. En effet, à partir de septembre 2024, des étudiants pourront intégrer la TUI school afin de suivre une formation en alternance dans le secteur du tourisme. Ces élèves de niveau bac +2 intègrent l’ESCAET durant une année et passent 70 % de leur temps en entreprise, dans une des 191 agences de voyages "TUI store" situées dans toute la France.