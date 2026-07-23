easyJet France : la grève aura bien lieu dès juillet et en août !

Grève easyJet France : "des annulations massives de vol" à prévoir dès juillet et en août - Depositphotos, Boarding2Now
La tension semble avoir atteint son paroxysme dans les cabines des avions français.
Pendant que l’intersyndicale des PNC de France menace d’un mouvement social massif dans l’ensemble des compagnies volant dans notre pays, chez easyJet, la grève n’est plus à l’état de menace. Elle va devenir une réalité.
La semaine passée, nous vous expliquions que, dans les rangs de la compagnie à la livrée orange, les stewards et hôtesses se plaignaient d’une "situation catastrophique".
En cause ? L’instabilité des plannings. "Je suis en poste depuis 2008, donc je connais bien ce problème et son évolution, mais je n’ai jamais connu ça. La situation est inédite.
Les gens n’ont aucun planning fixe. Ils sont changés pour à peu près tout et n’importe quoi, ils sont envoyés aux quatre coins de l’Europe", déplorait alors William Bourdon, secrétaire de section du SNPNC-FO.
Une réunion de la dernière chance a eu lieu ce jeudi 23 juillet 2026 avec la direction. Elle s’est soldée par un échec.
Pendant que l’intersyndicale des PNC de France menace d’un mouvement social massif dans l’ensemble des compagnies volant dans notre pays, chez easyJet, la grève n’est plus à l’état de menace. Elle va devenir une réalité.
La semaine passée, nous vous expliquions que, dans les rangs de la compagnie à la livrée orange, les stewards et hôtesses se plaignaient d’une "situation catastrophique".
En cause ? L’instabilité des plannings. "Je suis en poste depuis 2008, donc je connais bien ce problème et son évolution, mais je n’ai jamais connu ça. La situation est inédite.
Les gens n’ont aucun planning fixe. Ils sont changés pour à peu près tout et n’importe quoi, ils sont envoyés aux quatre coins de l’Europe", déplorait alors William Bourdon, secrétaire de section du SNPNC-FO.
Une réunion de la dernière chance a eu lieu ce jeudi 23 juillet 2026 avec la direction. Elle s’est soldée par un échec.
Grève easyJet France : "des annulations massives de vol"
Autres articles
-
Aérien : Sébastien Lecornu sous pression pour éviter une grève nationale !
-
easyJet France : la colère gronde, une grève en vue en août ?
-
Aérien : pourquoi une menace de grève plane sur le ciel français en août ?
-
easyJet : Castlelake accélère son projet de rachat
-
Et si le vrai frein au recrutement des PNC français était... l'anglais ? [ABO]
Dans un communiqué, le SNPNC renvoie la responsabilité du mouvement social à venir à… la direction.
"La direction a également menti sur les vols de nuit, qui ne devaient pas se faire et qui se multiplient pourtant. L’organisation de la vie des navigants est devenue impossible.
Ces dysfonctionnements, que la direction a refusé de traiter sérieusement, rendent aujourd’hui la situation intenable pour les équipages et mettent en péril la sécurité des passagers. (...) Les propositions avancées se sont révélées nettement insuffisantes et n’ont visé qu’à gagner du temps", affirme le document.
Face à ce constat, ce n’est pas seulement le SNPNC-FO, mais l’ensemble des syndicats PNC de la compagnie, dont l’UNPNC-CFDT, qui a déposé un préavis de grève.
Une lettre a été envoyée à la direction pour l’informer de la décision prise à l’issue de cette ultime réunion.
Ainsi, le SNPNC-FO et les autres organisations représentatives des stewards et hôtesses ont décidé d’exercer ce droit et d’appeler les salariés qu’ils représentent à cesser le travail.
"La direction a également menti sur les vols de nuit, qui ne devaient pas se faire et qui se multiplient pourtant. L’organisation de la vie des navigants est devenue impossible.
Ces dysfonctionnements, que la direction a refusé de traiter sérieusement, rendent aujourd’hui la situation intenable pour les équipages et mettent en péril la sécurité des passagers. (...) Les propositions avancées se sont révélées nettement insuffisantes et n’ont visé qu’à gagner du temps", affirme le document.
Face à ce constat, ce n’est pas seulement le SNPNC-FO, mais l’ensemble des syndicats PNC de la compagnie, dont l’UNPNC-CFDT, qui a déposé un préavis de grève.
Une lettre a été envoyée à la direction pour l’informer de la décision prise à l’issue de cette ultime réunion.
Ainsi, le SNPNC-FO et les autres organisations représentatives des stewards et hôtesses ont décidé d’exercer ce droit et d’appeler les salariés qu’ils représentent à cesser le travail.
Grève easyJet France : des vols annulés dès la fin du mois de juillet !
Comme le prévoit la loi, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doivent informer l’employeur de leur "intention de participer à la grève au plus tard quarante-huit heures avant", ainsi que des règles relatives à l’information des passagers.
Compte tenu de ce dispositif, les syndicats n’ont fixé aucune date dans leur préavis de grève.
Ils informeront donc la direction dans le cadre prévu par la loi, soit 48 heures avant le début des débrayages. La lettre précise également les exigences des différents syndicats pour tenter de régler l’instabilité des plannings.
Ils souhaitent la mise en place immédiate de mesures concrètes garantissant la stabilité des plannings, avec un maximum de trois changements par mois et par salarié, hors événements opérationnels non imputables à la compagnie, l’arrêt immédiat des trippings sans autorisation explicite du salarié concerné et le retour effectif au volontariat.
Ils demandent également l’instauration d’une prime spécifique sur les vols de nuit et la révision immédiate des procédures à bord.
Les syndicats signataires annoncent rester à la disposition de la direction si celle-ci souhaite réellement faire avancer les choses. Ce mouvement social ne faisait guère de doute, alors que l’immense majorité des adhérents du SNPNC se sont exprimés en faveur de cette solution.
Si aucune date n’a été mentionnée, il ne fait pas de doute que la grève pourrait se dérouler dans les prochains jours et même au mois d’août. Elle "entraînera inévitablement des annulations massives de vols", nous dit-on.
La balle est dans le camp de la direction d'easyJet France.
Compte tenu de ce dispositif, les syndicats n’ont fixé aucune date dans leur préavis de grève.
Ils informeront donc la direction dans le cadre prévu par la loi, soit 48 heures avant le début des débrayages. La lettre précise également les exigences des différents syndicats pour tenter de régler l’instabilité des plannings.
Ils souhaitent la mise en place immédiate de mesures concrètes garantissant la stabilité des plannings, avec un maximum de trois changements par mois et par salarié, hors événements opérationnels non imputables à la compagnie, l’arrêt immédiat des trippings sans autorisation explicite du salarié concerné et le retour effectif au volontariat.
Ils demandent également l’instauration d’une prime spécifique sur les vols de nuit et la révision immédiate des procédures à bord.
Les syndicats signataires annoncent rester à la disposition de la direction si celle-ci souhaite réellement faire avancer les choses. Ce mouvement social ne faisait guère de doute, alors que l’immense majorité des adhérents du SNPNC se sont exprimés en faveur de cette solution.
Si aucune date n’a été mentionnée, il ne fait pas de doute que la grève pourrait se dérouler dans les prochains jours et même au mois d’août. Elle "entraînera inévitablement des annulations massives de vols", nous dit-on.
La balle est dans le camp de la direction d'easyJet France.
Publié par Romain Pommier Journaliste - TourMaG.com
Voir tous les articles de Romain Pommier
Voir tous les articles de Romain Pommier