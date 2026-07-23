TourMaG.com, 1e TourMaG.com, 1e
logo AirMaG  
Recherche avancée

easyJet France : la grève aura bien lieu dès juillet et en août !

Tous les syndicats PNC d’easyJet France ont signé un préavis de grève


La semaine dernière, le doute subsistait encore. Il n’est plus permis du côté d’easyJet. Ce jeudi 23 juillet 2026, une réunion de la dernière chance avait lieu entre les syndicats et la direction de la compagnie, mais elle s’est soldée par un échec. Un préavis de grève signé par l’ensemble des syndicats PNC a été envoyé. La grève et des annulations de vols pourraient avoir lieu dans les prochains jours et durant le mois d’août.


Rédigé par le Jeudi 23 Juillet 2026 à 17:25

Grève easyJet France : "des annulations massives de vol" à prévoir dès juillet et en août - Depositphotos, Boarding2Now
Grève easyJet France : "des annulations massives de vol" à prévoir dès juillet et en août - Depositphotos, Boarding2Now
CroisiEurope
La tension semble avoir atteint son paroxysme dans les cabines des avions français.

Pendant que l’intersyndicale des PNC de France menace d’un mouvement social massif dans l’ensemble des compagnies volant dans notre pays, chez easyJet, la grève n’est plus à l’état de menace. Elle va devenir une réalité.

La semaine passée, nous vous expliquions que, dans les rangs de la compagnie à la livrée orange, les stewards et hôtesses se plaignaient d’une "situation catastrophique".

En cause ? L’instabilité des plannings. "Je suis en poste depuis 2008, donc je connais bien ce problème et son évolution, mais je n’ai jamais connu ça. La situation est inédite.

Les gens n’ont aucun planning fixe. Ils sont changés pour à peu près tout et n’importe quoi, ils sont envoyés aux quatre coins de l’Europe", déplorait alors William Bourdon, secrétaire de section du SNPNC-FO.

Une réunion de la dernière chance a eu lieu ce jeudi 23 juillet 2026 avec la direction. Elle s’est soldée par un échec.

Grève easyJet France : "des annulations massives de vol"

Autres articles
Dans un communiqué, le SNPNC renvoie la responsabilité du mouvement social à venir à… la direction.

"La direction a également menti sur les vols de nuit, qui ne devaient pas se faire et qui se multiplient pourtant. L’organisation de la vie des navigants est devenue impossible.

Ces dysfonctionnements, que la direction a refusé de traiter sérieusement, rendent aujourd’hui la situation intenable pour les équipages et mettent en péril la sécurité des passagers. (...) Les propositions avancées se sont révélées nettement insuffisantes et n’ont visé qu’à gagner du temps", affirme le document.

Face à ce constat, ce n’est pas seulement le SNPNC-FO, mais l’ensemble des syndicats PNC de la compagnie, dont l’UNPNC-CFDT, qui a déposé un préavis de grève.

Une lettre a été envoyée à la direction pour l’informer de la décision prise à l’issue de cette ultime réunion.

Ainsi, le SNPNC-FO et les autres organisations représentatives des stewards et hôtesses ont décidé d’exercer ce droit et d’appeler les salariés qu’ils représentent à cesser le travail.

Grève easyJet France : des vols annulés dès la fin du mois de juillet !

Comme le prévoit la loi, les salariés dont l’absence est de nature à affecter directement la réalisation des vols doivent informer l’employeur de leur "intention de participer à la grève au plus tard quarante-huit heures avant", ainsi que des règles relatives à l’information des passagers.

Compte tenu de ce dispositif, les syndicats n’ont fixé aucune date dans leur préavis de grève.

Ils informeront donc la direction dans le cadre prévu par la loi, soit 48 heures avant le début des débrayages. La lettre précise également les exigences des différents syndicats pour tenter de régler l’instabilité des plannings.

Ils souhaitent la mise en place immédiate de mesures concrètes garantissant la stabilité des plannings, avec un maximum de trois changements par mois et par salarié, hors événements opérationnels non imputables à la compagnie, l’arrêt immédiat des trippings sans autorisation explicite du salarié concerné et le retour effectif au volontariat.

Ils demandent également l’instauration d’une prime spécifique sur les vols de nuit et la révision immédiate des procédures à bord.

Les syndicats signataires annoncent rester à la disposition de la direction si celle-ci souhaite réellement faire avancer les choses. Ce mouvement social ne faisait guère de doute, alors que l’immense majorité des adhérents du SNPNC se sont exprimés en faveur de cette solution.

Si aucune date n’a été mentionnée, il ne fait pas de doute que la grève pourrait se dérouler dans les prochains jours et même au mois d’août. Elle "entraînera inévitablement des annulations massives de vols", nous dit-on.

La balle est dans le camp de la direction d'easyJet France.


Lu 1745 fois

Tags : easyjet, easyjet france, pnc, snpnc
Notez

Nouveau commentaire :

Tous les commentaires discourtois, injurieux ou diffamatoires seront aussitôt supprimés par le modérateur.
Signaler un abus

Brand news AirMaG

LATAM Airlines : un Support Global des ventes d’Excellence pour les professionnels du voyage

LATAM Airlines : un Support Global des ventes d’Excellence pour les professionnels du voyage
Dans un paysage aérien international en perpétuelle mutation, la fluidité des opérations...
Dernière heure

Les habitudes des voyageurs d'affaires pèsent encore lourd sur les coûts

Rocco Forte Hotels rénove ses adresses historiques à Florence et Rome

easyJet France : la grève aura bien lieu dès juillet et en août !

Les Monts du Genevois misent sur le digital pour prolonger l’effet Tour de France

TUI Musement enrichit son offre avec le lancement des « expériences de plusieurs jours »

Brand News

Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG

Une route, des voix, un regard : suivez l’Outback australien en direct sur TourMaG
À partir du 24 juillet, TourMaG suivra une expédition de plus de 5 000 kilomètres à travers...
Les annonces

OFFICE NATIONAL DU TOURISME TUNISIEN - APPEL D’OFFRES N° 20260701309 - Construction des stands de l’O.N.T.T aux salons et foires touristiques à l'Etranger pour une année 2026-2027
APPEL D'OFFRES TOURISME

CATLANTE CATAMARANS - Conseiller(e) Voyages expérimenté(e) - CDI - (Saint-Cloud (92))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

THAÏ AIRWAYS - Compliance & Customer Relations Officer F/H - (Paris (75))
OFFRES D'EMPLOI TOURISME

Vidéo à la une
Publi-news

Publi-news

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Agents de voyages : les bonnes raisons de participer à IFTM en 2026

Bon plan croisière : Jusqu'à 60% de réduction sur le 2ème passager pour les départs 2026 !

Bon plan croisière : Jusqu'à 60% de réduction sur le 2ème passager pour les départs 2026 !
Distribution

Distribution

Travel & Cruise Summit Marseille : un nouveau rendez-vous pour les décideurs du tourisme (vidéo)

Travel &amp; Cruise Summit Marseille : un nouveau rendez-vous pour les décideurs du tourisme (vidéo)
Partez en France

Partez en France

Les Monts du Genevois misent sur le digital pour prolonger l’effet Tour de France

Les Monts du Genevois misent sur le digital pour prolonger l’effet Tour de France
Actus Visas

Actus Visas

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage

De la demande de visa à la carte d’arrivée : Action-Visas fluidifie les formalités de voyage
Webinaires

Webinaires

La Suisse en trois étapes

La Suisse en trois étapes
Facilement accessible depuis la France, la Suisse se découvre à travers ses paysages contrastés, montagnes imposantes,...
DestiMaG

DESTIMAG

Les Bahamas offrent des places pour un concert de Lenny Kravitz !

Les Bahamas offrent des places pour un concert de Lenny Kravitz !
Production

Production

TUI Musement enrichit son offre avec le lancement des « expériences de plusieurs jours »

TUI Musement enrichit son offre avec le lancement des « expériences de plusieurs jours »
AirMaG

AirMaG

easyJet France : la grève aura bien lieu dès juillet et en août !

easyJet France : la grève aura bien lieu dès juillet et en août !
Transport

Transport

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme

FlixBus intègre les navettes Aérobus de Paris-Beauvais sur sa plateforme
La Travel Tech

La Travel Tech

Manawa rachetée par l'autrichien Checkyeti, pour créer un géant européen des activités outdoor

Manawa rachetée par l'autrichien Checkyeti, pour créer un géant européen des activités outdoor
LuxuryTravelMaG

LuxuryTravelMaG

Aman accélère son expansion grâce à un partenariat stratégique de 500 millions de dollars

Aman accélère son expansion grâce à un partenariat stratégique de 500 millions de dollars
HotelMaG

Hébergement

Rocco Forte Hotels rénove ses adresses historiques à Florence et Rome

Rocco Forte Hotels rénove ses adresses historiques à Florence et Rome
Futuroscopie

Futuroscopie

Casquettes, lunettes, tongs... ces objets « cultes » qui nous veulent du bien ! [ABO]

Casquettes, lunettes, tongs... ces objets « cultes » qui nous veulent du bien ! [ABO]
Voyages responsables

Voyages Responsables

Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers

Reevolt veut transformer les économies d’énergie en pouvoir d’achat pour les vacanciers
CruiseMaG

CruiseMaG

CFC Croisières lance un challenge dédié aux ventes Caraïbes

CFC Croisières lance un challenge dédié aux ventes Caraïbes
TravelJobs

Emploi & Formation

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet

Le Royal Monceau – Raffles Paris recrute des extras lors d'une journée dédiée le 9 juillet
TravelManagerMaG

TravelManagerMaG

Les habitudes des voyageurs d'affaires pèsent encore lourd sur les coûts

Les habitudes des voyageurs d'affaires pèsent encore lourd sur les coûts
BROCHURES EN LIGNE
TourMaG.com
  • Instagram
  • Twitter
  • Facebook
  • YouTube
  • LinkedIn
  • GooglePlay
  • appstore
  • Google News
  • Bing Actus
  • Actus sur WhatsApp
 
Site certifié ACPM, le tiers de confiance - la valeur des médias