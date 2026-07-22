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flynas : 25 Airbus supplémentaires pour soutenir son expansion

La compagnie saoudienne renforce sa flotte avec des A330neo et des A321neo


La compagnie aérienne saoudienne flynas a confirmé une nouvelle commande de 25 appareils Airbus, comprenant cinq A330-900 et vingt A321neo. Cette acquisition accompagne la stratégie d’expansion du transporteur sur les marchés domestiques, régionaux et long-courriers.


Rédigé par le Mercredi 22 Juillet 2026 à 18:27

flynas poursuit le développement de sa flotte avec une nouvelle commande de 25 appareils Airbus. DepositPhotos.comBoarding2Now
flynas poursuit le développement de sa flotte avec une nouvelle commande de 25 appareils Airbus. DepositPhotos.comBoarding2Now
CroisiEurope
L’ambition de l’Arabie saoudite dans le tourisme et l’aérien se vérifie un peu plus chaque jour.

À l’occasion du salon aéronautique de Farnborough, flynas et Airbus ont annoncé une nouvelle commande portant sur cinq A330-900 et vingt A321neo.

Avec cette commande, flynas porte à 20 le nombre d’A330neo commandés et à 56 celui des A321neo. Au total, la compagnie affiche désormais 235 commandes fermes auprès d’Airbus.

flynas exploite actuellement une flotte de 67 appareils Airbus, composée de deux A330-300, quatre A320ceo et 61 A320neo.

Selon Bander Almohanna, directeur général de la compagnie, cette nouvelle commande doit soutenir le développement des six bases opérationnelles de flynas en Arabie saoudite, tout en accompagnant l’expansion de sa filiale en Syrie.

Autres articles
Le dirigeant estime également que ces nouveaux appareils permettront à la compagnie d’ouvrir de nouveaux marchés et de contribuer aux ambitions du royaume en matière de tourisme et de transport aérien, notamment à l’approche de grands rendez-vous internationaux comme l’Exposition universelle de 2030 et la Coupe du monde de football 2034.

A lire aussi: Pegasus et Flynas en code-share pour les vols Arabie Saoudite-Turquie

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Tags : flynas
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