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Le Parc du Marquenterre veut anticiper les flux touristiques

Le Parc du Marquenterre utilise l'IA


Le Parc du Marquenterre expérimente un outil d’intelligence artificielle capable d’anticiper sa fréquentation jusqu’à six mois à l’avance. Une initiative qui doit permettre au site naturel de mieux gérer ses pics d’affluence et d’optimiser son organisation.


Rédigé par le Vendredi 24 Juillet 2026 à 17:00

Le Parc du Marquenterre expérimente l’intelligence artificielle pour anticiper les flux touristiques - Photo : Parc du Marquenterre
Le Parc du Marquenterre expérimente l’intelligence artificielle pour anticiper les flux touristiques - Photo : Parc du Marquenterre
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Le Parc du Marquenterre, dans la baie de Somme, teste un outil d’intelligence artificielle capable de prévoir sa fréquentation jusqu’à six mois à l’avance.

L’objectif est de mieux anticiper les pics d’affluence et d’optimiser l’organisation du site, tout en préservant cet espace naturel protégé.

Avec près de 160 000 visiteurs accueillis chaque année, le Parc du Marquenterre compte parmi les sites naturels les plus fréquentés des Hauts-de-France.

Cette attractivité s’accompagne toutefois de pics de fréquentation concentrés sur certaines journées et certains créneaux horaires.

Dans cet espace naturel protégé, où l’accueil est limité à 300 visiteurs par heure, ces périodes de forte affluence peuvent mettre sous tension les conditions d’accueil, les équipes et les différents services proposés aux visiteurs.

Jusqu’à présent, la gestion de ces pics reposait principalement sur l’observation et l’expérience des équipes de terrain.

Parc du Marquenterre : l'IA fournit des prévisions jusqu’à six mois à l’avance

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Développé dans le cadre d’une expérimentation soutenue par le plan Destination France, le modèle est capable d’anticiper les niveaux de fréquentation jusqu’à six mois à l’avance, avec des prévisions établies par tranche horaire.

Pour établir ces projections, l’outil croise plusieurs types de données susceptibles d’influencer les comportements touristiques : vacances scolaires françaises et belges, jours fériés, conditions météorologiques, événements organisés sur le territoire ou encore enneigement des massifs, qui peut influer sur les choix de destination.

Ces informations sont ensuite regroupées dans un tableau de bord destiné aux équipes du parc. Ce "cockpit de pilotage" permet de visualiser les niveaux d’affluence attendus et leur évolution au fil du temps.

L’intelligence artificielle ne prend pas directement les décisions opérationnelles. Elle fournit aux équipes une vision prospective de la fréquentation afin de les aider à ajuster leur organisation.

A lire : Week-end de déconnexion en baie de Somme

Cela peut permettre de mieux organiser les ressources humaines, de préparer les services de restauration et mobiliser d'avantage de moyen, lors de pics de fréquentation.

"Depuis toujours, le Parc du Marquenterre cherche à trouver le juste équilibre entre attractivité touristique et préservation de son patrimoine naturel. Avec cette expérimentation, nous franchissons une nouvelle étape.

L’IA devient ici un outil au service du territoire, capable d’aider les gestionnaires à mieux comprendre les flux de visiteurs et à anticiper leurs besoins", explique Emmanuel Maquet, président de la Régie Destination Baie de Somme.

Le Parc du Marquenterre constitue pour l’heure le terrain d’expérimentation de ce dispositif. Mais l’ambition affichée dépasse le seul périmètre du site.
Le projet figure parmi les 13 initiatives retenues sur 75 candidatures dans le cadre du plan Destination France.

À terme, le modèle pourrait être enrichi avec de nouvelles données afin de mieux comprendre les déplacements des visiteurs à l’échelle de la Baie de Somme.


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Tags : baie de somme, intelligence artificielle
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