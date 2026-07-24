Le Parc du Marquenterre veut anticiper les flux touristiques

Depuis toujours, le Parc du Marquenterre cherche à trouver le juste équilibre entre attractivité touristique et préservation de son patrimoine naturel. Avec cette expérimentation, nous franchissons une nouvelle étape.



L’IA devient ici un outil au service du territoire, capable d’aider les gestionnaires à mieux comprendre les flux de visiteurs et à anticiper leurs besoins

Développé dans le cadre d’une expérimentation soutenue par le plan Destination France, le modèle est capable d’anticiper les niveaux de fréquentation jusqu’à six mois à l’avance, avec des prévisions établies par tranche horaire.Ces informations sont ensuite regroupées dans un tableau de bord destiné aux équipes du parc. Ce "cockpit de pilotage" permet de visualiser les niveaux d’affluence attendus et leur évolution au fil du temps.L’ intelligence artificielle ne prend pas directement les décisions opérationnelles. Elle fournit aux équipes unede la fréquentation afin de les aider à ajuster leur organisation.Cela peut permettre de mieux organiser les ressources humaines, de préparer les services de restauration et mobiliser d'avantage de moyen, lors de pics de fréquentation.", explique Emmanuel Maquet, président de la Régie Destination Baie de Somme.Le Parc du Marquenterre constitue pour l’heure le. Mais l’ambition affichée dépasse le seul périmètre du site.Le projet figure parmi lesdans le cadre du plan Destination France.À terme, le modèle pourrait être enrichi avec de nouvelles données afin de mieux comprendre les déplacements des visiteurs à l’échelle de la