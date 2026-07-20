ALL Accor veut séduire la clientèle premium grâce à American Express

L’un des axes centraux de cet accord repose sur l’attribution automatique de statuts au sein du programme ALL Accor pour les porteurs de cartes éligibles.



À ce titre, les titulaires des cartes Platinum, qu’il s’agisse des offres pour particuliers, TPE-PME ou entreprises, se voient accorder le statut ALL Accor Gold.



Ce niveau de privilège inclut notamment le Wi-Fi Premium, le départ tardif, des attentions personnalisées lors du séjour, des opportunités de surclassement de chambre sous réserve de disponibilité, ainsi qu’un cumul bonifié de points Rewards.



Parallèlement, la passerelle entre les programmes de fidélité permet d’effectuer un transfert des points Membership Rewards d'American Express vers ALL Accor.



En France, la conversion s’établit sur un barème de 3 points Membership Rewards pour 1 point Reward ALL Accor.



Les points ainsi transférés peuvent être utilisés pour la réservation de nuitées, des services de restauration, l’accès à des événements culturels ou sportifs, ainsi qu’auprès de l’écosystème de partenaires du groupe.