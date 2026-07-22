TUI Musement enrichit son offre avec le lancement des « expériences de plusieurs jours » - Depositphotos.com, PR-PhotoDesign
TUI Musement lance les « expériences de plusieurs jours », une gamme de mini-voyages de 24 à 48 heures intégrant nuitée(s), guidage local et activités immersives.
Conçu pour répondre à l'engouement croissant des voyageurs pour les courts séjours enrichis, ce produit permet de découvrir en profondeur des destinations emblématiques. La formule s'appuie sur des hébergements insolites et le réseau opérationnel du groupe TUI.
Cette nouvelle offre propose plus de 35 itinéraires à travers le monde, couvrant des destinations variées comme le Costa Rica, la Thaïlande, le Kenya, le Pérou ou l'Australie.
Les parcours combinent hébergements atypiques - tels que lodges de safari, tentes de luxe dans la jungle, camps du désert ou séjours chez l'habitant - et activités encadrées par des guides locaux.
Selon une étude interne, 70% des voyageurs se disent intéressés par ce type de format court combinable avec un séjour principal, une tendance particulièrement marquée chez les jeunes actifs et les familles.
Conçu pour répondre à l'engouement croissant des voyageurs pour les courts séjours enrichis, ce produit permet de découvrir en profondeur des destinations emblématiques. La formule s'appuie sur des hébergements insolites et le réseau opérationnel du groupe TUI.
Cette nouvelle offre propose plus de 35 itinéraires à travers le monde, couvrant des destinations variées comme le Costa Rica, la Thaïlande, le Kenya, le Pérou ou l'Australie.
Les parcours combinent hébergements atypiques - tels que lodges de safari, tentes de luxe dans la jungle, camps du désert ou séjours chez l'habitant - et activités encadrées par des guides locaux.
Selon une étude interne, 70% des voyageurs se disent intéressés par ce type de format court combinable avec un séjour principal, une tendance particulièrement marquée chez les jeunes actifs et les familles.
Intégration opérationnelle et un déploiement mondial
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Été 2026 : TUI Group observe une forte poussée des réservations de dernière minute
Développées en majeure partie par les équipes internes du groupe, ces formules regroupent transports, hébergements et activités sous des normes internationales de sécurité et de développement durable.
Les circuits incluent par exemple du rafting au Costa Rica, des nuits sous tente dans les parcs nationaux thaïlandais ou de la navigation dans les archipels australiens.
Disponibles à partir de 145 euros par personne, ces expériences peuvent être réservées avant le départ ou directement sur place via l'ensemble des canaux physiques et digitaux du réseau TUI.
Le catalogue, qui compte actuellement plus de 35 options, s'enrichira pour dépasser les 45 propositions d'ici la fin de l'été avant de poursuivre son expansion.
Les circuits incluent par exemple du rafting au Costa Rica, des nuits sous tente dans les parcs nationaux thaïlandais ou de la navigation dans les archipels australiens.
Disponibles à partir de 145 euros par personne, ces expériences peuvent être réservées avant le départ ou directement sur place via l'ensemble des canaux physiques et digitaux du réseau TUI.
Le catalogue, qui compte actuellement plus de 35 options, s'enrichira pour dépasser les 45 propositions d'ici la fin de l'été avant de poursuivre son expansion.