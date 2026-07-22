TUI Musement enrichit son offre avec le lancement des « expériences de plusieurs jours »

Développées en majeure partie par les équipes internes du groupe, ces formules regroupent transports, hébergements et activités sous des normes internationales de sécurité et de développement durable.



Les circuits incluent par exemple du rafting au Costa Rica, des nuits sous tente dans les parcs nationaux thaïlandais ou de la navigation dans les archipels australiens.



Disponibles à partir de 145 euros par personne, ces expériences peuvent être réservées avant le départ ou directement sur place via l'ensemble des canaux physiques et digitaux du réseau TUI.



Le catalogue, qui compte actuellement plus de 35 options, s'enrichira pour dépasser les 45 propositions d'ici la fin de l'été avant de poursuivre son expansion.