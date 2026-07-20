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ALL Accor veut séduire la clientèle premium grâce à American Express

Une alliance pensée pour offrir des avantages exclusifs aux clients haut de gamme


American Express et ALL Accor officialisent la mise en place d’un partenariat international, déployé dans 12 pays et territoires au cours de l’année 2026. Cette collaboration permet aux titulaires de cartes éligibles d’accéder à des statuts privilèges du programme hôtelier et de transférer leurs points Membership Rewards.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Mercredi 22 Juillet 2026 à 18:42

American Express et ALL Accor s'associent, Depositphotos.com Photo by HJBC
American Express et ALL Accor s'associent, Depositphotos.com Photo by HJBC
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American Express et le groupe hôtelier Accor annoncent un partenariat mondial.

Grâce à cette synergie, les porteurs de cartes American Express éligibles accèdent directement aux statuts du programme ALL Accor et bénéficient de nouvelles options de conversion pour leurs points de fidélité.

Ce nouveau dispositif mondial est progressivement déployé dans une douzaine de marchés clés, incluant la France, l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Canada ou encore le Japon.

L’objectif principal réside dans l’optimisation du parcours client au sein du réseau de plus de 45 marques du groupe Accor, parmi lesquelles figurent des enseignes prestigieuses comme Raffles, Fairmont et Sofitel.

Les deux acteurs entendent proposer davantage de valeur ajoutée et de flexibilité aux voyageurs de leur clientèle haut de gamme.


Certains détenteurs d'American Express bénéficieront du statut Gold d' ALL Accor

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L’un des axes centraux de cet accord repose sur l’attribution automatique de statuts au sein du programme ALL Accor pour les porteurs de cartes éligibles.

À ce titre, les titulaires des cartes Platinum, qu’il s’agisse des offres pour particuliers, TPE-PME ou entreprises, se voient accorder le statut ALL Accor Gold.

Ce niveau de privilège inclut notamment le Wi-Fi Premium, le départ tardif, des attentions personnalisées lors du séjour, des opportunités de surclassement de chambre sous réserve de disponibilité, ainsi qu’un cumul bonifié de points Rewards.

Parallèlement, la passerelle entre les programmes de fidélité permet d’effectuer un transfert des points Membership Rewards d'American Express vers ALL Accor.

En France, la conversion s’établit sur un barème de 3 points Membership Rewards pour 1 point Reward ALL Accor.

Les points ainsi transférés peuvent être utilisés pour la réservation de nuitées, des services de restauration, l’accès à des événements culturels ou sportifs, ainsi qu’auprès de l’écosystème de partenaires du groupe.

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Tags : all accor, american express
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