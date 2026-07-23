easyJet France : la grève aura bien lieu dès juillet et en août !

Dans un communiqué, le SNPNC renvoie la responsabilité du mouvement social à venir à… la direction.



" La direction a également menti sur les vols de nuit, qui ne devaient pas se faire et qui se multiplient pourtant. L’organisation de la vie des navigants est devenue impossible.



Ces dysfonctionnements, que la direction a refusé de traiter sérieusement, rendent aujourd’hui la situation intenable pour les équipages et mettent en péril la sécurité des passagers. (...) Les propositions avancées se sont révélées nettement insuffisantes et n’ont visé qu’à gagner du temps ", affirme le document.



Face à ce constat, ce n’est pas seulement le SNPNC-FO, mais l’ensemble des syndicats PNC de la compagnie, dont l’UNPNC-CFDT, qui a déposé un préavis de grève.



Une lettre a été envoyée à la direction pour l’informer de la décision prise à l’issue de cette ultime réunion.



Ainsi, le SNPNC-FO et les autres organisations représentatives des stewards et hôtesses ont décidé d’exercer ce droit et d’appeler les salariés qu’ils représentent à cesser le travail.