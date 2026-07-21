Comment le voyage peut-il nous garder alignés ? [ABO]

Pendant longtemps, j'ai cru que les grandes transformations du tourisme naîtraient de grandes décisions.



Aujourd'hui, je crois exactement l'inverse. Elles naissent de milliers de petites décisions auxquelles plus personne ne prête attention. Une température. Une bouteille. Une guirlande. Une excursion. Une décoration. Un achat. Une signalétique. Une question posée… ou jamais posée.



Le tourisme responsable ne se joue pas uniquement dans les bilans carbone. Il se joue dans cette culture de la décision.



L'Égypte m'a également rappelé ce que notre métier produit de plus beau.



Je revois encore ces longues conversations, installée à l'avant du bateau. Le Nil défilait lentement. Le temps semblait suspendu. Nous parlions stratégie, destinations, métiers, avenir du tourisme. Sans écran. Sans urgence. Simplement entre professionnels passionnés.



C'est cela aussi, voyager. Créer des liens. Déplacer les regards. Accepter que nos certitudes soient bousculées.